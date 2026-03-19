Los sindicatos llevan a Glovo a la Audiencia Nacional por “ejecutar un ERE encubierto”: 30 despidos en los últimos 90 días

Repartidores, también conocidos como 'riders', de Glovo en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha denunciado este jueves ante la Audiencia Nacional a la empresa española Glovo, por llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) “encubierto”, tras consideran que la compañía de reparto ha realizado un “despido masivo” de empleados, superando en los últimos 90 días los 30 despidos.

Según el sindicato, este aumento de despidos requiere la presentación de un ERE justificado y negociado con los representantes de los trabajadores. Además, CCOO ha criticado que, con los despidos en una sola provincia de España, “Glovo supera los 30 despidos en un solo mes, debiendo ser la mayor parte de ellos improcedentes al ampararse en un régimen sancionador que no les debe ser de aplicación en base al convenio colectivo que aplica la empresa”.

“En algunos de los despidos, Glovo alega supuestos tiempos de espera promedios en la entrega excesivos y lo que llaman ‘no shows’”, ha argumentado la organización. Ante este escenario, el sindicato ha alertado de que “se están imputando problemas ajenos al trabajador para justificar despidos disciplinarios”.

Además, desde el sindicato han señalado que todas las razones de los despidos se suman a la estrategia de la empresa “sobre la externalización de la plantilla a través de numerosas empresas fantasma que Glovo ha venido a llamar flotas”. En este sentido, CCOO ha destacado que esta “cesión ilegal” de personas trabajadoras que la empresa quiere intensificar re realiza “on el único objetivo de precarizar, dividir e impedir la organización de las personas trabajadoras en Glovo”.

Glovo anunció un ERE para 750 repartidores

El Juzgado Mercantil 2 de Barcelona ha desestimado la demanda interpuesta por la empresa Just Eat contra Glovo a la que reclamaba 295.000.000 euros por competencia desleal, al considerar que la plataforma actuó siempre "dentro de la legalidad" y que los contratos desde 2019 garantizaban la autonomía de los repartidores, permitiendo estos servicios en régimen de autónomo.

La denuncia de CCOO se produce una semana después de que Glovo anunciara a los sindicatos su intención de llevar a cabo un ERE que podría afectar a un máximo de 750 trabajadores de 60 ciudades españolas. Esta decisión empresarial se produce un año después del anuncio de la contratación de los repartidores, que hasta entonces trabajaban como falsos autónomos.

Glovo acumula varias multas por la contratación en el régimen de falso autónomo de sus repartidores en varias ciudades españolas como Asturias, Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia, Castilla y León, Extremadura o Cantabria.

Según la empresa española, se ha visto obligada a realizar este expediente de regulación y reducir su servicio en diferentes provincias para “evitar su cierre”. Mediante un comunicado, Glovo informó el pasado 11 de marzo de que mantendrá su operatividad habitual en 800 localidades de España pese a haber cerrado sus servicios en más de medio centenar de ciudades.

“Tras esta difícil decisión, la compañía seguirá trabajando para consolidar el modelo operativo y ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios y establecimientos que confían en la app”, señaló la compañía en el comunicado.

Algunos empleados ya habían denunciado despidos durante los últimos meses bajo justificaciones como ausencias o retrasos injustificados en los pedidos, algo que alertó a los principales sindicatos (CCOO y CGT), que denunciaron en febrero un posible ERE en cubierto y amenazaron a la empresa con movilizaciones nacionales no cesaban con sus prácticas antisindicales. Tras el anuncio de Glovo, el sindicato ha decidido acudir a la justicia.