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La Armada termina el ejercicio ‘Marsec-26’ tras colaborar con la Policía Nacional en salvamento marítimo o protección ante el tráfico de drogas

Durante más de dos semanas se han realizado ejercicios con 15 escenarios reales a lo largo de la costa española

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La Armada termina el ejercicio ‘Marsec-26’ tras colaborar con la Policía Nacional en salvamento marítimo o protección ante el tráfico de drogas (Ministerio de Defensa)

La Armada ha dado por finalizado el ejercicio ‘Marsec-26’, tras varios días de operaciones conjuntas con organismos civiles y militares en el litoral español, concluyendo en Almería. Este despliegue está considerado el principal ejercicio nacional en el ámbito de la seguridad marítima. Las aguas se han convertido en el mayor foco de amenazas para España a través de varios peligros diferentes. Por ello, este ejercicio ha servido para poner a prueba la capacidad de actuación coordinada ante riesgos comunes como el tráfico de drogas, la protección de infraestructuras estratégicas o el rescate en el mar.

Durante más de dos semanas, Marsec-26 ha desplegado 15 escenarios a lo largo de la costa española, diseñados para evaluar la eficacia de la respuesta operativa en estas situaciones de alta complejidad. La Policía Nacional, los bomberos o Salvamento Marítimo son algunas de las instituciones que se han unido a la Armada en esta puesta en práctica en las costas.

El trabajo conjunto ha favorecido la adaptación de protocolos y la optimización de recursos, integrando medios aéreos, navales y terrestres para ofrecer una respuesta integral ante cualquier contingencia. Marsec-26 también ha propiciado el intercambio de experiencias y la actualización de procedimientos de intervención, con el objetivo de anticipar riesgos emergentes y mejorar la coordinación interinstitucional de cara a futuros desafíos en el dominio marítimo nacional.

Buque de la Armada y embarcación de Salvamento Marítimo en el ejercicio de seguridad marítima MARSEC-26 (Ministerio de Defensa)
Ejercicio de seguridad marítima de la Armada MARSEC-26 (Ministerio de Defensa)

Operaciones en escenarios reales y cooperación

Para hacer la preparación lo más efectiva posible, se emplean escenarios que tratan de ser lo más cercanos posibles a la realidad. La simulación de amenazas ha facilitado el perfeccionamiento de los sistemas de detección, seguimiento y respuesta ante incidentes potenciales. El escenario llevado a cabo en Almería ha integrado el uso de tecnologías avanzadas junto a la actuación conjunta, favoreciendo la coordinación y la eficacia operativa en situaciones complejas.

Las maniobras han incluido operaciones de búsqueda y salvamento, control del tráfico marítimo y lucha contra la contaminación marina, así como la respuesta ante actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes. En estos ejercicios, la Armada ha trabajado en estrecha cooperación con la Policía Nacional, con el objetivo de perfeccionar los mecanismos de detección, seguimiento y protección en el entorno marítimo.

Entre los ejercicios realizados, destacó la protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático y la vigilancia de infraestructuras submarinas, con participación de unidades especializadas como buceadores, cazaminas y el buque de intervención “Neptuno”, que simularon amenazas sobre cables de comunicaciones y conducciones energéticas, considerados vitales para la economía y la defensa. Además, se evaluaron procedimientos de evacuación médica, la localización de embarcaciones sospechosas y la respuesta a vertidos contaminantes, implicando la actuación conjunta.

El Ministerio de Defensa señala que trabajar juntos ha demostrado que los protocolos funcionan y ha mejorado la respuesta ante situaciones difíciles. Esta colaboración permite actuar de forma rápida y coordinada cuando ocurre una emergencia en el mar. Además, ayuda a proteger mejor los recursos importantes y asegura que las diferentes fuerzas con competencias en este entorno estén preparadas para cualquier problema que pueda surgir en el entorno marítimo de España.

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