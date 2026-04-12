Fran Sánchez, psicólogo: “Las personas con apego ansioso en relaciones tienen un miedo muy grande a que su pareja les abandone”

Imagen de recurso de una pareja. (Freepik)

La teoría del apego defiende que las experiencias tempranas con los cuidadores influyen en la manera en que las personas establecen vínculos afectivos durante la vida adulta. Desde sus orígenes en el estudio de las relaciones entre niños y cuidadores, este enfoque ha demostrado que las dinámicas aprendidas en la infancia se trasladan a las relaciones de pareja. Así, los estilos de apego —seguro, ansioso, evitativo y desorganizado— determinan en gran medida cómo se forman y se mantienen los lazos emocionales. No obstante, el apego ansioso, en particular, puede generar patrones de inseguridad y búsqueda constante de validación, que afectan a la estabilidad y la satisfacción dentro de la pareja. Lo explica el psicólogo y divulgador Fran Sánchez, que en una de sus últimas publicaciones de TikTok explica que “las personas con apego ansioso en relaciones tienen un miedo muy grande a que su pareja les abandone y, con frecuencia, esta idea les invade y les genera muchísimo malestar”.

Para Sánchez, el mecanismo principal de este patrón emocional se observa en la interpretación sistemática de los detalles del comportamiento ajeno. A este respecto, ha subrayado que estas personas “tienden a interpretar que cualquier cambio en el comportamiento de su pareja, por pequeño que este sea, significa que hay algún problema con ellos o con la relación”. El psicólogo ha detallado que, a menudo, gestionar tales inseguridades resulta especialmente complejo, y que, “en muchos casos, acaban derivando en celos o en un miedo persistente a que el otro les sustituya o se desenamore”.

Uno de los factores clave para identificar este tipo de apego son las llamadas “conductas de comprobación y de control”: preguntar reiteradamente si la relación va bien, buscar confirmaciones constantes de afecto o analizar al detalle cada variación en la actitud de la pareja. Si bien estas conductas calman de forma inmediata, agravan el estado de ansiedad al generar una retroalimentación perniciosa. “Te calman en el momento porque sientes que adquieres control, pero refuerzan la ansiedad a largo plazo”.

Qué es el apego ansioso y cómo afecta a la relación de pareja

En la mayoría de los casos, la ansiedad por el abandono se manifiesta a través de conductas de control y comprobación, amplificando el malestar en lugar de atenuarlo. Según Sánchez, el ciclo se perpetúa porque cada intento de aliviar la angustia momentáneamente desencadena la necesidad de realizar aún más comprobaciones para alcanzar la tranquilidad. Para romper este bucle, explica que hay dos claves muy claras: reducir progresivamente las conductas de control y de comprobación y construir; y reconstruir una identidad individual que conviva con la de pareja sin hacer de la relación el centro de tu mundo.

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En el transcurso del tratamiento psicológico, según ha explicado Sánchez, se intervienen cuestiones como el contexto actual, la historia vincular, la frecuencia con la que se repite el patrón y si la persona manifiesta su ansiedad de modo más explosivo o bien de manera interna.

El especialista ha alertado también sobre el peligro de depositar “toda su estabilidad emocional dentro del vínculo” porque “cuando todo depende del otro y tu vida se centra en una única persona, la ansiedad y el miedo son inevitables”. De acuerdo con Sánchez, es esencial encontrase a uno mismo: “Necesitas desarrollar una base propia o recuperarla, porque muchas personas antes de entrar en la relación la tenían, solo que la van perdiendo”.