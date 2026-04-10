Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: pleno de concursantes de ‘Tu cara me suena’ con Aníbal Gómez, Leonor Lavado, María Parrado y J Kbello

Leonor Lavado y María Parrado en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

La próxima tanda de programas de Pasapalabra contará entre sus invitados con algunos de los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena, coincidiendo ambas emisiones en la parrilla de Antena 3 este viernes 10 de abril y se mantendrán hasta el martes 14. El formato conducido por Roberto Leal refuerza así su estrategia de incorporar rostros vinculados a la actualidad televisiva, presentando a Aníbal Gómez, Leonor Lavado, María Parrado y J Kbello como los grandes protagonistas que acompañarán a los duelistas.

En su papel de famosos colaboradores, estos invitados se sumarán a todas las pruebas del concurso, contribuyendo tanto a la suma de segundos como al desarrollo de la competición semanal. El objetivo de invitar a estos perfiles se centra en impulsar la dinámica habitual del concurso. De este modo, su participación activa en Pasapalabra en el conjunto de pruebas refuerza el atractivo del tradicional “rosco” final que define el formato.

Con el objetivo de promocionar el concurso de imitaciones presentado por Manel Fuentes, los cuatro concursantes se sientan junto a Roberto Leal y los participantes de Pasapalabra que optan al bote. Así, se une un elenco protagonizado por el humor y la música.

Aníbal Gómez en ‘Pasapalabra’

Aníbal Gómez y Carlos Areces forman el dúo Ojete Calor. (INSTAGRAM)

Aníbal Gómez destaca por una trayectoria vinculada al humor televisivo y la música. Nacido en Villanueva de la Jara, este artista ha formado parte de la generación manchega de cómicos que trabajó en espacios como La Hora Chanante y Muchachada Nui, junto a figuras como Carlos Areces o Joaquín Reyes. Si sus inicios en la música se dieron como DJ en la discoteca de su localidad, la popularidad le llegó tras establecerse en Madrid y participar en los primeros episodios del citado programa humorístico, que pasó de Paramount Comedy a La 2.

Posteriormente colaboró también en Museo Coconut, Retorno a Lilifor o Padre no hay más que uno. La serie. Se suman sus labores de presentador en programas como Yu, no te pierdas nada y Los felices 20. La música ocupa un terreno propio en su carrera gracias a su dupla con Carlos Areces en Ojete Calor. Temas como Soy mocatriz y Viejoven se han convertido en referentes en festivales y salas. Antes de su paso por Pasapalabra, la vida personal de Gómez se distingue por su absoluta discreción.

Quién es Leonor Lavado

En el caso de Leonor Lavado, la imitadora y actriz nacida en Córdoba en 1987, llega a Pasapalabra el salto a la popularidad se produjo en 2014 con la publicación de un vídeo en YouTube en el que reunía imitaciones de celebridades nacionales, tras una etapa formativa en teatro desde los ocho años y estudios en la ESAD de Sevilla.

Leonor Lavado, en una fotografía promocional. (Atresmedia)

Su presencia no tardó en multiplicarse en televisión, participando en programas como Aruser@s, Los viernes al show, Zapeando, El último mono y Crackòvia. También ha trabajado en radio en espacios como Anda ya, Vamos Tarde y Onda Cero Surtido de ibéricos. Como presentadora ha estado al frente de Arranca en verde en TVE.

María Parrado en ‘Pasapalabra’

También llega a Pasapalabra la artista María Parrado, originaria de Cádiz, que se consolidó como cantante al proclamarse ganadora de la primera edición de La Voz Kids en 2014, interpretando el tema Lucía bajo la tutela de Malú y con solo 12 años, lo que la llevó también a compartir escenario con Joan Manuel Serrat en una posterior actuación.

María Parrado, ganadora de 'La Voz Kids' (Mediaset España)

Tras su victoria, publicó un álbum de homenaje a Pablo Alborán con Universal Music Spain y comenzó una intensa gira, iniciando una discografía que ya suma cuatro álbumes. Ha colaborado con artistas como Andrés Ceballos de DVICIO y ha destacado en el ámbito cinematográfico al poner voz a la banda sonora de Annie, interpretar el tema principal de Vaiana y doblar a la protagonista de la película. También ha sido jurado en el programa Fenómeno Fan de Canal Sur y recibió una nominación a los Kid Choice Awards en 2017.

Quién es J Kbello

El recorrido televisivo y musical, mucho antes de Pasapalabra, de J Kbello, gaditano de 27 años, arrancó con la danza urbana antes de destacar en el ámbito de la composición. La visibilidad le llegó con su participación en Cover Night, donde alcanzó la segunda posición. Posteriormente, en el Benidorm Fest 2025, logró el tercer puesto con 134 puntos, solo superado por Daniela Blasco y Melody, esta última representante de España en Eurovisión 2025.

J Kbello fusiona en su repertorio música urbana y reguetón, aunque ha manifestado su interés por abrirse al flamenco y trabajar con Abraham Mateo. El cantante ha publicado varios singles y afirma disponer de composiciones en otros géneros como el soul, hip-hop y reggae. Entre sus piezas más recientes ha colaborado con Nia o Jedet. De su vida personal, solo ha trascendido que tiene un hijo de siete años, dato sobre el que ha hablado de forma puntual. Su último paso por televisión fue en el reality Hasta el fin del mundo, donde compartió aventura con Nia.