El buque 'Tambre' se integra en la misión contra minas de la OTAN en el Mediterráneo

La integración del cazaminas ‘Tambre’ al operativo marítimo internacional implica la contribución activa de España a la provisión de seguridad para la navegación en puntos críticos del mar Mediterráneo. Según detalló el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), la participación de este buque en la operación ‘Noble Shield’ de la Agrupación Permanente de Medidas Contra Minas de la OTAN número 2 (SNMCMG-2) se orienta principalmente a resguardar rutas marítimas, accesos a puertos y áreas de paso estratégico, y demuestra el compromiso del país con las tareas aliadas de defensa colectiva.

De acuerdo con la información comunicada oficialmente por el EMAD, la misión de la que ahora forma parte el ‘Tambre’ se concentra en detectar, localizar, identificar y neutralizar minas navales que representan amenazas para la seguridad del comercio internacional y la actividad naval. Este despliegue también prepara la zona para eventuales operaciones navales de mayor escala, en caso de necesitar asegurar más áreas o reacondicionarlas para la actuación de fuerzas más amplias. Desde el Estado Mayor de la Defensa, señalaron que la Armada, a través de esta acción, incrementa la presencia avanzada española en el Mediterráneo y refuerza la capacidad de reacción inmediata ante situaciones que puedan derivar en crisis o escenarios de tensión marítima.

Tal como publicó el EMAD, la pertenencia a esta operación constituye una de las obligaciones que España ha asumido dentro de la OTAN y se vincula con el propósito de prevenir la aparición de conflictos y garantizar la seguridad marítima constantemente en la región. El comunicado institucional subraya que la labor del cazaminas representa la aportación española sostenida al entorno estratégico, manteniendo vigilancia activa y favoreciendo la estabilidad en una de las rutas de comercio internacional más utilizadas del mundo.

El medio EMAD amplió que el mecanismo operativo desarrollado por la OTAN en esta área incluye la existencia de Fuerzas Navales Permanentes estructuradas en cuatro tipos de buques especialmente equipados. Dos de esos grupos cuentan con fragatas y naves especializadas en actividades de vigilancia y presencia disuasoria, mientras que los otros dos, entre ellos el que integra al ‘Tambre’, están constituidos por cazaminas cuyo objetivo central es enfrentar las amenazas provocadas por la presencia de artefactos explosivos bajo el mar. Este tipo de unidades, según informó el Estado Mayor de la Defensa, posee la capacidad de activarse con rapidez en caso de incremento de riesgo, lo que permite ofrecer una respuesta ágil frente a incidentes imprevistos o situaciones críticas.

La operación ‘Noble Shield’, en la que desde ahora participa el ‘Tambre’, ejemplifica el tipo de cooperación internacional requerida para mantener el flujo libre y seguro de embarcaciones civiles y militares. Con la incorporación del cazaminas español, España sostiene su posición en la línea de acción aliada, contribuyendo a una vigilancia constante de áreas de tránsito marítimo intensivo, y colaborando en la prevención de obstáculos que puedan poner en peligro el desarrollo de las operaciones navales y comerciales en el Mediterráneo.

El EMAD puntualizó que la misión respalda la seguridad común de los Estados miembros y da cumplimiento a los compromisos asumidos en el marco de la Alianza Atlántica, que apuesta por la respuesta preventiva y la gestión eficaz ante potenciales ataques o amenazas subacuáticas. La presencia de estos buques en zonas estratégicas contribuye, según consignó el Estado Mayor de la Defensa, a asegurar que las rutas más importantes para la economía mundial permanezcan abiertas y protegidas ante la proliferación de dispositivos explosivos y otros retos relacionados con la actividad naval en alta mar.