España

El príncipe heredero Christian de Dinamarca se gradúa como subteniente: se ausentan su hermana y la reina Margarita, que ha reaparecido con un andador

Mientras los reyes Federico y Mary veían a su hijo graduarse, la reina Margarita retomaba su agenda ayudada por un andador

Guardar
Google icon
El príncipe heredero Christian de Dinamarca se gradúa como subteniente: se ausentan su hermana y la reina Margarita, que ha reaparecido con andador (Casa Real / EFE)
El príncipe heredero Christian de Dinamarca se gradúa como subteniente: se ausentan su hermana y la reina Margarita, que ha reaparecido con andador (Casa Real / EFE)

El príncipe Christian de Dinamarca se ha graduado este jueves como subteniente en el cuartel de húsares de la Guardia de Slagelse, un paso central en su preparación institucional y militar, en una jornada marcada también por dos ausencias familiares: la de su hermana Isabella y la de su abuela, la reina Margarita, que ha reaparecido ese mismo día en Fredensborg con andador tras sus dos ingresos recientes en el hospital.

La ceremonia militar ha comenzado a las 9:45 de la mañana en Slagelse y ha reunido a sus padres, los reyes Federico X y Mary, además de sus hermanos, el príncipe Vincent y la princesa Josephine. La princesa Isabella no ha asistido porque afronta los exámenes finales de secundaria y se graduará a finales de junio en el instituto Øregård Gymnasium.

PUBLICIDAD

Christian ha sido nombrado oficialmente subteniente en un desfile que el coronel Thor Hilton ha definido como “uno de los más importantes para el príncipe y sus compañeros”. La expectación se ha concentrado en los alrededores del recinto desde antes del inicio del acto para seguir los primeros pasos del heredero con su nuevo rango.

La familia real danesa va a la graduación militar del príncipe Christian (Casa Real)
La familia real danesa va a la graduación militar del príncipe Christian (Casa Real)

La graduación del príncipe Christian

Tras la inspección de tropas realizada por el rey Federico, ha comenzado el desfile de los nuevos oficiales. En ese momento se ha visto a la reina Mary sacar su propio móvil para tomar con orgullo fotos de Christian, que marchaba al frente de la formación. Después del nombramiento, la celebración se ha trasladado a una recepción privada en el mismo cuartel de la Guardia en Slagelse. Allí han estado invitados los soldados recién graduados junto a sus familias para brindar por el fin de la promoción.

PUBLICIDAD

La familia real danesa va a la graduación militar del príncipe Christian (Casa Real)
La familia real danesa va a la graduación militar del príncipe Christian (Casa Real)

La reaparición de la reina Margarita

La otra gran ausencia del día ha sido la de la reina Margarita, aunque su nombre ha vuelto a la actualidad porque ha retomado la agenda oficial en Fredensborg. Su reaparición ha coincidido con la graduación de su nieto y ha mostrado el alcance de una recuperación todavía condicionada por sus problemas de salud.

La exmonarca, que cumplió 86 años en abril, ha asistido a la entrega de los Premios Príncipe Henrik apoyándose en un andador. Hasta hace no mucho caminaba con bastón, pero ahora necesita más ayuda tras una caída anterior y el coágulo que esa lesión le provocó en la cadera. Su regreso se ha producido después de dos hospitalizaciones recientes.

La reina Margarita reaparece con andador (EFE)
La reina Margarita reaparece con andador (EFE)

La primera se debió a una angina de pecho por la que tuvo que someterse a una angioplastia y pocos días después volvió al Rigshospitalet de Copenhague por un gran coágulo en la cadera derivado de aquella caída. Margarita recibió el alta por segunda vez el 29 de mayo y desde entonces permanecía descansando en Fredensborg por indicación médica. El pasado fin de semana no acudió a la inauguración del puente Margarita II y fue precisamente Christian quien la sustituyó en ese acto.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

La entrega de los premios dedicados a la memoria del príncipe Henrik ha acabado siendo la cita elegida para su vuelta a la vida oficial. La reaparición ha ofrecido además una imagen muy concreta de su estado físico actual, con el andador como apoyo para entrar en el salón del palacio. Sus problemas de salud ya habían alterado el rumbo de la monarquía danesa antes. En febrero de 2023 se sometió a una operación por una estenosis espinal, una intervención que exigió una larga rehabilitación hasta llegar a la abdicación en favor de su hijo mayor.

