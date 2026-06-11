El “peor año” de Dani Rovira fue 2025: “El curro no terminaba de ir muy guay, tuve una ruptura, dos operaciones quirúrgicas y se murió mi padre”

Dani Rovira antes de la cancelación de su programa en TVE (Europa Press)

Dani Rovira ha contado en el pódcast La Ruina que 2025 fue el peor año de su vida porque encadenó problemas personales, laborales y de salud, un periodo que incluyó una ruptura, la muerte de su padre, dos operaciones y justo empezó 2026 con la cancelación de su programa en TVE.

El actor malagueño de 45 años ha relatado en el espacio de Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull que aquel año “fue un año de mierda” y ha detallado una secuencia interminable de reveses: “El curro no terminaba de ir muy guay, tuve una ruptura, una operación quirúrgica, se murió mi padre...”. También añadió, en tono cómico, que incluso tenía el carné de conducir caducado.

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La intervención se ha producido este miércoles en La Ruina, el pódcast galardonado con el premio Ondas en 2024, cuya mecánica consiste en que invitados conocidos y después asistentes del público suban al escenario para contar episodios embarazosos, desafortunados o patéticos para convertirlos en material humorístico.

RTVE cancela el programa de Dani Rovira, 'Al margen de todo' (RTVE)

El trágico año de Dani Rovira

En el particular formato, Rovira ha explicado que tuvo hasta dos intervenciones quirúrgicas. Según ha contado, ese año descubrió que tenía que operarse por un problema en la zona del pecho. “La movida es que tuve dos operaciones quirúrgicas. Me enteré de que me tenía que operar porque tenía un problema en una vena o no sé qué hostias”, dijo.

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También relató que la noche previa a la primera intervención se quedó en casa con unos amigos y que estaba “emocionalmente en la mierda”, además de tomar ansiolíticos. Al día siguiente acudió a una entrevista y después pasó por una primera operación en la que le extrajeron con un catéter un trombo alojado en una vena.

Tras esa intervención pasó “un par de días” en la UCI y otro “par de días” en planta, según su propio relato en La Ruina. Al recordar aquel momento y para quitar tensión, ha bromeado con la escena: “Yo estaba fatal, en la UCI... Te despiertas y ves a Arturo González-Campos mirándote”. La revisión posterior complicó aún más el cuadro. Los médicos le dijeron que el trombo retirado había vuelto a formarse y que la causa era estructural: el síndrome del opérculo torácico.

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Dani Rovira ha compartido la muerte de su padre a través de sus redes sociales. (Instagram)

Dani Rovira relata su enfermedad

Este síndrome consiste en un grupo de afecciones que comprimen vasos sanguíneos o nervios en la zona situada entre el cuello y el hombro. Esa presión puede causar dolor en esa área y entumecimiento de los dedos. Rovira resumió la segunda intervención con una descripción muy gráfica: “Tenían que abrirme, quitarme un trozo de la primera costilla, quitarme el trombo y ponerme un muelle”. Añadió que al conocer ese plan quirúrgico entró “como en megapánico”.

En ese mismo tramo de su relato, Dani Rovira enlazó la parte médica con otra de las ruinas que quiso compartir. Contó que, ya dado de alta y todavía muy limitado físicamente, volvió de dar “un paseo un dominguito” y vio que su moto no estaba donde solía aparcarla. Después de interponer una denuncia, recibió un vídeo enviado por un amigo de su barrio. Entonces descubrió que no se la habían robado: la había dejado aparcada en Matadero antes de la primera operación, y después se olvidó de que seguía allí.

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A partir de ese hallazgo, relató otra cadena de problemas derivados de que no podía ir a recoger la moto porque iba a permanecer cuatro días ingresado. El balance final de aquella secuencia fue todavía más insólito: la costilla extraída en la operación acabó en el congelador de Arturo González-Campos. El cómico remataba la anécdota con una última broma: “Ahora queremos ponerla así limpita, ponerle un reliquiario y todos los años hacerle una fiestita”.

Susana Abaitua y Dani Rovira, protagonistas de 'El bus de la vida'.

Su refugio con el humor

No es la primera vez que el actor convierte un problema de salud en material humorístico. En marzo de 2020 anunció que padecía un linfoma de Hodgkin y tuvo que someterse a quimioterapia y radioterapia. En agosto de ese mismo año comunicó en redes sociales que había superado el cáncer: “Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado!”. Un año después llevó esa experiencia al espectáculo de monólogos Odio, donde abordó la enfermedad con sarcasmo, como ha vuelto a hacer ahora en La Ruina.

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En cuanto a la ruptura sentimental a la que se refirió, quedó sin más detalles, ya que su vida privada permanece en el anonimato desde que salió con su compañera de Ocho apellidos vascos, Clara Lago. Lo que no llega a mencionar porque ya sucedió en 2026 fue que le cancelarían Al margen de todo, su programa en TVE, con tan solo tres entregas.