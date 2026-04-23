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La curiosidad de la planta que crece 43 años después de plantarla y que muere poco después

En el Jardín Botánico de Ginebra, una planta sembrada hace más de cuatro décadas se convirtió en protagonista

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Flor que puede ser muy tóxica para gatos
El lirio de lanza gigante y su curiosa historia (Freepik)

La naturaleza a veces sorprende con historias que parecen sacadas de un cuento. En el Jardín Botánico de Ginebra, una planta sembrada hace más de cuatro décadas se convirtió en protagonista inesperada: después de 43 años de crecimiento silencioso, una Doryanthes palmeri (también conocida como lirio de lanza gigante) finalmente floreció a finales de marzo, para luego iniciar su rápido final. Esta floración tan esperada llamó la atención de curiosos y amantes de las plantas, ya que pocas veces se presencia un ciclo vital tan largo y a la vez tan efímero.

El ejemplar fue plantado en 1983 en los invernaderos del jardín. Durante años, su presencia pasó desapercibida, esperando el momento exacto para desplegar su único espectáculo de flores rojas. La espera valió la pena: el evento fue comunicado oficialmente por los responsables del jardín, quienes resaltaron su carácter excepcional y recordaron que la última vez que una Doryanthes palmeri había florecido allí fue en 2022, atrayendo también a muchos visitantes.

Este fenómeno despertó la curiosidad de los visitantes y de quienes siguen la vida de los jardines botánicos en Europa. La floración, además de su belleza, puso en primer plano la peculiaridad de una especie que, tras tantos años de desarrollo, decide mostrar sus flores solo una vez antes de desaparecer para siempre.

El largo ciclo de vida del lirio de lanza gigante

La Doryanthes palmeri, también conocida como lirio rojo o lirio gigante, es originaria de Australia y pertenece a un grupo de plantas denominadas monocárpicas. Esto significa que solo florecen una vez en su vida y, tras este proceso, mueren. Su ciclo biológico es inusual en el mundo vegetal, donde muchas especies florecen todos los años. En este caso, la planta puede pasar décadas creciendo antes de reunir la energía suficiente para producir su impresionante tallo floral.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

En el Jardín Botánico de Ginebra, la espera duró 43 años. Durante todo ese tiempo, la planta se dedicó a acumular reservas y a desarrollarse hasta estar lista para su única floración. El tallo puede alcanzar hasta cinco metros de altura, una característica que la hace aún más llamativa cuando finalmente decide florecer. Este tipo de evento es raro en jardines fuera de Australia, por lo que cada floración se convierte en un acontecimiento.

No es la primera vez que el jardín suizo presencia la floración de una Doryanthes palmeri, pero cada vez que ocurre, resulta un verdadero espectáculo botánico. El evento anterior, en 2022, también atrajo a numerosos visitantes interesados en observar de cerca este fenómeno poco frecuente. La espera y la emoción que genera ver florecer una planta tras tantos años refuerzan la fascinación por la diversidad y los misterios del mundo vegetal.

Flores efímeras y últimos días

El momento culminante llega cuando la Doryanthes palmeri despliega su racimo de flores rojas, un espectáculo que dura poco tiempo. Según el Museo Nacional de Historia Natural de París, el período de floración suele extenderse por unas tres semanas. Durante este lapso, las flores se abren y, una vez completado el ciclo, la planta comienza a marchitarse. Este proceso culmina con la muerte del ejemplar, dejando espacio para que sus hijuelos, o brotes secundarios, continúen el ciclo en el futuro.

Primer plano de una planta de Psoralea corylifolia con hojas verdes compuestas, racimos de flores púrpura y pequeñas vainas de semillas marrones.
Las plantas que tardan en florecer, pero mueren rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La belleza de la floración se ve acentuada por su brevedad. Los visitantes del Jardín Botánico de Ginebra tienen apenas unos días para admirar la planta en todo su esplendor antes de que desaparezca. La oportunidad es tan exclusiva que muchos expertos y aficionados recomiendan no dejar pasar la ocasión de presenciarla en persona.

Para quienes no puedan viajar hasta Ginebra, existe otra alternativa: el jardín botánico de Menton, en la Riviera Francesa, también cuenta con un ejemplar de Doryanthes palmeri en plena floración. Así, el interés por esta planta traspasa fronteras y recuerda que, aunque el ciclo de vida de algunas especies sea largo y su final llegue rápido, cada floración es un suceso irrepetible y digno de admirar.

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