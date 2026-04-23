Los buques ucranianos que podrían unirse a una misión de Europa en el estrecho de Ormuz

Cazaminas ucranianos Cherkasy y Chernihiv en Gran Bretaña (Royal Navy)

Hace varias semanas, Zelenski confirmó que estaría dispuesto a unirse a un despliegue para desbloquear el tránsito en Ormuz, después de que Emmanuel Macron planteara la opción. Ahora, la posible incorporación de buques ucranianos a una misión en el estrecho parece tener unos buques protagonistas decididos, según informó The Times. El despliegue de estos barcos se produciría tras el cese de la violencia en Oriente Medio.

Según el medio británico y varios ucranianos, actualmente, la armada de Ucrania sopesa poner a disposición de la operación cuatro de sus cazaminas localizados en Portsmouth, en el Reino Unido, para participar en una intervención liderada por Gran Bretaña y Francia. La decisión de Ucrania de sumarse a los esfuerzos para despejar el estrecho de Ormuz reforzaría su perfil en iniciativas de defensa colectiva. Esta posible contribución se anunciaría en una próxima cumbre de planificación militar, que tendrá lugar en la sede conjunta permanente del Reino Unido en Northwood.

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El papel de Ucrania en Ormuz

Ucrania valora la posibilidad de desplegar varios de sus buques cazaminas para integrarse en una operación multinacional destinada a reforzar la seguridad en el estrecho de Ormuz. Entre los activos que podrían participar se encuentran los cazaminas clase Sandown Chernihiv y Cherkasy, así como los barcos clase Alkmaar Mariupol y Melitopol, todos bajo bandera ucraniana y actualmente estacionados en el Reino Unido. La misión contempla también la utilización de drones de superficie y sistemas de protección ante amenazas emergentes, en línea con las tendencias recientes en tecnología naval.

El despliegue de estos recursos respondería, oficialmente, al objetivo de fortalecer la protección de los buques comerciales en una de las rutas marítimas más importantes del mundo. No obstante, también sería una ‘devolución’ del favor por parte de Ucrania y una forma de seguir consolidándose como un aliado fiel. El estrecho de Ormuz es esencial para el tránsito global de hidrocarburos y cualquier alteración en su seguridad repercute directamente en los mercados energéticos internacionales. Ucrania busca así contribuir a la estabilidad y la libre navegación en un contexto de alta sensibilidad económica.

Una contribución estratégica en Oriente Medio

El escenario en el que se plantea esta misión es el de una reciente desescalada militar en Oriente Medio, lo que ha abierto la puerta a nuevas iniciativas de cooperación internacional. El principal reto inmediato es la eliminación de minas en la zona, que han complicado el tráfico de mercancías y amenazado la seguridad de los barcos comerciales. La experiencia de la armada ucraniana en operaciones de desminado aporta un valor añadido a la misión, ampliando la capacidad de respuesta ante posibles amenazas.

La operación, liderada por Gran Bretaña y Francia, espera la colaboración de otros países que comparten el interés en preservar la estabilidad de esta vía marítima estratégica. La implicación de Ucrania en este tipo de iniciativas refleja su voluntad de integrarse en las estructuras europeas de defensa y de asumir un papel activo en la seguridad global, incluso mientras continúa gestionando el conflicto abierto con Rusia en su propio territorio.