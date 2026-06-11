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Malas noticias para Marruecos en el Mundial 2026: Aguerd se suma a la lista de lesionados

Esta nueva lesión se suma a la de Abde. Ambos futbolistas dicen adiós a la cita mundialista y serán Amine Sbaï y Marwane Saadane quienes les sustituyan

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El jugador de Marruecos Nayef Aguerd (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
El jugador de Marruecos Nayef Aguerd (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La selección de Marruecos afronta el inicio del Mundial 2026 con serias complicaciones tras confirmar dos bajas de peso en las últimas horas. Primero fue Abde, el extremo del Betis, quien quedó descartado para el torneo después de lesionarse durante el último amistoso frente a Noruega. Ahora, la federación marroquí ha hecho oficial también la ausencia de Nayef Aguerd, defensor central del Marsella y exjugador de la Real Sociedad, quien no podrá formar parte de la convocatoria a causa de una lesión sufrida a pocos días del debut.

En el caso de Abde, las malas noticias comenzaron a circular inmediatamente después del partido amistoso contra Noruega. El futbolista sintió molestias en su rodilla y las primeras exploraciones médicas ya apuntaban a un problema serio. Finalmente, el diagnóstico confirmó un esguince de grado 2 en el ligamento interno de una de sus rodillas. Esta lesión implica un periodo de recuperación estimado entre cuatro y seis semanas, lo que imposibilita la participación del atacante en el torneo mundialista. Marruecos, ante la inminencia del debut y sin margen para esperar su recuperación, optó por reemplazarlo en la lista.

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Abde, de 24 años, era uno de los nombres con mayor peso en los planes del seleccionador Mohamed Ouahbi. El futbolista del Betis tenía asegurado el puesto de titular en el extremo izquierdo, mientras Brahim Díaz se perfilaba para ocupar la banda derecha. La confianza del técnico en Abde era total, ya que había mostrado un nivel destacado en la fase de preparación y se esperaba que fuera uno de los hombres clave frente a una selección del calibre de Brasil, primer rival de Marruecos en la fase de grupos. La baja de Abde supone un ajuste táctico importante y deja a la selección sin una de sus principales armas ofensivas.

El jugador de Marruecos Abde Ezzalzouli (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
El jugador de Marruecos Abde Ezzalzouli (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La lesión de Nayef Aguerd

La situación se agrava con la confirmación de la lesión de Nayef Aguerd, quien tampoco podrá disputar el Mundial. El defensor del Marsella llegó tocado a la concentración y, tras las últimas pruebas, el cuerpo médico decidió no arriesgar su estado físico. Aguerd, con experiencia internacional y paso por la Real Sociedad, estaba llamado a liderar la zaga marroquí en una competición donde la solidez defensiva es fundamental. Su ausencia obliga a Mohamed Ouahbi a modificar los planes en defensa y buscar alternativas para cubrir un puesto sensible.

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En respuesta a estas dos bajas, la federación marroquí ya anunció los nombres de los sustitutos. Amine Sbaï, jugador del Angers, ocupará el lugar de Abde en el ataque, mientras que Marwane Saadane, futbolista del Al Fateh de Arabia Saudita, ha sido elegido para reforzar la defensa tras la salida de Aguerd. Ambos futbolistas se unirán de inmediato a la concentración de Marruecos para adaptarse al grupo y ponerse a disposición del seleccionador.

El marroquí encendió las alarmas a poco del Mundial

El calendario no da respiro y Marruecos prepara el debut ante Brasil con la necesidad de reorganizar su once inicial. La baja de dos titulares previstos en el esquema de Ouahbi genera preocupación en el entorno del equipo. Los focos están puestos en cómo responderán los nuevos convocados y en la capacidad del grupo para sobreponerse a estos contratiempos en un momento clave. La federación y el cuerpo técnico confían en que el resto del plantel pueda mantener la competitividad y el nivel esperado a pesar de los cambios forzados.

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