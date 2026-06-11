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Receta de clafoutis de cerezas, la tarta típica de Francia con fruta de temporada que sorprende por su extrema sencillez.

Este dulce de origen francés podría compararse con una tortita gigante de cerezas, pues la masa que utilizaremos es casi idéntica a la de esta elaboración

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Receta de tarta de cerezas francesa (Magnific)
Receta de tarta de cerezas francesa (Magnific)

Los inicios del verano traen a las fruterías algunos de los más deliciosos manjares del año. Albaricoques, ciruelas, frambuesas y arándanos llegan a los mercados para deleitar a aquellos amantes de los frutos estivales, todo un festival de color que aparece y desaparece como una estrella fugaz. Las cerezas son una de las estrellas de la temporada, una delicia roja y sabrosa que podemos utilizar también para preparar riquísimos postres.

Una de las recetas dulces más ricas que podemos preparar con ellas es el clafoutis de cerezas, una elaboración fácil y rápida, perfecta para terminar una comida especial o para endulzar una tarde de verano. Este dulce de origen francés, más concretamente de la región de Lemosín, podría compararse con una tortita gigante de cerezas, pues la masa consta tan solo de huevos, leche, azúcar y, en ocasiones, algo de mantequilla y harina. Las frutas se reparten entre la masa, completando esta tarta con su sabor y su color. Es, por lo tanto, una tarta facilísima de preparar y muy llamativa para el poco esfuerzo que conlleva.

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Receta de clafoutis de cerezas

El clafoutis de cerezas es una tarta sencilla en la que las cerezas frescas se bañan en una masa similar a la de los crepes, pero algo más espesa. Se hornea todo junto hasta que la superficie queda ligeramente cuajada y dorada, mientras el interior permanece jugoso.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 400 g de cerezas frescas
  • 3 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 100 g de harina de trigo
  • 250 ml de leche entera
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Mantequilla para engrasar el molde
  • Azúcar glas para decorar (opcional)

Cómo hacer clafoutis de cerezas, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC (calor arriba y abajo).
  2. Lava y deshuesa las cerezas.
  3. Engrasa el molde con mantequilla, cubriendo bien la base y los bordes.
  4. Coloca las cerezas en el fondo del molde, formando una sola capa.
  5. Bate los huevos en un bol grande. Añade el azúcar y sigue batiendo hasta que la mezcla blanquee.
  6. Incorpora la harina tamizada poco a poco, mezclando sin que queden grumos.
  7. Añade la leche y la vainilla (si usas), mezclando hasta obtener una masa fluida y homogénea.
  8. Vierte la masa sobre las cerezas, asegurándote de que queden bien cubiertas.
  9. Hornea durante 35 minutos o hasta que la superficie esté dorada y, al pinchar con un palillo, salga casi limpio. No sobrecocines: el interior debe quedar jugoso, no seco.
  10. Deja templar antes de espolvorear con azúcar glas y servir. 

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal aprox.
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 4 g
  • Hidratos de carbono: 32 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar el clafoutis en la nevera, tapado, hasta 3 días. Se recomienda consumirlo a temperatura ambiente o ligeramente templado.

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