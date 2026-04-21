Un nuevo expulsado de ‘Masterchef 14’ en un capítulo con visitas sorpresa, productos exclusivos y revanchas

Los concursantes de 'Masterchef 14' (Omar, Inma y Paloma) que se han disputado la expulsión este quinto programa. / Captura de pantalla

Tras La Revuelta, en La 1 de TVE, se emitía esta noche un nuevo programa de Masterchef 14. Cargado de tensión, el programa culinario ha vivido un aumento de tono en las riñas entre fogones, visitas sorpresa y el cocinado de productos exclusivos como la carne waygu o las ostras. Además, también se ha conocido el expulsado de esta semana: Omar (Asturias, 23 años), uno de los concursantes más apreciados por el resto de aspirantes, tras enfrentarse a una exigente prueba de cocina japonesa.

Los jueces (los chefs Jordi Cruz y Pepe Rodríguez y la creadora de contenido Marta Sanahuja) han argumentado su decisión por el “maltrato de los productos” y la dificultad de controlar sus nervios en los momentos cruciales del programa. Junto a ellos, en esta última prueba también se encontraban en el plató varios invitados especiales.

Un codiciado pin a base de amasar tres tipos de pizza

En la primera parte del programa, la tensión ha estado presente desde el inicio. Los aspirantes han competido por el codiciado pin de la inmunidad en una serie de pruebas dedicadas íntegramente a la pizza contemporánea. Esta serie de retos ha constado de tres rondas: en la primera, debían preparar una pizza romana; en la segunda, una calzone; y en la tercera, una napolitana.

Los dos mejores —Camilla y Germán— se han enfrentado a Gabriela Hinojosa, vencedora de la anterior edición, en una última ronda donde han tenido que desplegar su pericia elaborando una pizza dulce clásica o una alternativa salada sin base de harina. El resultado, evaluado de manera ciega por invitadas como Anabel Alonso y Bibiana Fernández, ha otorgado la inmunidad a Germán, quien ha declarado sentirse orgulloso por sumar el pin de MasterChef al de la Policía Nacional que ya ostenta.

Omar, ingeniero asturiano, ha sido el concursante expulsado de esta semana. / Captura de pantalla

El chef Pedro Subijana encabeza la prueba por equipos donde se descubren nuevos liderazgos

Superada la fase de inmunidad, los participantes se han desplazado a San Sebastián para la prueba de exteriores, ambientada en el Gastronomy Open Ecosystem (GOE) del Basque Culinary Center bajo la supervisión del chef Pedro Subijana, quien ostenta tres estrellas Michelin.

La dinámica del reto ha requerido que los equipos trabajasen en paralelo —en formato espejo— elaborando idénticos menús de 6 tapas para 120 invitados. Germán, tras obtener la inmunidad, ha seleccionado su equipo ideal, dejando al otro grupo la elección de las capitanías.

El jurado ha destacado el sólido liderazgo de Maggie al frente del equipo azul, valorando su capacidad de organización y de mantener la cohesión en un ambiente tenso, a diferencia de la capitanía de Inma: “Te he visto muy pendiente, muy seria y has mandado con firmeza”. Al concluir, el equipo capitaneado por Maggie ha resultado vencedor, mientras que el equipo rojo ha sido duramente reprendido por su desorden y actitud, con comentarios críticos del jurado acerca del “campo de batalla” dejado en las cocinas.

Asraf e Isa Pantoja acuden como invitados sorpresa en 'Masterchef 14'. / Captura de pantalla

De Italia a Japón: la cocina internacional define la expulsión del último programa

Durante la prueba de eliminación, los aspirantes en riesgo han recibido una clase de cocina japonesa del chef Hideki Mastuhisa, quien cuenta con una estrella Michelin. El desafío consistía en preparar tres elaboraciones diferentes: una principalmente con wagyu, otra con ostras y una última que aunara ambos productos, empleando exclusivamente el grill japonés. Además, la distribución de los ingredientes y las salsas ha recaído en Maggie, como mejor aspirante de la prueba de exteriores.

El concursante Omar ha sido el quinto eliminado de la presente edición de Masterchef 14 tras una prueba de expulsión centrada en la cocina japonesa, donde debía elaborar tres platos distintos —uno protagonizado por carne de wagyu, otro con ostras y el último combinando ambos ingredientes— utilizando únicamente el grill japonés, un utensilio que solo permite una cocción lenta y sostenida.

El dato clave de la noche ha sido la limitación instrumental impuesta por el jurado, que ha elevado notablemente la dificultad de la prueba, aislando a los delantales negros y condicionando el resultado del desafío. Además, la elaboración de los tres platos debía ser combinada con salsas no empleadas anteriormente por los concursantes.

Durante la degustación final, el jurado ha valorado la brillantez de varios platos, especialmente los de Gema, Javier y Annie, mientras que ha subrayado los errores cometidos por otros. A Omar, los chefs le han recriminado no haber tratado adecuadamente los productos y presentar “el plato más seco de todos”.

El chef del restaurante Raíces ha presentado una colaboración con el buffet libre Sumo, con un total de ocho platos de inspiración japonesa y auténtico sello Michelin

El momento de la despedida ha estado marcado por la emoción del propio Omar, quien ha admitido entre lágrimas: “No buscaba ganar, buscaba aprender de un mundo que me apasiona y también poder dedicarle lo que iba haciendo a mi familia”.