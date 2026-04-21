España

Un nuevo expulsado de ‘Masterchef 14’ en un capítulo con visitas sorpresa, productos exclusivos y revanchas

El programa culinario de RTVE emite su quinto programa con Omar, ingeniero informático asturiano, como nuevo expulsado

Guardar
Omar, Inma y Paloma en 'Masterchef 14'
Los concursantes de 'Masterchef 14' (Omar, Inma y Paloma) que se han disputado la expulsión este quinto programa. / Captura de pantalla

Tras La Revuelta, en La 1 de TVE, se emitía esta noche un nuevo programa de Masterchef 14. Cargado de tensión, el programa culinario ha vivido un aumento de tono en las riñas entre fogones, visitas sorpresa y el cocinado de productos exclusivos como la carne waygu o las ostras. Además, también se ha conocido el expulsado de esta semana: Omar (Asturias, 23 años), uno de los concursantes más apreciados por el resto de aspirantes, tras enfrentarse a una exigente prueba de cocina japonesa.

Los jueces (los chefs Jordi Cruz y Pepe Rodríguez y la creadora de contenido Marta Sanahuja) han argumentado su decisión por el “maltrato de los productos” y la dificultad de controlar sus nervios en los momentos cruciales del programa. Junto a ellos, en esta última prueba también se encontraban en el plató varios invitados especiales.

Un codiciado pin a base de amasar tres tipos de pizza

En la primera parte del programa, la tensión ha estado presente desde el inicio. Los aspirantes han competido por el codiciado pin de la inmunidad en una serie de pruebas dedicadas íntegramente a la pizza contemporánea. Esta serie de retos ha constado de tres rondas: en la primera, debían preparar una pizza romana; en la segunda, una calzone; y en la tercera, una napolitana.

Los dos mejores —Camilla y Germán— se han enfrentado a Gabriela Hinojosa, vencedora de la anterior edición, en una última ronda donde han tenido que desplegar su pericia elaborando una pizza dulce clásica o una alternativa salada sin base de harina. El resultado, evaluado de manera ciega por invitadas como Anabel Alonso y Bibiana Fernández, ha otorgado la inmunidad a Germán, quien ha declarado sentirse orgulloso por sumar el pin de MasterChef al de la Policía Nacional que ya ostenta.

Omar, ingeniero asturiano, en 'Masterchef 14'
Omar, ingeniero asturiano, ha sido el concursante expulsado de esta semana. / Captura de pantalla

El chef Pedro Subijana encabeza la prueba por equipos donde se descubren nuevos liderazgos

Superada la fase de inmunidad, los participantes se han desplazado a San Sebastián para la prueba de exteriores, ambientada en el Gastronomy Open Ecosystem (GOE) del Basque Culinary Center bajo la supervisión del chef Pedro Subijana, quien ostenta tres estrellas Michelin.

La dinámica del reto ha requerido que los equipos trabajasen en paralelo —en formato espejo— elaborando idénticos menús de 6 tapas para 120 invitados. Germán, tras obtener la inmunidad, ha seleccionado su equipo ideal, dejando al otro grupo la elección de las capitanías.

El jurado ha destacado el sólido liderazgo de Maggie al frente del equipo azul, valorando su capacidad de organización y de mantener la cohesión en un ambiente tenso, a diferencia de la capitanía de Inma: “Te he visto muy pendiente, muy seria y has mandado con firmeza”. Al concluir, el equipo capitaneado por Maggie ha resultado vencedor, mientras que el equipo rojo ha sido duramente reprendido por su desorden y actitud, con comentarios críticos del jurado acerca del “campo de batalla” dejado en las cocinas.

Asraf e Isa Pantoja acuden como invitados sorpresa en 'Masterchef 14'
Asraf e Isa Pantoja acuden como invitados sorpresa en 'Masterchef 14'. / Captura de pantalla

De Italia a Japón: la cocina internacional define la expulsión del último programa

Durante la prueba de eliminación, los aspirantes en riesgo han recibido una clase de cocina japonesa del chef Hideki Mastuhisa, quien cuenta con una estrella Michelin. El desafío consistía en preparar tres elaboraciones diferentes: una principalmente con wagyu, otra con ostras y una última que aunara ambos productos, empleando exclusivamente el grill japonés. Además, la distribución de los ingredientes y las salsas ha recaído en Maggie, como mejor aspirante de la prueba de exteriores.

