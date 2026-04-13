Muere Goyi Arévalo, madre de Sara Carbonero, tras una larga enfermedad

Sara Carbonero en una imagen de archivo. (Europa Press)

La familia Carbonero vive días de profundo dolor tras la muerte de Goyi Arévalo, madre de la periodista Sara Carbonero. Goyi fallecía en Corral de Almaguer, en Toledo, después de una larga enfermedad que ha mantenido a sus hijas, Sara e Irene, volcadas en su cuidado hasta el último momento.

La noticia se conocía en un primer momento a través de la periodista Lourdes Crespo, que la compartía en su perfil de TikTok, y poco después era confirmada por la revista ¡Hola!. Desde entonces, numerosas muestras de cariño han llegado a la familia, muy querida tanto dentro como fuera del ámbito mediático.

Durante todo el proceso de la enfermedad, tanto Sara Carbonero como su hermana Irene han permanecido muy unidas a su madre, acompañándola de forma constante, aunque siempre desde la discreción que ha caracterizado a Goyi Arévalo. De hecho, esa reserva ha marcado siempre su vida, ya que, pese a la popularidad de su hija, optó por mantenerse alejada del foco mediático.

Imagen de Goyi Arévalo compartida por Sara Carbonero en sus redes sociales. (Instagram)

En los últimos días, algunas imágenes de la periodista en un hospital habían despertado cierta preocupación. Ahora, tras conocerse el desenlace, cobran un nuevo significado: reflejaban el difícil proceso que atravesaba la familia y que finalmente ha terminado con una de las pérdidas más dolorosas para la comunicadora.

El funeral tendrá lugar este mismo lunes a las 17:30 horas en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en Corral de Almaguer, localidad natal de Goyi. Allí, familiares, amigos y vecinos podrán darle el último adiós en un entorno muy ligado a su vida personal.

Un golpe duro para Sara Carbonero y su familia

La muerte de su madre supone un golpe especialmente duro para Sara Carbonero, quien siempre ha destacado públicamente la importancia de su familia en su vida. Hace apenas unos días, con motivo de su cumpleaños, compartía una imagen de Goyi junto a sus nietos, Martín y Lucas, acompañada de un mensaje cargado de amor: “No podemos quererte más”. Unas palabras que hoy resuenan con especial emoción.

Goyi Arévalo ha sido un pilar fundamental en la vida de la periodista. Su papel, siempre discreto pero constante, fue clave en momentos personales importantes, como el nacimiento de sus hijos o las etapas más complicadas de su vida. Su manera de estar —sin protagonismo, pero con una presencia firme— ha sido señalada por el entorno de la familia como uno de sus mayores legados.

Sara Carbonero de pequeña con su madre, Goyi Arévalo. (Instagram)

Quienes la conocieron destacan su fortaleza, su capacidad para acompañar sin invadir y su habilidad para aportar serenidad en los momentos difíciles. Una figura esencial que ayudó a construir el equilibrio y la sensibilidad que caracterizan a Sara Carbonero tanto en lo profesional como en lo personal.

Muy unida a los suyos, la periodista ha ensalzado en numerosas ocasiones el papel de su madre como referente vital. Esa educación basada en la calma, el cariño y la cercanía ha influido notablemente en su forma de entender la vida, siempre marcada por la esperanza y el amor.

La familia se enfrenta a una pérdida irreparable. El fallecimiento de Goyi Arévalo deja un vacío profundo, pero también un legado que permanecerá en sus hijas y en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerla.