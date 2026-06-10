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Lío con la bandera del Vaticano: el aeropuerto de Barajas la pone al revés y un detalle no concuerda con la oficial durante la visita del papa León XIV

Un mismo error cromático se repite tanto en banderas utilizadas en actos institucionales como en las vendidas en la calle

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El papa León XIV saluda a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado 6 de junio. (Efe)
El papa León XIV saluda a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado 6 de junio. (Efe)

La visita del papa León XIV a España, que comenzó el 6 de junio y se prolonga hasta el 12, ha estado acompañada de una situación llamativa en torno a la bandera de la Ciudad del Vaticano. Durante la llegada del pontífice al país, en los primeros momentos de la recepción oficial en Madrid, se pudo observar que la bandera aparecía colocada al revés y mostraba además un detalle en el escudo que no coincide plenamente con el diseño oficial de la Santa Sede.

Lo llamativo es que el hecho no se habría limitado a la llegada del papa León XIV. En distintos actos institucionales celebrados durante la visita, así como en numerosas banderas comercializadas en la vía pública, se ha podido observar el mismo detalle en el escudo: la base de la tiara papal aparece representada en color rojo, en lugar de blanco como figura en la versión oficial utilizada por el Vaticano.

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Un detalle rojo en el escudo

El primer caso se produjo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde aterrizó el avión que trasladó al Papa desde Roma. En el fuselaje de la aeronave aparecen las banderas de España y del Vaticano, pero esta última se encontraba invertida, con el escudo boca abajo y la tiara papal situada en la parte inferior. Además, las banderas instaladas en el aeropuerto también reproducían ese mismo problema de orientación.

Bandera del público durante la vigilia del papa León XIV en el Estadio Olímpico de Barcelona junto a la bandera oficial de la Ciudad del Vaticano. (Montaje Infobae)
Bandera del público durante la vigilia del papa León XIV en el Estadio Olímpico de Barcelona junto a la bandera oficial de la Ciudad del Vaticano. (Montaje Infobae)

Sin embargo, la situación no se limita a Barajas. En actos institucionales como la visita al Congreso de los Diputados, el Palacio Real o el Ayuntamiento de Madrid, la bandera se ha mostrado en la posición correcta, aunque manteniendo el mismo detalle en el escudo: la base de la tiara papal aparece en color rojo. La coincidencia resulta llamativa porque este diseño no solo aparece en banderas vendidas por terceros en la calle, sino también en las utilizadas por distintas instituciones.

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El origen de la confusión

Ese elemento rojo no se corresponde con el diseño oficial que puede consultarse en la página web de la Santa Sede. Según la descripción oficial, el escudo está compuesto por las llaves cruzadas de San Pedro y la tiara papal, cuya base es blanca. El diseño de la bandera del Estado de la Ciudad del Vaticano quedó fijado en su forma moderna tras los Pactos de Letrán de 1929.

El papa León XIV en las Cortes durante su visita a España, junto a la bandera errónea del Vaticano. (EFE/Fernando Villar)
El papa León XIV en las Cortes durante su visita a España, junto a la bandera errónea del Vaticano. (EFE/Fernando Villar)

La explicación más extendida sobre el origen de esta confusión apunta a Wikipedia. Según recoge ACI Prensa, entre 2017 y 2022 la enciclopedia digital mostró una versión incorrecta de la bandera vaticana. En ella, la base de la tiara aparecía en color rojo y el escudo presentaba además variaciones cromáticas respecto al modelo oficial.

La modificación habría sido realizada por un usuario que aseguró estar corrigiendo los colores del escudo. Sin embargo, la imagen no coincidía con la utilizada por la Santa Sede. Aunque fue corregida en 2022, durante cinco años se convirtió en una de las representaciones más difundidas de la bandera del Vaticano en internet.

Detalle de las banderas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la llegada del papa León XIV el 9 de junio. (Efe)
Detalle de las banderas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la llegada del papa León XIV el 9 de junio. (Efe)

Por ello, numerosos fabricantes de banderas, páginas web y recursos gráficos habrían tomado esa versión como referencia, contribuyendo a la difusión de un diseño que hoy sigue apareciendo en actos públicos, productos comerciales e incluso en algunas representaciones digitales.

Aunque la diferencia puede pasar desapercibida para la mayoría, se trata de un elemento relevante desde el punto de vista protocolario, especialmente al tratarse de la bandera utilizada en recepciones oficiales. La coincidencia de este mismo diseño en instituciones públicas, materiales decorativos y banderas comercializadas durante la visita del papa León XIV muestra hasta qué punto una representación gráfica puede acabar extendiéndose y consolidándose, incluso cuando no coincide con el modelo oficial.

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