El concursante Omar ha sido el quinto eliminado de la presente edición de Masterchef 14 tras una prueba de expulsión centrada en la cocina japonesa, donde debía elaborar tres platos distintos —uno protagonizado por carne de wagyu, otro con ostras y el último combinando ambos ingredientes— utilizando únicamente el grill japonés, un utensilio que solo permite una cocción lenta y sostenida.

El dato clave de la noche ha sido la limitación instrumental impuesta por el jurado, que ha elevado notablemente la dificultad de la prueba, aislando a los delantales negros y condicionando el resultado del desafío. Además, la elaboración de los tres platos debía ser combinada con salsas no empleadas anteriormente por los concursantes.

Durante la degustación final, el jurado ha valorado la brillantez de varios platos, especialmente los de Gema, Javier y Annie, mientras que ha subrayado los errores cometidos por otros. A Omar, los chefs le han recriminado no haber tratado adecuadamente los productos y presentar “el plato más seco de todos”.

El chef del restaurante Raíces ha presentado una colaboración con el buffet libre Sumo, con un total de ocho platos de inspiración japonesa y auténtico sello Michelin

El momento de la despedida ha estado marcado por la emoción del propio Omar, quien ha admitido entre lágrimas: “No buscaba ganar, buscaba aprender de un mundo que me apasiona y también poder dedicarle lo que iba haciendo a mi familia”.

Temas Relacionados

MasterchefRTVETVECocina JaponesaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Barcelona este 21 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Barcelona este 21 de abril

Expulsión inédita en ‘La isla de las tentaciones’: los tentadores votan la salida disciplinaria de José y Nerea tras reiteradas faltas de respeto

Por primera vez en el reality, una pareja abandona la isla tras una votación exclusiva de los solteros por conducta inapropiada

Expulsión inédita en ‘La isla de las tentaciones’: los tentadores votan la salida disciplinaria de José y Nerea tras reiteradas faltas de respeto

ONCE: comprueba los resultados ganadores del sorteo del lunes 20 de abril del Cupón Diario

Aquí está la combinación ganadora anunciada por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

ONCE: comprueba los resultados ganadores del sorteo del lunes 20 de abril del Cupón Diario

Entre arte flamenco, pintura y un hallazgo literario: así ha sido el tributo de Miguel Poveda a Lorca en ‘La Revuelta’

El cantaor flamenco es uno de los primeros invitados de la semana del programa presentado por David Broncano, en RTVE

Entre arte flamenco, pintura y un hallazgo literario: así ha sido el tributo de Miguel Poveda a Lorca en ‘La Revuelta’

Los centros penitenciarios deberán informar a los reclusos extranjeros sobre el nuevo proceso de regularización

El procedimiento incluye apoyo lingüístico, registro de solicitudes y asistencia técnica para facilitar el acceso de los internos extranjeros a la regularización administrativa

Los centros penitenciarios deberán informar a los reclusos extranjeros sobre el nuevo proceso de regularización
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los centros penitenciarios deberán informar a los reclusos extranjeros sobre el nuevo proceso de regularización

Los centros penitenciarios deberán informar a los reclusos extranjeros sobre el nuevo proceso de regularización

La isla de Lanzarote le quita el contrato que lleva el agua a 208.000 vecinos al Gobierno de Ayuso

Primer día de la regularización presencial de migrantes: esperas de “más de cuatro horas” en Barcelona frente a la fluidez en otras comunidades

La mujer de Bárcenas asegura que vivía “absolutamente aterrorizada”: creía que la seguía la prensa, sin sospechar que se trataba de la ‘operación Kitchen’ de Interior

La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

ECONOMÍA

Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

La prórroga del alquiler une a los votantes de PSOE, PP, Sumar y Vox: tres de cada cuatro españoles apoya la medida

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

El ladrillo se resquebraja: la construcción en España sufre una de las mayores caídas de la UE, un 10,2% el último año

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”