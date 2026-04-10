Agencias

España mantiene su 'no' a una misión de la OTAN para garantizar el tránsito en Ormuz

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recalcado este viernes el rechazo de España a involucrarse en una eventual misión de la OTAN para garantizar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, en el marco de la escalada bélica en Oriente Próximo.

Así lo ha hecho Albares en declaraciones a los medios antes de su intervención en la Comisión del ramo en el Senado, después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, haya planteado que la Alianza tenga "un papel" en Ormuz, tal y como quiere el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Albares ha asegurado que Rutte "no ha informado ni consultado" a los aliados sobre una participación en Ormuz, pero ha insistido en que, en cualquier caso, la OTAN "no tiene ninguna participación" en la guerra de Irán.

"Oriente Próximo no está dentro del radio de acción de la OTAN y por lo tanto la OTAN no participará en esta guerra", ha hecho hincapié el ministro.

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