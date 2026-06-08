La reina Sofía usa su privilegio de blanco durante su asistencia a la oración de la Virgen de la Almudena del papa León XIV

La reina Sofía llega para asistir a la oración del papa León XIV a Nuestra Señora de la Almudena en la catedral de Santa María de la Almudena (Foto de César MANSO / AFP)

La reina Sofía, madre del rey Felipe VI, ha sido el único miembro de la Familia Real que ha acudido a la oración por la Virgen de la Almudena en la catedral. La emérita ha usado su ‘privilegio’ de blanco para conocer a León XIV, el séptimo papa que conoce a lo largo de su vida.

Antes del “acto sencillo y entrañable” en la catedral de la Almudena, el pontífice ha pasado esta mañana por el Congreso de los Diputados para pronunciar lo que ha sido un discurso histórico. En esta ocasión, el encuentro entre Sofía y León ha sido doble; primero se han conocido en la Nunciatura apostólica, donde minutos antes el representante de la Iglesia se ha unido con víctimas de abusos sexuales de la Iglesia.

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Desde ahí, la reina Sofía ha salido cinco minutos más tarde de que el máximo representante del catolicismo haya partido hacia la catedral. Allí, se ha podido ver cómo la emérita llevaba un traje blanco de dos piezas, muy similar al que usó su nuera, la reina Letizia, ayer en su segundo encuentro con el papa.

La reina Sofía llega para asistir a la oración del papa León XIV a Nuestra Señora de la Almudena en la catedral de Santa María de la Almudena (Foto de César MANSO / AFP)

Recordemos que el blanco elegido por la reina no es algo casual. Y es que, además de responder al protocolo vaticano, que tan solo pueden cumplir las soberanas católicas, el color transmite un mensaje de respeto institucional y cercanía hacia el nuevo papa. Pero este gesto, solo pueden hacerlo muy pocas mujeres europeas, entre ellas las reinas Matilde y Paola de Bélgica, María Teresa y Estefanía de Luxemburgo, y Charlene de Mónaco.

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*Noticia en ampliación