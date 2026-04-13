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Sara Carbonero, arropada por Jota Cabrera e Iker Casillas en el tanatorio tras la muerte de su madre

Familiares y allegados se reúnen en la localidad toledana de Corral de Almaguer para despedir a Goyi Arévalo en un acto íntimo tras su fallecimiento

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José Luis Cabrera, novio de Sara Carbonero, a su llegada al velatorio de Goyi Arévalo. (Europa Press)
José Luis Cabrera, novio de Sara Carbonero, a su llegada al velatorio de Goyi Arévalo. (Europa Press)

La localidad de Corral de Almaguer, Toledo, ha acogido este lunes 13 de abril el último adiós a Goyi Arévalo, madre de Sara Carbonero, fallecida este fin de semana tras una larga enfermedad. La despedida se ha celebrado en un entorno íntimo, tal y como era el deseo de la familia, y ha contado con la presencia de numerosos allegados.

Entre los primeros en acudir al tanatorio ha estado Jota Cabrera, pareja actual de la periodista. El empresario canario, cuyo nombre completo es José Luis Cabrera, mantiene una relación con Carbonero desde principios de 2025. Su llegada se ha producido en los primeros momentos de la jornada, coincidiendo con la afluencia de familiares y personas cercanas al entorno de la familia.

Irene Carbonero a su llegada al velatorio de Goyi Arévalo. (Jose Velasco / Europa Press)
Irene Carbonero a su llegada al velatorio de Goyi Arévalo. (Jose Velasco / Europa Press)

También se ha podido ver a Irene Carbonero, que ha accedido al tanatorio acompañada por un grupo de amistades, tal y como recoge Europa Press.

Tanto ella como su hermana han permanecido en todo momento en un segundo plano, siguiendo la línea de discreción que ha caracterizado a la familia durante el proceso de enfermedad de Goyi Arévalo.

Iker Casillas a su llegada al velatorio de Goyi Arévalo. (Jose Velasco / Europa Press)
Iker Casillas a su llegada al velatorio de Goyi Arévalo. (Jose Velasco / Europa Press)

También ha acudido a la localidad manchega Iker Casillas, exmarido de Sara Carbonero y padre de sus dos hijos,. El fallecimiento se produjo tras una larga dolencia, durante la cual sus hijas han estado a su lado de forma continuada. En los últimos días, la presencia de Sara Carbonero en un centro hospitalario había sido interpretada como parte de ese acompañamiento familiar.

Una despedida discreta e íntima

El acto de despedida se ha organizado en Corral de Almaguer, localidad natal de Goyi Arévalo y lugar estrechamente vinculado a su vida personal. Hasta allí se han desplazado vecinos, familiares y amigos para trasladar sus condolencias a la familia en un contexto de recogimiento.

Sara Carbonero de pequeña con su madre, Goyi Arévalo. (Instagram)
Sara Carbonero de pequeña con su madre, Goyi Arévalo. (Instagram)

La ceremonia religiosa tendrá lugar en la tarde de este lunes en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, donde familiares y allegados darán el último adiós a Goyi Arévalo en un ambiente íntimo y recogido, tal y como ha sido el deseo de la familia.

A lo largo de los años, Sara Carbonero ha puesto en valor en numerosas ocasiones el papel fundamental que su madre ha desempeñado en su vida. En estos momentos especialmente delicados, la periodista cuenta con el apoyo cercano de su pareja, Jota Cabrera, que no se ha separado de su lado.

Goyi, madre de Sara Carbonero, con sus nietos en una imagen de redes sociales
Imagen de Goyi Arévalo compartida por Sara Carbonero en sus redes sociales. (Instagram)

Fieles a su forma de ser, los Carbonero han optado por vivir esta despedida desde la más estricta discreción, evitando cualquier exposición pública. A lo largo de la jornada, familiares y amigos han ido llegando de manera pausada al tanatorio, sin realizar declaraciones, en una muestra de respeto y recogimiento ante esta pérdida.

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