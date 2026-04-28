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El paso clave en la preparación del alioli para que no se repita

Este truco permite que el ajo mantenga su sabor, pero reduce notablemente la intensidad y el amargor

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cómo eliminar esa sensación después de comer alioli. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alioli es una de las salsas más reconocidas de la gastronomía catalana, y acompaña desde carnes hasta arroces en multitud de mesas. Su sabor característico y su textura cremosa atraen a quienes buscan potenciar un plato sencillo, pero a menudo llega el inconveniente: muchas personas sienten que el alioli “repite” o les provoca digestiones largas y pesadas. Esto lleva a que algunos eviten la salsa, a pesar de su popularidad y de lo bien que combina con diferentes recetas.

El problema, como explican numerosos cocineros y recoge El Nacional, no está en la receta del alioli en sí, sino en el modo de tratar el ingrediente principal: el ajo. El efecto de “repetición” y las molestias digestivas tienen que ver con una parte concreta del diente de ajo, que puede pasar desapercibida si no se presta atención antes de preparar la salsa. Es un detalle que marca la diferencia entre un alioli agresivo y uno equilibrado, apto incluso para quienes suelen rechazarlo por sus efectos secundarios.

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La clave está en un simple paso previo a la elaboración. Antes de triturar los dientes para preparar el alioli, conviene cortarlos a lo largo y observar en el centro un brote verdoso, llamado germen. Este germen es el responsable tanto del sabor más fuerte como de la mayor dificultad para digerir la salsa. Por eso, los chefs profesionales suelen retirarlo sistemáticamente cuando usan ajo crudo, especialmente para alioli o recetas en las que el ajo no se cocina.

El truco para un alioli más suave

Quitar el germen del ajo es una técnica sencilla que se puede aplicar fácilmente en casa y apenas lleva unos segundos. Basta con partir el diente de ajo por la mitad, de forma longitudinal, y extraer con la punta de un cuchillo el pequeño brote verde que aparece en el centro. Este paso permite que el ajo mantenga su sabor, pero reduce notablemente la intensidad y el amargor que puede adquirir el alioli, además de mejorar la tolerancia digestiva.

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El ajo (Allium sativum), utilizado desde tiempos ancestrales como alimento y medicina natural, tiene un perfil nutricional poderoso que se activa especialmente cuando se consume crudo y recién picado.

El artículo original subraya que este truco no requiere experiencia previa ni instrumentos especiales, y puede incorporarse a la rutina de cualquier aficionado a la cocina. Al eliminar el germen, el alioli conserva el carácter propio del ajo, pero resulta mucho más equilibrado y agradable al paladar. El sabor se vuelve más armonioso y la salsa no domina el plato ni deja ese regusto persistente que suele incomodar a algunos comensales.

Desde el punto de vista de la salud digestiva, la diferencia es significativa. Quienes antes evitaban el alioli por temor a las molestias descubren que, tras aplicar este paso, pueden consumirlo sin problema. Es un ejemplo de cómo un pequeño detalle en la preparación puede transformar una receta tradicional, acercando el resultado final a los estándares de los chefs profesionales, pero sin complicaciones ni necesidad de ingredientes nuevos.

Ventajas prácticas de emplear la técnica

La eliminación del germen no solo suaviza el sabor del alioli, sino que también contribuye a que la salsa se integre mejor con el aceite y acompañe de forma más armónica cualquier plato. El punto amargo característico desaparece casi por completo y la textura final es más uniforme, facilitando su uso en arroces, pescados o carnes sin que la salsa enmascare el resto de sabores.

Salsa alioli (Shutterstock)
Los beneficios de tomar alioli más suave. (Shutterstock)

Muchos cocineros, tanto profesionales como aficionados, coinciden en que eliminar el germen es un gesto mínimo que tiene un enorme impacto en el resultado. No se trata de modificar la receta ni de añadir ingredientes, sino de conocer mejor el funcionamiento de cada elemento y adaptar la preparación para lograr el mejor resultado posible. El truco puede incorporarse fácilmente en la cocina y permite disfrutar del alioli sin sufrir molestias posteriores ni renunciar al sabor auténtico de esta salsa clásica.

Aplicar este paso es tan sencillo como cortar el diente de ajo y retirar el germen antes de comenzar la receta. Con ello, la digestión resulta más ligera, el sabor se suaviza y el alioli deja de ser un problema para quienes suelen rechazarlo por sus efectos secundarios. Así, un pequeño gesto previo transforma la experiencia de comer alioli, haciéndola más placentera y accesible para todos los paladares.

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