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Nace una cría de orangután de Borneo en Bioparc Fuengirola (Málaga): la especie se encuentra en peligro crítico de extinción

Este gran primate, que es uno de los animales más amenazados del mundo, se enfrenta a la deforestación, la caza furtiva y el tráfico ilegal de especies

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La nueva cría de orangután de Borneo nacida en Fuengirola. (BIOPARC Fuengirola)
La nueva cría de orangután de Borneo nacida en Fuengirola. (BIOPARC Fuengirola)

Esta semana, BIOPARC Fuengirola ha dado la bienvenida a un nuevo ejemplar de orangután de Borneo (Pongo pygmaeus) en sus instalaciones. El pasado 20 de abrir, la hembra Mukah dio a luz a una cría ante la mirada de los visitantes al zoológico, ya que se produjo en la zona exterior.

El parto, según han señalado desde BIOPARC —que participa de forma activa en el Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP), coordinado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios—, se produjo “sin intervención y con total naturalidad”, puesto que esta es la tercera maternidad que afronta Mukah. Además, desde el primer momento la cría mostró un “excelente estado de salud”, evidenciado también en el agarre a su madre.

La cría de orangután de Borneo nacida en Fuengirola. (BIOPARC Fuengirola)
La cría de orangután de Borneo nacida en Fuengirola. (BIOPARC Fuengirola)

“La cría debe aferrarse al cuerpo de su madre, ya que pasará sus primeros meses e incluso años en constante contacto con ella, desplazándose entre los árboles”, explican desde el parque. “Este reflejo innato no es solo una muestra de vínculo, sino una condición imprescindible para vivir”.

Tras el nacimiento, Mukah también llevó a cabo un comportamiento natural en esta especie y otras del mundo animal: la ingesta de la placenta, lo que les aporta nutrientes esenciales y les ayuda en la recuperación tras el esfuerzo del pacto. Además, contribuye a “reforzar el vínculo entre madre y cría en esos primeros momentos críticos”.

La cría de orangután de Borneo nacida en BIOPARC Fuengirola agarrada a su madre. (BIOPARC Fuengirola)
La cría de orangután de Borneo nacida en BIOPARC Fuengirola agarrada a su madre. (BIOPARC Fuengirola)

Las amenazas a las que se enfrenta el orangután de Borneo

El zoológico de Fuengirola también colabora en iniciativas de protección de los bosques tropicales en Kalimantan, uno de los lugares en los que habita la especie, que es una de las más amenazadas del mundo en la actualidad. Allí se trabaja en la conservación del hábitat, la investigación y la implicación de las comunidades locales, fundamental para garantizar la supervivencia del orangután de Borneo en libertad.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), los orangutanes de Borneo se encuentran “en peligro crítico de extinción”, ya que sus poblaciones han descendido drásticamente en el último siglo.

Imagen de archivo de una cría de orangután de Borneo. (Arie Bas/Wikimedia Commons)
Imagen de archivo de una cría de orangután de Borneo. (Arie Bas/Wikimedia Commons)

Una de las principales amenazas a la que se enfrenta la especie es la destrucción de su hábitat, especialmente por la deforestación, la expansión de plantaciones de aceite de palma y la explotación maderera. Esto hace que se fragmente y se pierda.

También los incendios perjudican sus hábitats: “En Borneo, los incendios ocurren anualmente y son responsables de una pérdida significativa de bosques con consecuencias dramáticas para ciertas poblaciones de orangutanes”, se recoge en la ficha de la especie de la Lista Roja de la UICN. “Por ejemplo, el 90% del Parque Nacional Kutai se perdió debido a incendios masivos en 1983 y 1998, y su población de orangutanes de Borneo se redujo de aproximadamente 4000 individuos en la década de 1970 a tan solo 600″.

Zoo Aquarium de Madrid ha celebrado el nacimiento de una nueva cría de orangután de Borneo (Pongo pygmaeus pygmaeus), una de las especies más amenazadas del planeta clasificada en Peligro Crítico de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

A esto se suma la caza furtiva y el tráfico ilegal de especies, que continúan siendo graves problemas a los que estos grandes primates se enfrentan.

Es por este motivo por el que desde BIOPARC Fuengirola señalan que “el nacimiento de esta nueva cría no es solo una gran noticia para el parque, sino un recordatorio de que la conservación es posible cuando el compromiso es real y sostenido”. Así, “cada nueva vida cuenta en la lucha por evitar la desaparición de especies únicas como el orangután de Borneo”.

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