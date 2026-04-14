El submarino de la Armada ‘Galerna’ se estrena en la misión de la OTAN para proteger el Mediterráneo

El submarino ‘Galerna’ (S-71), buque insignia de la clase S-70 de la Armada (Ministerio de Defensa)

El submarino ‘Galerna’ ha partido desde la base de la Flotilla de Submarinos en Cartagena (Murcia) para integrarse, por primera vez, en la operación ‘Noble Shield’ de la OTAN. Según informó el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), este despliegue marca la primera participación del buque en una misión internacional de seguridad marítima de la Alianza y refuerza el papel de España en la protección del Mediterráneo.

Durante el próximo mes, la tripulación del submarino ‘Galerna’ operará en estas aguas estratégicas. Este despliegue marca la segunda vez en que un submarino español participa en esta misión, tras la intervención del ‘Isaac Peral’. El Ministerio de Defensa ha destacado que “España reafirma así su compromiso con una misión clave para garantizar la libertad de navegación en zonas de especial interés geopolítico”.

Submarino 'Isaac Peral' (Armada Española)

El ‘Galerna’ en una misión OTAN

La integración del ‘Galerna’ refuerza la voluntad de España de mantener una aportación visible en las operaciones aliadas y supone un nuevo avance en la modernización de la Armada, fortaleciendo la posición nacional en la defensa europea y atlántica. La operación ‘Noble Shield’ se ha consolidado como una de las principales acciones de la OTAN para garantizar la vigilancia y seguridad en el Mediterráneo, gracias a la presencia constante de unidades aliadas y a la coordinación entre distintas fuerzas nacionales.

El equipo del ‘Galerna’ sigue un plan de adiestramiento riguroso, adaptado a las exigencias de operar en un entorno internacional y en una plataforma submarina. Además, esta salida supone un hito para la Flotilla de Submarinos de Cartagena, que amplía su experiencia operativa. Según Defensa, la participación en ‘Noble Shield’ es fruto de una preparación continua y de la incorporación de nuevas capacidades técnicas y humanas, y servirá para mejorar la capacidad de respuesta en futuros escenarios.

Archivo. Puesta a flota del submarino S-81 Isaac Peral, en mayo de 2021 (Navantia/Europa Press)

Así es el submarino

El submarino ‘Galerna’ (S-71), buque insignia de la clase S-70 de la Armada española, representa una de las piezas clave de la Flotilla de Submarinos. El ‘Galerna’ dispone de un desplazamiento de 1.490 toneladas en superficie y 1.750 en inmersión, una eslora de casi 68 metros y una autonomía de hasta 9.000 millas en inmersión a 9 nudos, o 45 días de operación. Su propulsión se basa en dos motores diésel de 3.600 caballos y un motor eléctrico principal, permitiendo velocidades máximas de 12 nudos en superficie y 20,5 en inmersión.

El armamento principal está compuesto por cuatro tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, capaces de disparar torpedos filoguiados F-17 y L-5 antisubmarinos, así como minas MCC-23D. Además, cuenta con armamento ligero para autodefensa cuando navega en superficie o se encuentra atracado, lo que eleva su capacidad ofensiva y de amenaza.

Las misiones del “Galerna” incluyen la protección de fuerzas navales, la obtención de inteligencia, el reconocimiento y la alerta temprana, así como la defensa de los espacios marítimos y la infiltración de equipos de operaciones especiales. El submarino también puede realizar minado ofensivo y servir de plataforma de adiestramiento tanto para su dotación como para otras unidades. Entre sus principales sensores destacan los sónares activos y pasivos, antenas de comunicaciones, radares y periscopios.