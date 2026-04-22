La reina Letizia apuesta todo al azul bebé con un falso vestido monocromático: combina una blusa de seda con la falda favorita de la realeza europea

La reina Letizia apuesta todo al azul bebé en la previa al Premio Cervantes 2026 (Europa Press)

La presencia de la reina Letizia en el almuerzo celebrado en el Palacio Real de Madrid ha marcado la jornada previa a la entrega del Premio Cervantes 2025. Aunque el acto institucional congrega cada año a figuras del ámbito literario y académico como antesala simbólica de la ceremonia que se celebrará en la Universidad de Alcalá, el foco mediático ha recaído en la elección de vestuario de la reina, que ha optado por un estilismo monocromático en color azul bebé.

La reina Letizia ha acudido al almuerzo en el Palacio Real ataviada con una falda Vrima de Hugo Boss, una prenda que estrenó en junio de 2019 y que ha lucido hasta en ocho ocasiones diferentes. Se trata de un diseño lápiz con cinturón del mismo tejido e integrada abertura frontal, que también forman parte del vestidor de Mary de Dinamarca y Sofía de Suecia.

La falda, en tono azul empolvado, la acompaña esta vez de una blusa de seda del mismo color, de líneas limpias y escote en pico, lo que aporta un efecto visual de continuidad y estiliza la silueta. La elección de estos elementos responde a la tendencia del look monocromático y renueva la forma habitual en la que la reina Letizia combina esta pieza, ya que en ocasiones anteriores optaba por blusas blancas o jerséis azules.

La reina Letizia apuesta todo al azul bebé en la previa al Premio Cervantes 2026 (Europa Press)

La ilusión óptica de la reina Letizia

En la configuración del conjunto, la blusa de seda incorpora detalles que enriquecen su apariencia, como el fruncido en la tirilla del cuello, mangas largas de caída fluida y puños ligeramente amplios, características que equilibran la silueta y alejan la imagen de rigidez. El cuello abierto en V suma un toque desenfadado a una prenda de corte clásico. Al combinar dos prendas de tonos tan similares, doña Letizia ha conseguido una especie de ilusión óptica como si luciese un vestido.

Por su parte, la falda Vrima de Hugo Boss es un diseño recurrente tanto en el armario de la reina Letizia como en el de otros rostros de la realeza europea y destaca gracias al cinturón arquitectónico integrado y su largo midi. La prenda, que no es inédita en sus apariciones públicas, se ha convertido en un referente dentro del armario royal europeo debido a estas coincidencias.

La reina Letizia apuesta todo al azul bebé en la previa al Premio Cervantes 2026 (Europa Press)

Los accesorios del ‘look’ de la reina Letizia

Los accesorios completan una propuesta donde predomina la sobriedad. La reina Letizia ha recurrido a unos zapatos de tono nude, modelo slingback de la firma Magrit, con tacón medio y silueta depurada, un modelo que le acompaña de forma habitual y que le permite alargar ópticamente la pierna. El uso de pendientes de aguamarinas desmontables de la joyería madrileña Aldao, recibidos como regalo de Felipe VI con motivo del nacimiento de la princesa Leonor en 2005, añade un matiz distintivo.

Estos pendientes, compuestos por un aro de diamantes y una aguamarina en forma de lágrima, figuran entre sus piezas más representativas. Destaca además la elección de la reina Letizia de optar siempre por la discreción en los complementos, manteniendo así la coherencia con el bloque monocromático y concediendo protagonismo al color azul bebé.

La Reina Letizia ha defendido que la Inteligencia Artificial "bien utilizada puede ser muy útil" pero ha recordado que "la inteligencia humana es irreemplazable". (Europa Press)

El almuerzo de hoy ha reunido a los reyes Felipe y Letizia con académicos, editores y representantes institucionales, funcionando como introductorio a la entrega del Premio Cervantes 2025 que este año reconoce al escritor mexicano Gonzalo Celorio. Se trata de la segunda ocasión en apenas dos días que los reyes acuden al Palacio Real tras el encuentro con el presidente de Portugal, marcando así el calendario protocolario de la semana. Si en el anterior acto apostó por un vestido rosa, en esta ocasión ha reafirmado su preferencia por el azul empolvado, señalando una predilección por los tonos pastel en esta primavera.