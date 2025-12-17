NIA y J Kbello descartan volver a un talent tras ‘Hasta el fin del mundo’: “Es momento de dar paso a artistas emergentes”

NIA y J Kbello saben muy bien cómo un talent musical puede catapultar una carrera discográfica. La artista canaria fue la ganadora de Operación Triunfo 2020, mientras que el andaluz fue finalista de Cover Night y participó en el Benidorm Fest 2025. Ahora, los dos cantantes forman tándem en el reality de aventura Hasta el fin del mundo, que este miércoles emite un nuevo episodio en La 1.

Antes del estreno del programa, Infobae España pudo charlar con el dúo de participantes, que contó cómo su paso por el programa ha supuesto un antes y un después tanto en su relación personal como en su carrera. De vuelta a España, ambos han destacado la intensidad del viaje, que ha fortalecido su vínculo y ha servido de inspiración para su nueva canción conjunta, Dímelo dámelo, que compusieron durante la aventura y se publicó el pasado 21 de noviembre. La convivencia, los retos y la desconexión digital han marcado una experiencia que, según relatan, les ha cambiado profundamente.

“El mejor viaje de mi vida ha sido este”, afirma NIA sobre su experiencia en Hasta el fin del mundo. J Kbello ha coincidido en la magnitud de la aventura: “Nos hemos sentido durante dos meses como en una película. Ha sido como Mad Max, un poco”, bromea, haciendo referencia a los paisajes y a las situaciones extremas que han afrontado durante la grabación del programa.

Ambos han subrayado la intensidad de la convivencia y la naturaleza imprevisible del formato. “El viaje es peligroso. Pocas cosas nos han pasado para todo lo que podía ir pasando en este programa”, expone la grancanaria.

Pese a que esta experiencia puede unir o separar a los participantes, ambos defienden que, en su caso, el resultado ha sido positivo: “O nos matábamos o nos queríamos muchísimo y da la casualidad que nos queremos muchísimo”.

No obstante, NIA confiesa que en el viaje han tenido “algún ‘rocesillo’ tonto”, mientras que su compañero apunta con humor que a la joven “cuando se le hincha la nariz, hay que dejarla en su sitio. O sea, tranquila y ya hablamos”.

Su aprendizaje personal

El paso por Hasta el fin del mundo ha supuesto también un aprendizaje personal para ambos. J Kbello ha reflexionado sobre el cambio de prioridades que le ha traído la experiencia: “Por lo menos yo hablo de la balanza en la que pongo las cosas que me importan más y me importan menos. Es decir, a las cosas que normalmente en nuestra vida cotidiana le damos mucha importancia y son completamente banales y no son… sin sentido, es como que literalmente las he echado de mi vida y solo me centro en lo importante”, explica el gaditano.

NIA y J Kbello, en 'Hasta el fin del mundo'. (RTVE)

NIA, por su parte, relata cómo el viaje le ha ayudado a trabajar la paciencia: “He intentado aprender a ser menos controladora, a ser paciente, que yo tengo cero paciencia y desde que he hecho este viaje soy la persona más paciente y más zen del mundo”. La artista ha subrayado el valor de la experiencia: “Al final te enriquece el viaje, porque ves muchísimas cosas, porque te das cuenta de lo que realmente es importante y tienes mucho tiempo para pensar. He venido siendo otra, la verdad”.

La desconexión digital ha sido otro de los aspectos destacados por los artistas. J Kbello ha señalado que no ha echado de menos el móvil, salvo para comunicarse con su familia: “Lo único que he echado de menos, y parecerá una tontería, pero allí no lo era, el hecho de coger mi coche, poner música a todo volumen e ir por la calle escuchando música, eso es algo que echaba muchísimo de menos. Pero lo que es redes sociales y todo eso, me da igual”.

La ganadora de OT confiesa que echó de menos el móvil como entretenimiento durante los trayectos del viaje, aunque eso también le ha dejado una lección que se ha traído a España: “Cuando estás con el móvil y viajas en un autobús, en un vehículo, lo que sea, ves la vida pasar a través de una pantalla de móvil teniendo paisajes increíbles y maravillosos que te pierdes por estar enganchado a un aparato”.

¿Juntos al Benidorm Fest?

Tras sumar una nueva experiencia televisiva a sus respectivos currículums televisivos, surge la inevitable pregunta: ¿participarían en el Benidorm Fest, ya sea juntos o por separado? NIA, contundente, descarta ir como concursante: “Por el momento vamos a dejar concursos y televisión a no ser que sea para hacer promoción de Dímelo dámelo”, explica.

J Kbello, tercer clasificado del Benidorm Fest 2025, tampoco se muestra por la labor de repetir: “Ahora creo que es momento de dar paso a artistas nuevos y nuevas y ver la calidad que hay en España, que es muy buena”, reconoce.

No obstante, el intérprete de V.I.P. solo tiene buenas palabras para el certamen de RTVE: “Me lo ha dado todo profesionalmente hablando. Gracias al Benidorm Fest, me dedico hoy día a la música, tengo conciertos y, en parte, he estado en este programa también”.

Con su habitual desparpajo, J Kbello se postula para volver al concurso alicantino de la mano de NIA, pero como invitados de una de las galas de la quinta edición para interpretar en directo su canción conjunta: “Si nos queréis de invitados en una gala del Benidorm Fest, semifinal o final, #dímelodámeloBenidormFest. Ahí lo llevas”, concluye con humor.