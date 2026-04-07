España

Una concursante musulmana de ‘MasterChef 14’ provoca indignación tras utilizar mal el cerdo: “No te puedo permitir que maltrates el producto“

La enfermera y concursante del talent culinario utilizó un entrecot para hacer el fondo de un plato

Guardar
Soko, concursante de 'MasterChef 14' (RTVE).
Soko, concursante de 'MasterChef 14' (RTVE).

La segunda gala de MasterChef 14 volvió a dejar claro que esta edición no da margen para errores. La noche estuvo marcada por la expulsión de Vicente, uno de los aspirantes más prometedores, pero también por el complicado momento que vivió Soko, una concursante musulmana cuya decisión en cocina desató uno de los instantes más tensos del programa.

El formato de RTVE exige no solo talento, sino rapidez, adaptación y precisión. Y eso fue precisamente lo que le faltó a Soko en una prueba donde debía combinar sabores dulces y salados en un mismo plato. La aspirante, enfermera de origen gambiano, partía con una idea clara: preparar un guiso de carne. Sin embargo, un contratiempo en el supermercado cambió por completo sus planes.

Al no encontrar cordero, su primera opción, tuvo que improvisar sobre la marcha. La situación se complicaba aún más por un condicionante personal importante: su religión. Como musulmana, Soko no cocina carne de cerdo, lo que reduce sus alternativas en determinadas pruebas. Ante la falta de ingredientes adecuados para elaborar un fondo: "Lo que quería eran los huesos de la ternera, pero como no tenía para hacer un buen fondo, he usado el entrecot y un trozo de solomillo", una decisión que acabaría pasándole factura.

El problema no fue solo la elección, sino el uso del producto. La concursante empleó prácticamente una pieza entera de carne de alto valor para elaborar una salsa, de la que apenas aprovechó una pequeña parte en el resultado final. El gesto no pasó desapercibido para el jurado, que reaccionó con sorpresa e incredulidad al comprobar lo ocurrido.

Soko, concursante de 'MasterChef 14' (RTVE).
Soko, concursante de 'MasterChef 14' (RTVE).

Los jueces ponen el grito en el cielo

Fue Pepe Rodríguez quien primero expresó su desconcierto al ver la cazuela: "¿Has utilizado trozos de un entrecot para hacer un fondo?“. A su lado, Jordi Cruz fue aún más contundente, afeando a la concursante lo que consideró una falta de respeto hacia el producto, una de las normas básicas del programa: ”Esta olla vale 150 euros. Este plato sería impagable. Lo que no me gusta nada y no te puedo permitir es que hayas maltratado y usado mal el producto“.

Soko, consciente del error, pidió disculpas en varias ocasiones: “Ya sé que me he equivocado y que hay que respetar el producto. Lección aprendida”. Explicó que su única intención era conseguir una salsa con sabor intenso a carne, aunque reconoció que el resultado no justificaba el gasto. “Que la próxima vez me den carne para hacer fondos. Si solo hay cerdo, ¿qué hago?“, explicó visiblemente afectada tras recibir las críticas del jurado.

Gala 2 de 'MasterChef 14' (RTVE).
Gala 2 de 'MasterChef 14' (RTVE).

Mientras tanto, la gala avanzó con otra noticia importante: la expulsión de Vicente, cuya salida provocó una fuerte reacción emocional entre sus compañeros. Sin embargo, el foco también se mantuvo en Soko, que logró continuar en el concurso, aunque con una advertencia clara del jurado: debe mejorar rápidamente si quiere seguir avanzando.

Su situación pone de relieve que MasterChef no solo evalúa técnica, sino también capacidad de adaptación. En un entorno tan exigente, cada detalle cuenta, y saber reaccionar ante los imprevistos puede marcar la diferencia entre seguir o marcharse.

Temas Relacionados

MasterchefLa 1RTVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ainhoa Vila, psicóloga: “Sigues con personas que te hacen daño porque hay una parte de ti que todavía espera un cambio”

La experta explica qué hay detrás de la dificultad de alejarse de una relación dañina

Ainhoa Vila, psicóloga: “Sigues con personas que te hacen daño porque hay una parte de ti que todavía espera un cambio”

Cerca de 13.000 extranjeros tuvieron problemas para acceder a la sanidad pública: las mujeres latinas son las principales afectadas

La ONG Médicos del Mundo denuncia en el Día Mundial de la Salud las barreras sanitarias que sufre la población migrante en España

Cerca de 13.000 extranjeros tuvieron problemas para acceder a la sanidad pública: las mujeres latinas son las principales afectadas

El hijo de Norma Duval, llamado a declarar contra la expareja de su madre, Matthias Kühn, por presunta ocultación de bienes

Marc Iván Ostarcevic declarará el 21 de mayo en Palma en el marco de la investigación sobre presunta ocultación de bienes por parte del empresario alemán.

El hijo de Norma Duval, llamado a declarar contra la expareja de su madre, Matthias Kühn, por presunta ocultación de bienes

Noruega se “impacienta” con el narcotráfico: señala a Málaga como punto de entrada del cannabis y asegura que cerca de 20 fugados están en Marruecos

El servicio de investigación, Kripos, pide al Ministerio de Justicia mayor cooperación con las autoridades marroquíes

Noruega se “impacienta” con el narcotráfico: señala a Málaga como punto de entrada del cannabis y asegura que cerca de 20 fugados están en Marruecos

La leyenda de las cuevas escondidas bajo el suelo de Londres: 80 kilómetros de la capital hasta Brighton

Los historiadores llevan décadas investigando el subsuelo londinense y desmitiendo mitos

La leyenda de las cuevas escondidas bajo el suelo de Londres: 80 kilómetros de la capital hasta Brighton
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer invierte 210.000 euros en la ampliación de su casa y el ayuntamiento le obliga a derribarla por falta de permisos

Una mujer invierte 210.000 euros en la ampliación de su casa y el ayuntamiento le obliga a derribarla por falta de permisos

Un hospital público madrileño que da servicio a 264.000 pacientes quiere que un centro privado le haga los diagnósticos de las resonancias y TAC que realiza

La Policía Nacional explica las claves para no ser víctima de sextorsión: “Nunca pagues, seguirán pidiendo dinero”

Una subida salarial trastoca las cuentas de Patrimonio Nacional y anula los contratos para proteger el Valle de Cuelgamuros y la residencia de La Mareta donde veranea Sánchez

Las claves el juicio del ‘caso Koldo’ que sentará a Ábalos en el banquillo: compra de mascarillas, contrataciones irregulares y una presunta organización criminal

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes hijos, tu esposa no puede heredar todo aunque quieras”

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes hijos, tu esposa no puede heredar todo aunque quieras”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cada vez hay más puestos de trabajo en la construcción y los salarios están por encima de la media en España

Fuma cannabis en el trabajo, la empresa lo despide y exige una indemnización: “Es chocolate”

Estos son todos los descansos retribuidos por el Estatuto de los Trabajadores

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”