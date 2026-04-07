España

Los repartidores de Glovo convocan una huelga entre el 24 y 26 de abril por los “abusos laborales que sufren los trabajadores”

Comisiones Obreras ha pedido a la compañía que cese la aplicación del ERE, que afectará a 750 empleados a nivel nacional

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Repartidores, también conocidos como 'riders', de Glovo en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)
Repartidores, también conocidos como 'riders', de Glovo en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado una huelga de repartidores de Glovo para los próximos 24, 25 y 26 de abril, así como una concentración ante la sede de la empresa en Madrid, el 15 de abril, a las 18:30 horas, como protesta por el “abuso laboral que sufren los trabajadores de la empresa tras el proceso de laborización” que finalizó en 2025.

El sindicato ha dividido la huelga en cuatro jornadas. El 15 de abril acudirán ante la sede de Glovo en Madrid, en la calle Eloy Gonzalo, 27, para realizar tres días de cese laboral. El primer día de huelga será el viernes 24 de abril, cuando los repartidores no trabajarán a partir de las 20:00 horas. El día siguiente, el paro será de 24 horas, mientras que el domingo 26 de abril será desde las 12:00 horas hasta las 16:00 horas.

Comisiones Obreras ha destacado en un comunicado compartido este martes que llevan meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales de los repartidores de la empresa, aunque ha lamentado que la compañía está llevando a la plantilla a una situación “límite”.

Además, el sindicato ha pedido que la compañía cese en la aplicación de un régimen que tachan de “sancionador ilegal” y que la empresa renuncie al expediente de regulación de empleo (ERE), anunciado a principio de marzo y que afectará a 750 personas a nivel nacional.

Comisiones Obreras ha reclamado también la negociación de un convenio colectivo propio y que la empresa “cese en su empeño de obstaculizar el proceso de organización de las personas trabajadoras a través de las elecciones sindicales que se llevan realizando desde hace unos meses”.

El Juzgado Mercantil 2 de Barcelona ha desestimado la demanda interpuesta por la empresa Just Eat contra Glovo a la que reclamaba 295.000.000 euros por competencia desleal, al considerar que la plataforma actuó siempre "dentro de la legalidad" y que los contratos desde 2019 garantizaban la autonomía de los repartidores, permitiendo estos servicios en régimen de autónomo.

El sindicato denunció a Glovo por un “ERE encubierto”

El pasado 19 de marzo, CCOO denunció a la empresa de reparto ante la Audiencia Nacional por llevar a cabo un ERE “encubierto”, tras consideran que la compañía de reparto ha realizado un “despido masivo” de empleados, superando en los 30 despidos durante un periodo de 90 días.

Según el sindicato, este aumento de despidos requiere la presentación de un ERE justificado y negociado con los representantes de los trabajadores. Además, CCOO criticó que, con los despidos en una sola provincia de España, “Glovo supera los 30 despidos en un solo mes, debiendo ser la mayor parte de ellos improcedentes al ampararse en un régimen sancionador que no les debe ser de aplicación en base al convenio colectivo que aplica la empresa”.

“En algunos de los despidos, Glovo alega supuestos tiempos de espera promedios en la entrega excesivos y lo que llaman ‘no shows’”, argumentó la organización. Ante este escenario, el sindicato alertó de que “se están imputando problemas ajenos al trabajador para justificar despidos disciplinarios”.

Además, desde el sindicato señaló que todas las razones de los despidos se suman a la estrategia de la empresa “sobre la externalización de la plantilla a través de numerosas empresas fantasma que Glovo ha venido a llamar flotas”. En este sentido, CCOO ha destacado que esta “cesión ilegal” de personas trabajadoras que la empresa quiere intensificar se realiza “con el único objetivo de precarizar, dividir e impedir la organización de las personas trabajadoras en Glovo”.

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