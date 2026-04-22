Eneko Atxa, chef Michelin: “Para mi tarta de queso utilizo nata, queso urdiña, queso crema, huevos de caserío, azúcar y un poquito de harina”

La tarta de queso al estilo vasco es uno de los postres más queridos en España, también una de esas recetas que se han expandido también fuera de nuestras fronteras. Se ha convertido casi en un objeto de deseo, también para chefs vascos que la reivindican desde hace décadas. El cocinero Eneko Atxa, chef en el triestrellado restaurante Azurmendi, cuenta con su propia receta para esta deliciosa tarta, una que reivindica la sencillez y la búsqueda del sabor.
Hace solo unas semanas, el chef compartía en su cuenta de Instagram la receta de uno de sus postres preferidos, una tarta de queso sencilla pero llena de sabor que huye de tendencias y viralidades. “Está super de moda y la llaman Basque cheesecake, un montón de rollos místicos y de leyendas para hablarnos de una tarta de queso”, aseguraba el cocinero en su vídeo. Su tarta nace inspirada en aquella que preparaban en el restaurante Zuberoa de los hermanos Arbelaitz, todo un clásico de la cocina vasca que cerró sus puertas hace tres años.
“Es una receta superfácil para que veáis que no hay tanta historia detrás de una buena tarta de queso”, comienza su explicación el chef, antes de lanzarse a enumerar los ingredientes que, para él, debe llevar una buena tarta de queso. “Nosotros usamos nata, queso urdiña, un queso azul, queso crema, huevos de caserío, azúcar y un poquito de harina”, explica. En esencia, los básicos de una tarta de queso clásica, aunque con el toque distintivo que el queso azul vasco le ofrece.
El Urdiña es un queso azul de pasta blanda enmohecida y corteza lavada, elaborado con leche pasteurizada de oveja latxa, una raza ovina española propia del País Vasco y Navarra. Su sabor es el propio de un queso azul, aunque algo más suave, no tan potente como un Cabrales o Picón, pero muy sabroso. Añadir este ingrediente a la receta nos consigue un plus de sabor delicioso, consiguiendo una tarta de queso que sí sabe a queso.
El proceso de elaboración no puede ser más simple, pues se resume en mezclar todos los ingredientes y añadirlos a un molde forrado con papel de horno. La clave está en la temperatura y en los tiempos de cocción: “Ponemos la mezcla en un molde de unos 20 centímetros forrado con papel y nos vamos hasta el horno, que tendremos precalentado a 200 grados. Lo meteremos primero unos 30 minutos más o menos, sin tapar. Después, lo sacaremos y, como ya se nota tostado un poquito arriba, lo vamos a cubrir con papel de aluminio y le meteremos otros diez minutillos”.
Pasado este tiempo, ya podremos sacarla del horno, aunque con mucho cuidado y siguiendo la advertencia del chef: nunca desmoldarla recién sacada. “La dejamos reposar unas horillas. Nos puede quedar templada o la podemos dejar enfriar si queremos también, pero no desmoldar seguido, porque si no, no vamos a conseguir que quede esta textura supercremosa, pero con firmeza”.
Receta de tarta de queso al estilo de Eneko Atxa
Esta tarta de queso es un postre horneado, con base de queso crema y un toque de queso azul vasco (Urdiña), que le da personalidad y carácter. Se prepara batiendo todos los ingredientes y horneando la mezcla en un molde forrado, logrando así una textura cremosa en el centro y ligeramente tostada por encima.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 50 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Horneado: 40 minutos (30 sin tapar + 10 tapada)
- Reposo: mínimo 1 hora (lo ideal, 2-3 horas para textura óptima)
Ingredientes
- 600 g de queso crema
- 75 g de queso Urdiña (queso azul vasco)
- 4 huevos
- 300 ml de nata líquida
- 180 g de azúcar
- 1 cucharada de harina
Cómo hacer tarta de queso al estilo de Eneko Atxa, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo.
- Forra un molde de 20 cm con papel de horno, dejando que sobresalga por los bordes.
- Casca los 4 huevos y ponlos en un bol grande o batidora.
- Añade los 300 ml de nata líquida.
- Incorpora el queso crema y el queso Urdin troceado.
- Agrega la cucharada de harina y los 180 g de azúcar.
- Tritura o bate todo junto a máxima potencia. Si quedan pequeños trozos de queso azul, no pasa nada: aportan mucho sabor al interior.
- Vierte la mezcla en el molde preparado.
- Lleva al horno y hornea durante 30 minutos, sin tapar, hasta que la superficie esté dorada.
- Saca la tarta, cubre con papel de aluminio y hornea otros 10 minutos.
- Retira del horno y deja reposar al menos 1 hora antes de desmoldar. Para una textura más firme y cremosa, deja enfriar completamente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 8 a 10 porciones (molde de 20 cm).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 380 kcal aprox.
- Proteínas: 7 g
- Grasas: 27 g
- Hidratos de carbono: 24 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
- En nevera, bien tapada, hasta 3 días.
- Se puede congelar en porciones, pero la textura puede variar tras descongelar.