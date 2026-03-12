Díaz califica de "impresentable" el ERE de Glovo y dice que no va a chantajear a Trabajo

Madrid, 12 mar (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado de "impresentable" la decisión de Glovo de despedir a cientos de sus trabajadores y ha transmitido un mensaje "clarísimo" a esta empresa, que no va a chantajear a su ministerio.
Así lo ha indicado la vicepresidenta segunda en una entrevista en TVE, un día después de que la empresa de reparto haya anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 750 repartidores de 60 ciudades de toda España.
"En nuestro país se aplica la legalidad", ha subrayado Díaz, quien ha querido dejar claro que "este chantaje de que como los tuve que laboralizar, los tengo que despedir, es impresentable en una democracia, en una gran multinacional".
"Si cree Glovo que nos va a chantajear al Ministerio de Trabajo, el mensaje es clarísimo", ha añadido Díaz, quien ha anunciado que van a tomar "todas las medidas" que puedan en este ERE y van a "actuar con claridad".
A su juicio, algunas multinacionales "se creen que pueden dar batallas contra la legalidad", pero ha remarcado que "fraudes, ninguno en España". EFE