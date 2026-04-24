El camino hacia una misión europea en Ormuz y el riesgo diplomático de desplegar militares en Oriente Medio: “Podría elevar la tensión”

Merz, Macron, Starmer y Meloni (Jeanne Accorsini/Pool via REUTERS)

Europa estudia cómo actuar en el estrecho de Ormuz ante la presión internacional. La reunión de jefes de Estado que comienza este viernes tiene como uno de los temas principales de su agenda la libertad de navegación en el estrecho o el debate de cómo aplicar el artículo 42.7, la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea. Las semanas pasan y las consecuencias del bloqueo del golfo, como la subida del precio del combustible, se agravan.

Emmanuel Macron fue el primer líder europeo que abordó la posibilidad, incluso dándola por hecha al asegurar que habían países dispuestos a unirse. A los días, tras las exigencias de Donald Trump de que los europeos participasen de forma activa en el conflicto, reculó y reconoció que, por el momento, una misión era “poco realista”. Más de 50 días después del primer ataque de Estados Unidos, Europea se replantea la posibilidad de aumentar a la escolta comercial su labor defensiva.

Iván Esteve, experto externo en Defensa de la Comisión Europea, explica a Infobae que los antecedentes y herramientas para desplegar una misión existen, pero reconoce que “la presión” del conflicto de Oriente Medio la ha podido frenar hasta ahora. En el caso de llevarse a cabo, como asegura el experto, sería una implicación “neutral, defensiva y de escolta comercial”. La falta de avances en las negociaciones internacionales aumenta la presión sobre la UE. “Todos esperábamos un acuerdo y que las presiones sobre Irán y EEUU diesen resultado. Llevamos 50 días con impacto económico y no hay señales de solución”, explica el experto.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó como "alentadores" los recientes acontecimientos, celebrando el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, y el anunciado en el Líbano.

Cómo podría iniciar Europa una misión en Ormuz

Europa dispone de las herramientas necesarias para poner en marcha una misión, aunque el proceso exige consensos y decisiones de alto nivel. Según Iván Esteve, “la decisión debe tomarse por unanimidad o con mayoría constructiva en el Consejo”. El experto señala como posible ejemplo a seguir la experiencia previa de la misión ‘Aspides’ en el mar Rojo, que surgió en circunstancias similares aunque con menor riesgo. “Aquí tenemos delante a Irán y cierta presión de Estados Unidos”, explica Esteve.

El experto detalla que “varios países europeos ya están participando de forma indirecta” en el conflicto, e incluso de manera activa, señalando los casos de Francia o Reino Unido, que han derribado drones iraníes. “Estamos claramente involucrados en la defensa activa de nuestros intereses”, asegura. No obstante, Esteve advierte de los riesgos: “Si la misión se concreta, nos coloca en una posición diplomática complicada y puede elevar la tensión. No queremos involucrarnos en el conflicto, no es nuestra guerra".

En este contexto, concluye que “es el momento de velar por nuestros intereses. Tenemos nuestro marco legal y nuestros reglamentos”. Reconoce que, si bien hay casos similares, es cierto que la UE “nunca ha puesto en marcha una misión ejecutiva de este tipo”. La misión en Ormuz que los líderes estudiarán durante las próximas horas obligaría a Europa a dar un paso inédito en política de defensa y seguridad y supondría una entrada directa en el tablero de Oriente Medio.