El príncipe heredero Christian de Dinamarca se gradúa como subteniente: se ausentan su hermana y la reina Margarita, que ha reaparecido con un andador

El príncipe heredero Christian de Dinamarca se gradúa como subteniente: se ausentan su hermana y la reina Margarita, que ha reaparecido con andador (Casa Real / EFE)

El príncipe Christian de Dinamarca se ha graduado este jueves como subteniente en el cuartel de húsares de la Guardia de Slagelse, un paso central en su preparación institucional y militar, en una jornada marcada también por dos ausencias familiares: la de su hermana Isabella y la de su abuela, la reina Margarita, que ha reaparecido ese mismo día en Fredensborg con andador tras sus dos ingresos recientes en el hospital.

La ceremonia militar ha comenzado a las 9:45 de la mañana en Slagelse y ha reunido a sus padres, los reyes Federico X y Mary, además de sus hermanos, el príncipe Vincent y la princesa Josephine. La princesa Isabella no ha asistido porque afronta los exámenes finales de secundaria y se graduará a finales de junio en el instituto Øregård Gymnasium.

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Christian ha sido nombrado oficialmente subteniente en un desfile que el coronel Thor Hilton ha definido como “uno de los más importantes para el príncipe y sus compañeros”. La expectación se ha concentrado en los alrededores del recinto desde antes del inicio del acto para seguir los primeros pasos del heredero con su nuevo rango.

La familia real danesa va a la graduación militar del príncipe Christian (Casa Real)

La graduación del príncipe Christian

Tras la inspección de tropas realizada por el rey Federico, ha comenzado el desfile de los nuevos oficiales. En ese momento se ha visto a la reina Mary sacar su propio móvil para tomar con orgullo fotos de Christian, que marchaba al frente de la formación. Después del nombramiento, la celebración se ha trasladado a una recepción privada en el mismo cuartel de la Guardia en Slagelse. Allí han estado invitados los soldados recién graduados junto a sus familias para brindar por el fin de la promoción.

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La familia real danesa va a la graduación militar del príncipe Christian (Casa Real)

La reaparición de la reina Margarita

La otra gran ausencia del día ha sido la de la reina Margarita, aunque su nombre ha vuelto a la actualidad porque ha retomado la agenda oficial en Fredensborg. Su reaparición ha coincidido con la graduación de su nieto y ha mostrado el alcance de una recuperación todavía condicionada por sus problemas de salud.

La exmonarca, que cumplió 86 años en abril, ha asistido a la entrega de los Premios Príncipe Henrik apoyándose en un andador. Hasta hace no mucho caminaba con bastón, pero ahora necesita más ayuda tras una caída anterior y el coágulo que esa lesión le provocó en la cadera. Su regreso se ha producido después de dos hospitalizaciones recientes.

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La reina Margarita reaparece con andador (EFE)

La primera se debió a una angina de pecho por la que tuvo que someterse a una angioplastia y pocos días después volvió al Rigshospitalet de Copenhague por un gran coágulo en la cadera derivado de aquella caída. Margarita recibió el alta por segunda vez el 29 de mayo y desde entonces permanecía descansando en Fredensborg por indicación médica. El pasado fin de semana no acudió a la inauguración del puente Margarita II y fue precisamente Christian quien la sustituyó en ese acto.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

La entrega de los premios dedicados a la memoria del príncipe Henrik ha acabado siendo la cita elegida para su vuelta a la vida oficial. La reaparición ha ofrecido además una imagen muy concreta de su estado físico actual, con el andador como apoyo para entrar en el salón del palacio. Sus problemas de salud ya habían alterado el rumbo de la monarquía danesa antes. En febrero de 2023 se sometió a una operación por una estenosis espinal, una intervención que exigió una larga rehabilitación hasta llegar a la abdicación en favor de su hijo mayor.

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