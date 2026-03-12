Díaz califica de "impresentable" el ERE de Glovo y dice que no va a chantajear a Trabajo

Madrid, 12 mar (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado de "impresentable" la decisión de Glovo de despedir a cientos de sus trabajadores y ha transmitido un mensaje "clarísimo" a esta empresa, que no va a chantajear a su ministerio.

Así lo ha indicado la vicepresidenta segunda en una entrevista en TVE, un día después de que la empresa de reparto haya anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 750 repartidores de 60 ciudades de toda España.

"En nuestro país se aplica la legalidad", ha subrayado Díaz, quien ha querido dejar claro que "este chantaje de que como los tuve que laboralizar, los tengo que despedir, es impresentable en una democracia, en una gran multinacional".

"Si cree Glovo que nos va a chantajear al Ministerio de Trabajo, el mensaje es clarísimo", ha añadido Díaz, quien ha anunciado que van a tomar "todas las medidas" que puedan en este ERE y van a "actuar con claridad".

A su juicio, algunas multinacionales "se creen que pueden dar batallas contra la legalidad", pero ha remarcado que "fraudes, ninguno en España". EFE

Últimas Noticias

Vox niega purgas y dice que los críticos sufren el "síndrome del príncipe destronado"

Infobae

Juan Magán reúne a Nacho, Henry Méndez, Danny Romero y Mar Lucas en el Electrolatino Festival 2026 en Madrid

Infobae

La patronal de las autoescuelas pide al Gobierno ayudas ante la subida de los carburantes

Infobae

Díaz descarta que las medidas anticrisis vayan a incluir la rebaja de IVA de los alimentos

Infobae

Expacientes del Hospital de Parapléjicos acompañan y apoyan a recién lesionados medulares

Infobae
El viaje del papa León

El viaje del papa León XIV a España condiciona la opción de un adelanto electoral de Pedro Sánchez

¿A quién votarán los jóvenes en Castilla y León? Cuatro de ellos nos dan su respuesta: “Muchos piensan que no cambiará nada, pero al final los votos de todos cuentan”

Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: la abogada de la familia no cree al detenido que trata de exculpar a su hermano

Javier Milei aterrizó en Madrid: así será el fin de semana del presidente argentino en España

La Embajada de Estados Unidos en España alerta a sus ciudadanos por las manifestaciones del ‘No a la guerra’ en Madrid

Cuánto cuesta ser fallero en

Cuánto cuesta ser fallero en Valencia: hasta 4.100 euros entre indumentaria, complementos y ocio

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Pagar la mejor de las terapias jamás cambiará un trabajo tóxico”

Las fugas de metano del principal proveedor de gas de España ponen en peligro la continuidad del suministro nacional

La energía solar se posiciona como la principal fuente eléctrica de España y aminora el impacto del conflicto de Oriente Medio

De la cartera a la

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición