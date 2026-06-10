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La reina Sofía aprovecha su ausencia en la misa de la Sagrada Familia para envolverse de color: elige una blusa de flores tras vestir de blanco ante el papa

La emérita ha presidido la clausura del curso de la Escuela Superior de Música Reina Sofía junto a Ana Botín y Paloma O’Shea

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La emérita ha presidido la clausura del curso de la Escuela Superior de Música Reina Sofía junto a Ana Botín y Paloma O’Shea (Europa Press)
La emérita ha presidido la clausura del curso de la Escuela Superior de Música Reina Sofía junto a Ana Botín y Paloma O’Shea (Europa Press)

Mientras el rey Felipe VI y la reina Letizia acompañan al papa León XIV en la misa celebrada este miércoles en la Sagrada Familia de Barcelona, la reina Sofía ha protagonizado su propio acto en Madrid: la clausura del curso de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, institución de la que es presidenta de honor desde su fundación hace más de tres décadas.

La agenda real se dividía así en dos puntos distintos de la península, con el foco mediático puesto en la visita papal y la reina emérita al margen de ese escenario, fiel a uno de sus compromisos más personales. El contraste con su última aparición pública ha resultado llamativo, al menos en lo estético. Días atrás, doña Sofía se había presentado ante el pontífice vestida de blanco, aprovechando su ‘privilegio de blanco’ como reina de una monarquía católica.

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Sin embargo, para esta jornada madrileña, la reina emérita ha apostado por su prenda habitual, el traje de chaqueta, en esta ocasión en color camel con solapas clásicas y corte recto. Bajo la americana, una blusa estampada de inspiración floral con tonos azul, rosa, malva y verde sobre una base clara, con cuello camisero que sobresalía por encima de las solapas. Un conjunto que, lejos de la solemnidad de los actos con el papa, transmitía una elegancia más cercana y cotidiana.

La emérita ha presidido la clausura del curso de la Escuela Superior de Música Reina Sofía junto a Ana Botín y Paloma O’Shea (Europa Press)
La emérita ha presidido la clausura del curso de la Escuela Superior de Música Reina Sofía junto a Ana Botín y Paloma O’Shea (Europa Press)

El ‘look’ de la reina Sofía

Los complementos también han marcado distancia respecto a sus elecciones habituales en actos institucionales. Doña Sofía ha prescindido de las perlas y los diamantes que suelen acompañarla en compromisos de mayor protocolo, aunque ha optado por unos pendientes dorados de gran tamaño en forma de aro con detalles ornamentales.

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Los pendientes eran más próximos al estilo de los collares y pulseras de diferentes materiales y piedras que prefiere en un registro menos formal. Su preciado broche joya de tortuga en la solapa izquierda y un discreto collar de pequeñas cuentas completaron el conjunto, junto a varios anillos.

La emérita ha presidido la clausura del curso de la Escuela Superior de Música Reina Sofía junto a Ana Botín y Paloma O’Shea (Europa Press)
La emérita ha presidido la clausura del curso de la Escuela Superior de Música Reina Sofía junto a Ana Botín y Paloma O’Shea (Europa Press)

Su relación con Paloma O’Shea y Ana Botín

La jornada se articuló en dos tiempos. El primero fue la reunión anual del Círculo Internacional de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la que Ana Botín, presidenta del Banco Santander, ejerció de anfitriona. La presencia de Botín en ese papel llamó la atención, puesto que lo habitual es que sea Paloma O’Shea, presidenta de la institución, quien acompañe a doña Sofía en este tipo de actos.

En esta ocasión, O’Shea se ausentó de la primera parte de la tarde para dejar el protagonismo a su hija, y se incorporó después, ya en la ceremonia de clausura. La sintonía entre la reina emérita y Ana Botín quedó patente durante el encuentro, y también se trasladó al vestuario. La presidenta del Banco Santander, poco dada a llamar la atención por su forma de vestir, apostó por unos pantalones blancos combinados con un top de tweed en blanco y rosa, con manga hasta el codo, cuello barco y bordes deshilachados.

La emérita ha presidido la clausura del curso de la Escuela Superior de Música Reina Sofía junto a Ana Botín y Paloma O’Shea (Europa Press)
La emérita ha presidido la clausura del curso de la Escuela Superior de Música Reina Sofía junto a Ana Botín y Paloma O’Shea (Europa Press)

El accesorio que más miradas concentró fue un bolso estampado de Prada, que aportó un punto de color al conjunto sin abandonar la contención que caracteriza su estilo. El vínculo entre doña Sofía y la familia Botín tiene raíces sólidas. La reina emérita acudió en febrero al 90º cumpleaños de la viuda de Emilio Botín, un acto íntimo organizado por Ana Botín, lo que refleja una relación que va más allá de la coincidencia en actos institucionales.

Con Paloma O’Shea, la cercanía es aún más profunda y duradera. La pianista y mecenas cántabra es una de las personas del círculo más íntimo de doña Sofía, y su colaboración en torno a la Escuela Superior de Música Reina Sofía arranca desde la propia fundación de la institución, hace más de 30 años. Ambas comparten una pasión genuina por la música clásica y un compromiso constante con la formación de jóvenes intérpretes, lo que convierte esta clausura anual en una cita con un peso personal que va más allá del protocolo.

Durante la cita privada, la infanta Cristina ha desafiado el protocolo con el papa León XIV para pedir regalos para Froilán y sus hijos (EFE)

La reina Sofía ya se despidió del papa León XIV

Tras su encuentro íntimo con el papa León XIV junto a sus hijas y nietos, la emérita se tuvo que despedir de él antes de tiempo. Aunque inicialmente se apuntó a que sería la reina Sofía quien despidiera al pontífice en Canarias, finalmente será Felipe VI quien asuma ese cometido. El monarca se desplazará el próximo 12 de junio al Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna para acompañar al papa León XIV en su partida.

La razón de la ausencia de doña Sofía en ese acto es su propia agenda: ese mismo día tiene previsto viajar a Granada para presidir la inauguración de la 75ª edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con dirección musical del maestro Zubin Mehta. Una cita que, de nuevo, sitúa a la reina emérita en el terreno que más frecuenta fuera del protocolo estricto de la Corona.

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