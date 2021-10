Esto es lo que pasa con la comida que sobra en MasterChef Celebrity, según explica Liss Pereira: “la comida no se bota”

Liss Pereira

MasterChef Celebrity se encuentra en su recta final. Ya son seis los participantes que se disputan el primer lugar, y cualquier error los pone en riesgo de salir. Cada fin de semana, el popular concurso de cocina se convierte en tendencia en Twitter y, en esta ocasión, el formato salió a responder una de las preguntas que más se hacen los televidentes respecto al programa: ¿Qué pasa con la comida que sobra? Liss Pereira, una de las comediantes que hacen parte de la cocina, aseguró que, tal y como le enseñaron sus papás, la comida no se bota, por el contrario, se somete a un procedimiento de aprovechamiento.

En una de las capsulas explicativas que ha venido haciendo el canal RCN, la también locutora explicó que hay un proceso llamado compostaje, que es el que se utiliza dentro de las cocinas de MasterChef. Según lo que ella manifestó, el procedimiento tiene como objetivo que todos los materiales orgánicos vuelvan al lugar del que vinieron, es decir, la tierra. Según el portal Oxfam Intermón, “el compostaje es un proceso mediante el cual se transforma la materia orgánica para la obtención de compost, que no es otra cosa que un tipo de abono natural para la tierra y los suelos destinados al cultivo y la agricultura en general”.

“Yo no sé a ustedes, pero en mi familia me enseñaron que la comida no se bota, y MasterChef no es la excepción”, comenzó diciendo Liss en el video publicado en el perfil de Instagram del programa. La comediante detalló que se trata de un círculo perfecto en el cual se saca la comida de la tierra para ser utilizada en el consumo, y luego, lo que sobra, es regresado a la tierra para tener productos nuevos. Este proceso, explicó Liss, es de gran ayuda para los productores agrícolas, por lo que invitó a los televidentes a enterarse más acerca de ellos.

“Si ustedes quieren empezar a hacer compostaje en su casa, empezar a reciclar diferente, empezar a informarse más, siempre hay mucha información para absorber, pero también pueden acudir a personas u organizaciones que se encargan de hacer esto por usted, como el Banco Mundial de Alimentos o en la página Más Compost que hacen posible que todos esos alimentos se vuelvan abono para la tierrita”, comentó Pereira.

Según se lee en la página Más Compost recomendada por Liss, el compostaje es beneficioso porque, entre otras cosas, el procedimiento le devuelve nutrientes importantes al suelo; se reduce la contaminación al medio ambiente; se aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios; se reducen costos al no tener que comprar fertilizantes; y se reducen costos municipales relacionados al transporte de tu basura orgánica.

En el capítulo del pasado sábado 9 de noviembre, Liss se convirtió en la ganadora del último reto de ‘la caja misteriosa’. Su preparación de lomo de cerdo la hizo acreedora de 40 minutos para cocinar en el reto de campo que se aproxima. La comediante logró vencer, en este orden, a Gregorio, Viña, Frank, Carla, y Diego, en la más reciente prueba, y cada uno de ellos tendrá tiempos diferentes para cocinar: 30, 20, 15, 10 y 5 minutos, correspondientemente.

Antes de iniciar el reto, y ante la pregunta de Claudia Bahamón respecto a la final de MasterChef, Liss contestó que le gustaría llegar a la último capítulo con Frank, Diego y Gregorio. La relación de la comediante con Carla Giraldo y Viña Machado parece no tener tregua, aún y cuando las dos actrices calificaron a Liss como una gran cocinera. La incomodidad se apoderó de Pereira cuando, al entrar a la cocina, sus compañeros decidieron hacer un homenaje a Marbelle, la más reciente eliminada, al cantar ‘collar de perlas’. Liss trató de escabullirse de aquella situación, pero, al no lograrlo, se quedó de pie, detrás de ellos, esperando a que terminaran de interpretar la icónica canción de la ‘reina de la tecnocarrilera’.





