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La prensa internacional aplaude la imagen viral de los reyes Felipe y Letizia en el cine: “Maravillosamente normales”

La revista ‘Bunte’ ha comentado con asombro la imagen de 2024 de los monarcas en el cine que se ha vuelto a viralizar en redes sociales esta semana

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La prensa internacional aplaude la imagen viral de los reyes en el cine (Europa Press)
La prensa internacional aplaude la imagen viral de los reyes en el cine (Europa Press)

La imagen en la que los reyes Felipe VI y Letizia aparecieron en las colas de un cine madrileño ya tiene algunos años, pero esta semana se ha vuelto a viralizar en redes sociales. Es por ello que ha provocado sorpresa en medios internacionales a los que no les llegó la foto cuando salió a la luz. La revista alemana Bunte ha situado la naturalidad de los monarcas, “tan maravillosamente normales”, como el motivo central por el que la fotografía se ha popularizado fuera de España.

El medio subraya la escasa frecuencia con la que se puede observar una escena cotidiana como esta en la vida pública de los soberanos españoles. Así describen la escena de la reina Letizia y Felipe VI desde la revista: “En lugar de lucir glamurosos, los monarcas optaron por un look informal y relajado para ir al cine, esperando pacientemente en la cola como cualquier otro espectador para pasar desapercibidos”.

La cotidianidad de la imagen ha conquistado a la prensa internacional: “Mientras la reina conversa con el vendedor de palomitas en el mostrador, Felipe espera relajado a su lado, con la mirada desviada y las manos casualmente en los bolsillos”. Este detalle de normalidad generó que se viralizase en 2024 y lo ha vuelto a conseguir ahora años después, pese a que Bunte por la ropa abrigada de los monarcas la ha asociado a otoño de 2025.

Los reyes Felipe y Letizia en el cine. (Redes sociales)
Los reyes Felipe y Letizia en el cine. (Redes sociales)

La afición de los reyes por el cine

Eso sí, ver a los reyes de España en sesiones de cine no es algo tan poco frecuente. Por ejemplo, en 2025, la pareja fue vista en los Cines Renoir de Madrid para ver Cónclave. No se trata de un caso aislado: un año antes, Felipe VI y Letizia acudieron al mismo cine, localizado junto a la Plaza de España y conocido por su programación de títulos independientes, preferidos por ambos para ver Pobres criaturas.

No siempre asisten solos, aunque esa sea la imagen más recurrente en sus salidas culturales. Es habitual que ambos vayan acompañados únicamente por su equipo de seguridad y que abandonen discretamente la sala poco antes de que acabe la proyección. En algunas ocasiones, se suman a sus hijas: en el verano de 2023, Leonor y Sofía acompañaron a sus padres durante su estancia en Palma de Mallorca para sumarse al fenómeno de Barbie.

La reina Letizia, en la gala de clausura de la XV edición del Atlántida Mallorca Film Fest el domingo 3 de agosto de 2025. (EFE)

“Maravillosamente normales” en el cine

La rutina de acudir a la gran pantalla es una de las fórmulas habituales de los monarcas para disfrutar de su tiempo libre. La reina Letizia explicó que, si sus obligaciones lo permiten, puede llegar a ver dos películas al día. Más allá del valor cultural, el cine se ha convertido también en un componente personal y sentimental para la pareja, ya que solían utilizar este plan común desde antes incluso de comprometerse oficialmente.

La reiteración de estos planes familiares y la actitud relajada exhibida en aquella salida han llevado a la prensa extranjera a fijarse en la rutina cultural de los reyes. Según remarca Bunte, la imagen ha sorprendido por “lo maravillosamente normales” que los monarcas se muestran en público, un gesto poco habitual y que, a juicio del medio alemán, resulta tan llamativo como poco frecuente en figuras de su posición.

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