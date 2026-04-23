España

La reina Letizia se atreve a hablar en guaraní para celebrar el 50 aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay

La consorte ha tomado la palabra en la lengua indígena del país para un discurso dirigido a los colaboradores del centro

Guardar
La reina Letizia en un video difundido por el 50 aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay (CASA REAL ESPAÑA).
La reina Letizia en un video difundido por el 50 aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay (CASA REAL ESPAÑA).

La reina Letizia ha vuelto a situar la cultura en el centro de su discurso institucional con motivo de una conmemoración especialmente simbólica: el 50 aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay. A través de un mensaje en vídeo, la monarca ha subrayado el valor de los vínculos culturales entre España y Paraguay, sorprendiendo además con un gesto poco habitual: el uso del guaraní en su intervención.

El saludo inicial marcó el tono cercano y significativo de sus palabras. Letizia comenzó dirigiéndose al público en esta lengua indígena, una decisión que fue interpretada como una muestra de respeto hacia la identidad cultural paraguaya: “Hola a todos, vy’apavẽ nde arambotyre. Muchas felicidades por estos 50 años". A continuación, enmarcó la efeméride como un momento no solo de celebración, sino también de reflexión colectiva.

Durante su intervención, la reina propuso una lectura simbólica del aniversario, comparándolo con una etapa vital en la que se acumula experiencia suficiente para analizar el camino recorrido y proyectar el futuro. “Una edad en la que las personas tenemos ya una experiencia suficiente para pararnos a pensar, hacer cuentas con la vida e imaginar algo del futuro”, afirmó.

La reina Letizia apuesta todo al azul bebé en la previa al Premio Cervantes 2026 (Europa Press)
La reina Letizia apuesta todo al azul bebé en la previa al Premio Cervantes 2026 (Europa Press)

Para ilustrar esa idea, recurrió a una imagen profundamente arraigada en la tradición paraguaya: el ñandutí. Letizia describió la institución como un entramado similar a este encaje artesanal, elaborado con hilos de distintos colores que, al entrelazarse, crean una pieza única: “El Centro Cultural es una constelación de historias, como si se tratara de una pieza de ñandutí, ese encaje precioso hecho de hilos entretejidos de diferentes colores".

La reina también puso el acento en la cooperación entre ambos países, subrayando que este centro representa un ejemplo consolidado de colaboración cultural y social: “Es el reflejo exitoso de la historia compartida de España y Paraguay, un ejemplo de cooperación cultural y social y motor de la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ahora suma ya otros 15 en América Latina y en África".

Más allá de la dimensión institucional, Letizia defendió el papel de la cultura como herramienta transformadora: “En muchas ocasiones, la cultura consigue lo que de otro modo no sería posible”. Por ello, quiso reconocer la labor de todas las personas que han participado en “esa expresión de desarrollo, libertad, resistencia, tradición y vanguardia, quiero felicitar a todos los que habéis pasado por este centro en estas cinco décadas”.

La Reina Letizia, durante la recepción a una representación del mundo de las Letras con motivo de la entrega del Premio Cervantes. (IMAGEN DE ARCHIVO).
La Reina Letizia, durante la recepción a una representación del mundo de las Letras con motivo de la entrega del Premio Cervantes. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Su visita al centro

La intervención incluyó también un recuerdo personal. La reina evocó su visita al centro hace casi cinco años, cuando tuvo la oportunidad de conocer de primera mano algunas de sus actividades. Entre los momentos que mencionó, destacó su paso por la biblioteca, las salas de exposiciones y los patios interiores, así como su encuentro con diversas expresiones artísticas.

En concreto, recordó obras y creaciones de figuras como Néstor Portillo y Ediltrudis Noguera, además de una actuación de danza protagonizada por personas con discapacidad, una experiencia que, según sus palabras, dejó una huella especial: “Me gustaría estar hoy allí con vosotros”.

En la recta final de su mensaje, Letizia agradeció el trabajo continuado de la institución como espacio de encuentro, formación y creación: “Os doy las gracias por seguir siendo el archivo vibrante de nuestra historia conjunta y un espacio público de encuentro, formación y creación desde el respeto y la inclusión”. Además, subrayó su papel como archivo vivo de la historia compartida entre ambos países y como plataforma para el diálogo cultural: “Muchas gracias, aguyje, y a por 50 años más para seguir fortaleciendo esta comunidad cultural paraguaya y española”.

Temas Relacionados

Reina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

¿Lloras cada vez que discutes? Esto es lo que pasa en tu cuerpo cuando te enfrentas a un conflicto, según una psicóloga

La psicóloga María Martín Gamero aclara que el llanto es un intento del cuerpo por recuperar el equilibrio

¿Lloras cada vez que discutes? Esto es lo que pasa en tu cuerpo cuando te enfrentas a un conflicto, según una psicóloga

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a un segundo mes consecutivo a la baja tras el descenso del 5% registrado en enero

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

La línea de AVE Madrid-Málaga reanudará el servicio este 30 de abril

La vuelta del servicio será parcial: solo una de las vías estará en funcionamiento mientras continúan los trabajos de reparación en la segunda, previsiblemente al menos hasta verano y algunos hasta fin de año

La línea de AVE Madrid-Málaga reanudará el servicio este 30 de abril

Estos son los dos suplementos que nunca deberías darle a tu mascota, según una veterinaria

La especialista insiste en que la suplementación debe ser siempre individualizada y basada en pruebas concretas

Estos son los dos suplementos que nunca deberías darle a tu mascota, según una veterinaria

La llegada de una vaguada provoca un cambio de tiempo: la Aemet prevé lluvias, tormentas, granizo y rachas fuertes de viento

Con tantas nubes, bajarán las temperaturas. Los meteorólogos esperan “valores altos para la época del año en la mitad norte, pero ya más normales, más propios de estas fechas, en la mitad sur”

La llegada de una vaguada provoca un cambio de tiempo: la Aemet prevé lluvias, tormentas, granizo y rachas fuertes de viento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La línea de AVE Madrid-Málaga reanudará el servicio este 30 de abril

La línea de AVE Madrid-Málaga reanudará el servicio este 30 de abril

La Justicia reconoce las secuelas de un policía nacional por un latigazo cervical tras chocar contra otro coche como accidente en acto de servicio

Los 47,7 millones de euros decomisados a los narcos en cuentas y efectivo dejan unos ingresos récord en España tras subir un 171% en 2025

La DGT lo confirma: se podrá conducir a los 17 años si se cumple este requisito

La letra pequeña del artículo 106: el error que cometió la Mesa del Congreso y que impide que el diputado de Vox sea suspendido un mes

ECONOMÍA

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Javier Avial, asesor financiero: “Mucha gente piensa que con hacer la declaración de la Renta todo está perfecto, pero no es así”

El mito del pequeño casero: seis de cada diez viviendas de alquiler están en manos de grandes propietarios o empresas

Marruecos arrebata a España el primer puesto de exportador de tomate a la UE: el campo denuncia la falta de datos y la competencia desleal

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013