Temas Relacionados

Christian de DinamarcaCasa Real DanesaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La visita del papa a España, en directo | León XIV critica a Europa en materia migratoria porque “no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios”

Histórico viaje del pontífice a Canarias, islas que nunca había pisado antes un papa. Lo ha hecho para poner el foco sobre los migrantes

La visita del papa a España, en directo | León XIV critica a Europa en materia migratoria porque “no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios”

Receta de clafoutis de cerezas, la tarta típica de Francia con fruta de temporada que sorprende por su extrema sencillez.

Este dulce de origen francés podría compararse con una tortita gigante de cerezas, pues la masa que utilizaremos es casi idéntica a la de esta elaboración

Receta de clafoutis de cerezas, la tarta típica de Francia con fruta de temporada que sorprende por su extrema sencillez.

El restaurante Noma reabre con una nueva dirección y con el chef René Redzepi, denunciado por abusos, como creativo

El que fue uno de los restaurantes más influyentes de la alta cocina mundial prepara su regreso a Copenhague tras meses marcados por la polémica; con un menú degustación que costará 602 euros por persona

El restaurante Noma reabre con una nueva dirección y con el chef René Redzepi, denunciado por abusos, como creativo

El “peor año” de Dani Rovira fue 2025: “El curro no terminaba de ir muy guay, tuve una ruptura, dos operaciones quirúrgicas y se murió mi padre”

El cómico ha revelado que padeció el el síndrome del opérculo torácico, lo que le llevó a pasar dos veces por quirófano

El “peor año” de Dani Rovira fue 2025: “El curro no terminaba de ir muy guay, tuve una ruptura, dos operaciones quirúrgicas y se murió mi padre”

El discurso histórico del papa León XIV en Canarias sobre el drama de la inmigración: “¿Qué mundo hemos construido si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida?”

El primer pontífice en visitar las Islas Canarias ha elegido el muelle de Arguineguín para exigir vías legales y seguras para los migrantes, ante los que ha asegurado que “no son números ni expedientes, son personas con una familia y una casa dejada atrás; con sueños que nadie tiene derecho a despreciar”

El discurso histórico del papa León XIV en Canarias sobre el drama de la inmigración: “¿Qué mundo hemos construido si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida?”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

Narcotraficantes disparan a la Guardia Civil en un operativo en el que ha incautado más de 1.000 kilos de hachís en Huelva

El juez autoriza a la UCO a investigar las cuentas bancarias de la pareja de Ayuso

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad por el homenaje a la independencia de Estados Unidos

ECONOMÍA

Multas de hasta 3.000 euros por poner la lavadora de noche: cuándo pueden sancionarte por hacer ruido en casa

Multas de hasta 3.000 euros por poner la lavadora de noche: cuándo pueden sancionarte por hacer ruido en casa

El BCE cumple el guion y se ve obligado a subir los tipos de interés 25 puntos básicos hasta colocar el precio del dinero en el 2,25%

La joya oculta de Asturias: sale a la venta por 280.000 euros una histórica casa con suelos diseñados por Gaudí

El precio del diésel se desploma a su nivel más bajo desde la crisis en Oriente Medio: llenar un depósito medio baja a 89 €

PSOE y PP rechazan que 40 años cotizados sean suficientes para prejubilarse sin descuento

DEPORTES

Cabo Verde declara la tarde del lunes festiva para ver el debut de su selección contra España: “Un momento excepcional”

Cabo Verde declara la tarde del lunes festiva para ver el debut de su selección contra España: “Un momento excepcional”

Malas noticias para Marruecos en el Mundial 2026: Aguerd se suma a la lista de lesionados

Fernando Alonso: “Este es probablemente mi último Gran Premio en Barcelona”

Un tiroteo en el hotel, un terremoto y una tormenta que hizo parar un partido amistoso: los primeros días de Inglaterra en el Mundial 2026

Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón