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El pueblo medieval de Aragón que es un museo al aire libre: seis iglesias, un castillo y 2.000 años de historia

Entre ríos y sierras del prepirineo, este tesoro de las Cinco Villas esconde seis iglesias del siglo XII, un yacimiento romano y un barrio judío, invitando a descubrir uno de los conjuntos históricos más impresionantes de España

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Uncastillo (Shutterstock)

En el noroeste de la provincia de Zaragoza, entre las estribaciones del prepirineo aragonés y el valle del Ebro, se alza uno de los pueblos medievales más sorprendentes de España: Uncastillo. Integrante destacado de la comarca histórica de las Cinco Villas, este enclave está abrazado por los ríos Riguel y Cadenas, y su caserío se apiña bajo la atenta mirada de un castillo que corona la peña Ayllón. Lejos de los circuitos masificados, Uncastillo es un tesoro desconocido, declarado Conjunto Monumental Histórico-Artístico en 1966, que invita a perderse entre sus calles, iglesias románicas, palacios renacentistas y vestigios romanos.

Su término municipal abarca más de 23.000 hectáreas y alberga una diversidad paisajística única, donde la flora y la fauna varían de los 1.159 metros de la sierra a los 450 en el sur. Siglos de historia y arte han ido esculpiendo piedra a piedra la fisonomía de Uncastillo, convirtiendo el pueblo en un museo al aire libre que sorprende al visitante con cada paso y en cualquier estación del año.

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Fortaleza medieval y vestigios romanos

El castillo de Uncastillo, o de la Peña de Ayllón, es el emblema visual y simbólico de la localidad. Construido entre los siglos XI y XIII sobre un escarpado montículo rocoso, sirvió de baluarte defensivo y escenario de intrigas durante siglos. Hoy, su Torre del Homenaje alberga un museo que permite entender la historia local y disfrutar de unas vistas incomparables sobre el valle y el caserío. Alrededor de la fortaleza, las casas se agrupan en un trazado medieval donde cada rincón cuenta una historia.

Castillo de Uncastillo, en Zaragoza (Adobe Stock).
Castillo de Uncastillo, en Zaragoza (Adobe Stock).

Pero Uncastillo es mucho más que su castillo: el pueblo conserva restos de la ciudad romana de Los Bañales, ubicada a 15 kilómetros, con foro, termas y un impresionante acueducto que muestran la importancia y sofisticación del asentamiento en época imperial. Este yacimiento es una visita imprescindible para quienes quieren retroceder dos mil años y contemplar la huella de Roma en el corazón de Aragón.

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Iglesias románicas, judería y palacios: un patrimonio excepcional

Pasear por Uncastillo es descubrir uno de los conjuntos románicos más impresionantes del país. Hasta seis iglesias del siglo XII, entre las que destaca la majestuosa Santa María la Mayor, reflejan la riqueza artística de la villa. Otras joyas, como San Martín de Tours —hoy Centro de Arte Religioso del Prepirineo—, San Felices, San Juan o San Lorenzo, suman variedad y belleza al recorrido. La iglesia de San Juan, además, está rodeada por la mayor necrópolis alto medieval de Aragón, con decenas de sepulturas antropomorfas excavadas en la roca.

El legado judío también está presente en el barrio judío de Uncastillo, con su sinagoga y cementerio extramuros. El caserío conserva portales y arcos adovelados que delimitaban el barrio y protegían a la comunidad. A ello se suman la Lonja Medieval, el gótico Palacio de Martín el Humano, el renacentista Ayuntamiento del siglo XVI y el curioso Pozo del Hielo, hoy convertido en el Museo del Frío.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Vida cultural, tradiciones y sabores de la tierra

Lejos de ser un pueblo detenido en el tiempo, Uncastillo mantiene una vibrante vida cultural y festiva a lo largo del año. Su oferta de alojamientos y restauración, la tradición repostera y la hospitalidad de sus gentes hacen que la visita sea mucho más que una lección de historia. Productos locales y sabores auténticos permiten llevarse a casa un trozo de esta tierra noble.

El programa cultural incluye actos, exposiciones y actividades que dinamizan la vida local y refuerzan el atractivo de Uncastillo como destino para todos los públicos. El mirador de Pedras de Rome, el Centro de Interpretación de Arte Religioso y las rutas por la naturaleza completan la experiencia.

Cómo llegar

Desde Zaragoza, el viaje es de alrededor de 1 hora y 25 minutos por la carretera A-1102. Por su parte, desde Pamplona el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 10 minutos por la vía A-21.

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