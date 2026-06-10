De las polémicas en los Clásicos a LaLiga de los 100 puntos: así fue la primera etapa de José Mourinho en el Real Madrid

El portugués José Mourinho, en una foto de archivo. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

El fichaje de José Mourinho por el Real Madrid ya no es un secreto a voces. Es un hecho, tanto el técnico como el Benfica (su ya exequipo) han anunciado su salida. Florentino Pérez hizo oficial su llegada a las filas blancas durante las elecciones a la presidencia. Ahora, solo hace falta que el Real Madrid lo haga oficial, aunque parece más cuestión de horas que de días. Una incorporación con un pasado madridista en su trayectoria. Y es que ya estuvo al frente del club blanco hace 13 años y resulta inevitable no echar la vista atrás para conocer cómo fueron aquellos años.

El 31 de mayo de 2010, José Mourinho fue presentado como nuevo entrenador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El club apostó por un cambio de rumbo y la contratación del técnico portugués marcó el inicio de una etapa de grandes transformaciones y expectación en torno al proyecto deportivo. La llegada del técnico portugués supuso un giro en la gestión del vestuario y en la estructura táctica, con la intención de devolver al club su protagonismo en España y Europa.

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Mourinho llegó rodeado de su equipo de confianza. Aitor Karanka fue designado como segundo entrenador, Rui Faria se ocupó de la preparación táctica y física, y Silvino Louro asumió la responsabilidad de entrenar a los porteros. Este grupo técnico se integró rápidamente en la dinámica del club, permitiendo la implantación de un método de trabajo caracterizado por la disciplina, el control y la exigencia diaria. La llegada de José Mourinho estuvo acompañada por la incorporación de nuevos jugadores. Ángel Di María, Mesut Özil, Sami Khedira y Ricardo Carvalho llegaron al Real Madrid con el objetivo de reforzar todas sus líneas. Mourinho diseñó un equipo basado en la solidez defensiva, el equilibrio colectivo y una intensidad constante. El club buscaba cerrar la brecha con un Barcelona que venía dominando el fútbol español y europeo.

José Mourinho junto a sus cuerpo técnico durante su primera etapa en el Real Madrid (EFE/Helios de la Rubia)

La primera temporada estuvo marcada por una rivalidad feroz en todas las competiciones. El punto culminante llegó el 20 de abril de 2011, cuando el Real Madrid se proclamó campeón de la Copa del Rey al vencer al Barcelona en Mestalla con un gol de Cristiano Ronaldo en la prórroga. Ese título supuso el primer gran éxito del nuevo ciclo y validó la apuesta por el entrenador portugués.

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Las polémicas de Mourinho

La convivencia con la polémica acompañó a Mourinho en todo momento. Los enfrentamientos con el Barcelona se multiplicaron en los clásicos, generando un clima de máxima rivalidad. El incidente con Tito Vilanova en la Supercopa de España, en el que Mourinho agredió al entrenador asistente del Barcelona, fue uno de los episodios más recordados y acentuó la tensión en los duelos directos. Además, la relación del técnico portugués con la prensa y con algunos sectores del vestuario resultó tensa y conflictiva, contribuyendo a un clima de confrontación permanente.

La temporada 2011/12 representó el punto de mayor éxito deportivo. El Real Madrid conquistó la Liga con 100 puntos, estableciendo un récord de goles y victorias. El equipo demostró una gran capacidad competitiva, liderado por Cristiano Ronaldo y con protagonistas como Iker Casillas, Sergio Ramos y Xabi Alonso. El rendimiento colectivo e individual se puso al servicio de un objetivo común: recuperar la hegemonía en el fútbol español.

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José Mourinho ha sido anunciado por Florentino Pérez como el nuevo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente el 7 de junio (@Florentino2026_)

El último trofeo de la etapa Mourinho llegó el 29 de agosto de 2012, cuando el Real Madrid se adjudicó la Supercopa de España ante el Barcelona. Este éxito cerró el ciclo de conquistas y dio paso a una etapa de desgaste. Durante la temporada 2012/13, los conflictos internos aumentaron, las tensiones con jugadores clave se hicieron evidentes y la falta de títulos agravó el clima enrarecido dentro del vestuario.

Al final de esa temporada, la directiva y Mourinho acordaron separar sus caminos. Ahora, el técnico portugués regresa al Real Madrid para afrontar su segunda etapa en el templo blanco. Mourinho coge un vestuario completamente desestructurado, marcado por las polémicas y los altercados internos. ¿Los objetivos? Reconstruir al equipo, poner fin a la hegemonía del FC Barcelona y volver a sumar trofeos a las vitrinas del Santiago Bernabéu tras dos años en blanco.

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