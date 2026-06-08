España

La reina Sofía usa su privilegio de blanco durante su asistencia a la oración de la Virgen de la Almudena del papa León XIV

La reina emérita ha seguido el ejemplo de su nuera, la reina Letizia, quien también se ha vestido de blanco en sus encuentros con el pontífice

Guardar
Google icon
El papa León XIV está de visita en España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias,donde se reunirá con migrantes y con organizaciones dedicadas a ayudarles.
La reina Sofía llega para asistir a la oración del papa León XIV a Nuestra Señora de la Almudena en la catedral de Santa María de la Almudena (Foto de César MANSO / AFP)

La reina Sofía, madre del rey Felipe VI, ha sido el único miembro de la Familia Real que ha acudido a la oración por la Virgen de la Almudena en la catedral. La emérita ha usado su ‘privilegio’ de blanco para conocer a León XIV, el séptimo papa que conoce a lo largo de su vida.

Antes del “acto sencillo y entrañable” en la catedral de la Almudena, el pontífice ha pasado esta mañana por el Congreso de los Diputados para pronunciar lo que ha sido un discurso histórico. En esta ocasión, el encuentro entre Sofía y León ha sido doble; primero se han conocido en la Nunciatura apostólica, donde minutos antes el representante de la Iglesia se ha unido con víctimas de abusos sexuales de la Iglesia.

PUBLICIDAD

Desde ahí, la reina Sofía ha salido cinco minutos más tarde de que el máximo representante del catolicismo haya partido hacia la catedral. Allí, se ha podido ver cómo la emérita llevaba un traje blanco de dos piezas, muy similar al que usó su nuera, la reina Letizia, ayer en su segundo encuentro con el papa.

El papa León XIV está de visita en España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias,donde se reunirá con migrantes y con organizaciones dedicadas a ayudarles.
La reina Sofía llega para asistir a la oración del papa León XIV a Nuestra Señora de la Almudena en la catedral de Santa María de la Almudena (Foto de César MANSO / AFP)

Recordemos que el blanco elegido por la reina no es algo casual. Y es que, además de responder al protocolo vaticano, que tan solo pueden cumplir las soberanas católicas, el color transmite un mensaje de respeto institucional y cercanía hacia el nuevo papa. Pero este gesto, solo pueden hacerlo muy pocas mujeres europeas, entre ellas las reinas Matilde y Paola de Bélgica, María Teresa y Estefanía de Luxemburgo, y Charlene de Mónaco.

PUBLICIDAD

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Visita España papa León XIVPapa León XIVReina SofíaCasa Real EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | Miles de jóvenes corean “esta es la juventud del papa” en el Bernabéu mientras León XIV entra en la catedral de La Almudena

Seguimos los pasos del pontífice en su tercer día en España y penúltimo en la capital antes de volar a Barcelona. La agenda está llena de citas de primera a última hora del lunes

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | Miles de jóvenes corean “esta es la juventud del papa” en el Bernabéu mientras León XIV entra en la catedral de La Almudena

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Como ha adelantado el medio alemán ‘Spiegel’, el programa lanzado en 2017 ha sido cancelado

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

IAG, Lufthansa, Air France-KLM, Volotea y Ryanair piden a la Comisión Europea una revisión “pragmática” del ETS y advierten de un posible impacto en la competitividad y el coste de los viajes

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Madrid confirma la nacionalidad española para un menor estadounidense sefardí tras acreditar el origen familiar y la vinculación con España

La Audiencia Provincial considera suficientes los documentos genealógicos y de integración cultural presentados por la familia para cumplir los requisitos exigidos por la ley para sefardíes originarios de España

Madrid confirma la nacionalidad española para un menor estadounidense sefardí tras acreditar el origen familiar y la vinculación con España

Qué es la Rosa de Oro que el papa ha entregado a la Virgen de la Almudena en su visita a la catedral: solo tres advocaciones en España la habían recibido antes

El sumo pontífice dirige una oración a la imagen, a la que hará entrega de una de las distinciones más valiosas del Vaticano

Qué es la Rosa de Oro que el papa ha entregado a la Virgen de la Almudena en su visita a la catedral: solo tres advocaciones en España la habían recibido antes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Madrid confirma la nacionalidad española para un menor estadounidense sefardí tras acreditar el origen familiar y la vinculación con España

El papa León XIV se compromete con las víctimas de abusos sexuales a impulsar nuevas medidas para que la Iglesia sea un lugar “seguro y espiritualmente sano”

Leire Díez rechaza que la UCO acceda a sus llamadas y mensajes entre 2020 y 2025 al considerar que es un periodo muy superior al de los hechos investigados

Los jóvenes de 16 a 22 años podrán recoger preservativos gratis en las farmacias

ECONOMÍA

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Herencias entre tíos y sobrinos: lo que dice la ley, los problemas que surgen al repartir los bienes y cómo evitarlos

Madrid hace caja con el papa: el impacto económico de su visita en la comunidad supera los 120 millones de euros

Naranjas, limones, tomates y melocotones bajo sospecha: la UE detecta sustancias prohibidas en importaciones agrícolas de Egipto

El oro rompe su lógica de activo refugio: cae más de un 20% desde su récord y borra todo lo ganado en 2026 pese a la tensión geopolítica

DEPORTES

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros

Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz serán baja para el partido amistoso ante Perú: permanecerán el campo base para seguir con la recuperación

Perú - España: a qué hora y dónde ver el partido amistoso previo al Mundial 2026 en España

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones