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La prensa internacional elogia a la reina Letizia tras su último look en el Palacio Real: “Especialmente elegante”

La esposa del rey Felipe VI vuelve a estar en el centro de todas las miradas tras recibir al presidente de la República Portugesa, Antonio José Seguro

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La reina Letizia y el presidente de la República Portuguesa, António José Seguro, durante la audiencia ofrecida en el Palacio Real, 20 de abril de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press)
La reina Letizia y el presidente de la República Portuguesa, António José Seguro, durante la audiencia ofrecida en el Palacio Real, 20 de abril de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press)

Cuando se trata de la reina Letizia, nada queda al azar. Su capacidad para comunicar a través de la moda ha vuelto a traspasar fronteras, consolidándola como una de las mejores embajadoras del diseño y la sofisticación contemporánea. En su última aparición pública, celebrada este pasado lunes, 20 de abril, los focos no solo buscaron su presencia institucional, sino que escrutaron al detalle un estilismo que ya ha dado la vuelta al mundo.

El motivo de este despliegue de estilo fue la recepción oficial en el Palacio Real de Madrid al nuevo presidente de la República Portuguesa, António José Seguro, y a la primera dama, Margarida Maldonado Freitas. En este viaje de presentación del mandatario luso, que culminó con un almuerzo en el imponente Comedor de Gala, la esposa de Felipe VI volvió a dar una lección de “destreza a la hora de escoger looks que se convierten en apuestas seguras”, despertando una vez más el interés de la prensa internacional.

La reina Letizia, el presidente de la República Portuguesa, António José Seguro, el rey Felipe VI y la primera dama, Margarida Maldonado, durante la audiencia ofrecida en el Palacio Real (José Oliva / Europa Press)
La reina Letizia, el presidente de la República Portuguesa, António José Seguro, el rey Felipe VI y la primera dama, Margarida Maldonado, durante la audiencia ofrecida en el Palacio Real (José Oliva / Europa Press)

No es extraño que los medios extranjeros sigan de cerca los pasos de la consorte española, pero en esta ocasión el aplauso ha sido especialmente sonoro. La revista francesa Point de Vue, una de las biblias mundiales en información sobre casas reales, no ha escatimado en elogios. Bajo el rotundo titular “La elegancia de Letizia de España para recibir al presidente portugués”, el medio destaca la impecable imagen de la esposa de Felipe VI.

Minimalismo y elegancia: la fórmula secreta de Letizia

Para esta cita de inspiración primaveral, la reina volvió a confiar en una de sus agujas de cabecera: Carolina Herrera. Según analiza la publicación gala, la apuesta no pudo ser más acertada: “Para el primer viaje de António José Seguro a la capital española, la pareja soberana organizó un almuerzo en el palacio real. La reina lucía especialmente elegante con un vestido rosa claro de Carolina Herrera".

Los expertos en moda internacional han puesto especial énfasis en la estructura del diseño, un vestido rosa claro que encarna la tendencia de la temporada. “Con un escote tipo barco estructurado y longitud midi, el conjunto combina el chic real con el minimalismo contemporáneo”, señalan desde Point de Vue, subrayando esa capacidad de la soberana para fusionar la tradición institucional con las corrientes estilísticas más actuales.

La primera dama, Margarida Maldonado, y la reina Letizia durante la audiencia ofrecida en el Palacio Real (José Oliva / Europa Press)
La primera dama, Margarida Maldonado, y la reina Letizia durante la audiencia ofrecida en el Palacio Real (José Oliva / Europa Press)

Detalles de nácar y zapatos de autor

Sin embargo, el análisis internacional no se ha quedado solo en la superficie del vestido. La prensa especializada ha destacado la inteligencia de Letizia a la hora de emplear accesorios en un conjunto de silueta entallada. Los complementos, piezas clave en cualquier aparición real, fueron seleccionados para realzar la estructura minimalista del vestido sin restarle protagonismo.

El medio francés resalta la elección del calzado y la joyería: “Zapatos con bobinas rematadas con un lazo completan el atuendo. Para realzar el conjunto, la reina eligió pendientes y un anillo de nácar de la casa de Yanes”. Esta combinación de accesorios nacionales y de alta costura internacional refuerza la imagen de una reina que domina el lenguaje de la moda global.

Tras este éxito estilístico que ha acaparado titulares fuera de nuestras fronteras, la agenda de la madre de la princesa Leonor no se detiene. Será este miércoles, 22 de abril, cuando Letizia vuelva a reaparecer junto al rey Felipe VI en un acto de gran calado cultural. Sus Majestades presidirán en el Palacio Real el tradicional almuerzo en honor al escritor mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025. Esta cita, que reúne a la élite de las letras españolas, académicos y editores, servirá como antesala a la entrega oficial del galardón que tendrá lugar al día siguiente en la Universidad de Alcalá de Henares.

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