La tercera gala de ‘Tu cara me suena 13′ corona una imitación histórica y deja un empate en lo alto de la clasificación

La tercera gala de "Tu cara me suena 13" estuvo marcada por una actuación que emocionó al jurado y al público (@TuCaraMSuena)

El tercer programa de la decimotercera edición de ‘Tu cara me suena’ ha dejado huella en Antena 3 con una actuación que ha logrado un consenso poco habitual entre el jurado y el público. Sole Giménez se ha impuesto como ganadora de la gala gracias a una imitación de Édith Piaf que ha sido calificada de histórica tanto por la audiencia presencial como por los expertos del formato.

La victoria de Sole Giménez en la gala tres de ‘Tu cara me suena 13′ ha supuesto que, tras tres emisiones, el programa acumule tres ganadores distintos. La clasificación refleja la paridad entre concursantes, ya que ningún participante ha repetido triunfo hasta el momento.

La puntuación más alta de la noche para Giménez, con 47 puntos por parte del jurado y la máxima valoración del público, refuerza su posición en la tabla, que actualmente lideran María Parrado y J Kbello con 60 puntos, mientras que Cristina Castaño suma 54, y Paula Koops y la propia Giménez les siguen de cerca con 53 puntos.

Vuelta a lo alto

Tras varias semanas ocupando los últimos puestos, Sole Giménez ha protagonizado un cambio de tendencia en la tercera gala. Su interpretación de “Non, je ne regrette rien” se ha convertido en el punto culminante de la noche, arrancando lágrimas de la artista y de los miembros del jurado, en especial de Lolita, quien ha destacado la capacidad emocional de la ganadora y la fuerza de su voz en una pieza de alta exigencia.

Sole Giménez logró la puntuación más alta de la noche con una imitación calificada de histórica (@TuCaraMSuena)

Durante la emisión, el jurado ha repartido las puntuaciones del 4 al 12, siguiendo el orden de actuación y valorando tanto la interpretación vocal como la puesta en escena. Aníbal Gómez ha abierto la noche con una imitación de Varry Brava, obteniendo 26 puntos. Cristina Castaño, con su versión de Víctor Manuel y Ana Belén, ha sumado 41 puntos. Leonor Lavado, como María Figueroa, ha conseguido 17 puntos, y Martín Savi, imitando a Íñigo Quintero, ha alcanzado los 39 puntos.

La actuación de Sole Giménez, puesta en valor como una de las mejores de la edición, ha sido reconocida con 47 puntos del jurado, quedándose a tan solo un punto de conseguir la puntuación perfecta. La unanimidad se ha consolidado con el voto del público, que también le ha otorgado la nota máxima y, por tanto, la victoria en la gala.

El resto de posiciones se han conformado tras la suma de los votos de la audiencia, situando a J Kbello y Paula Koops en los puestos destacados, mientras que otros como Jesulín de Ubrique tras interpretar a José Luis Perales no han corrido la misma suerte.

La puesta en escena no convenció al jurado ni al público y dejó a Jesulín en los últimos puestos (@TuCaraMSuena)

Las palabras del jurado han sido especialmente elogiosas. Àngel Llàcer ha manifestado: “lo que has hecho esta noche es historia de ‘Tu cara me suena’”, mientras que Lolita ha trasladado a la intérprete su sorpresa y admiración por la entrega emocional de la actuación. Ambos miembros del jurado han querido remarcar tanto la dificultad del reto como la autenticidad lograda por Giménez en el escenario.

Empate en la cima y nuevos retos

Observando la clasificación general al cierre de la gala, María Parrado y J Kbello se sitúan al frente con 60 puntos, lo que marca un empate en la cima que no se había producido en anteriores ediciones. Este dato revela la igualdad con la que se está desarrollando la competición y anticipa una posible variación en las próximas galas, ya que el margen de diferencia respecto al resto es mínimo.

Al finalizar la gala, los concursantes han conocido sus próximas imitaciones gracias al clásico pulsador del programa. Así, Leonor Lavado deberá transformarse en La Oreja de Van Gogh, Jesulín de Ubrique en Maroon 5 (aunque tras un intercambio finalmente imitará a La Granja de Zenón) y Aníbal Gómez en BJ Thomas.

La actriz Cristina Castaño comparte su entusiasmo por participar en 'Tu cara me suena', un formato que describe como un reto y una ilusión semanal. Habla sobre la diferencia entre actuar en musicales e imitar, y cómo está disfrutando de sacar su lado más artístico y juguetón.

María Parrado asumirá el papel de Rocío Dúrcal, mientras que Cristina Castaño interpretará a Maggie Reilly y Paula Koops a Hannah Montana, personaje que ha celebrado por su admiración hacia Miley Cyrus. Por su parte, J Kbello tendrá que interpretar a Carín León y Maluma, y Sole Giménez será la encargada de rendir homenaje en la siguiente gala a Tino Casal.

Durante la ceremonia, Sole Giménez ha subrayado la finalidad solidaria de su victoria, destinando el premio a la asociación You Change Lives de Liberia, dedicada —en palabras de la artista — a “ayudar a niñas y mujeres que tienen problemas”, mostrando su agradecimiento por la labor de la entidad y el impacto que pueden tener estas donaciones.