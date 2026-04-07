Una concursante musulmana de ‘MasterChef 14’ provoca indignación tras utilizar mal el cerdo: “No te puedo permitir que maltrates el producto“

Soko, concursante de 'MasterChef 14' (RTVE).

La segunda gala de MasterChef 14 volvió a dejar claro que esta edición no da margen para errores. La noche estuvo marcada por la expulsión de Vicente, uno de los aspirantes más prometedores, pero también por el complicado momento que vivió Soko, una concursante musulmana cuya decisión en cocina desató uno de los instantes más tensos del programa.

El formato de RTVE exige no solo talento, sino rapidez, adaptación y precisión. Y eso fue precisamente lo que le faltó a Soko en una prueba donde debía combinar sabores dulces y salados en un mismo plato. La aspirante, enfermera de origen gambiano, partía con una idea clara: preparar un guiso de carne. Sin embargo, un contratiempo en el supermercado cambió por completo sus planes.

Al no encontrar cordero, su primera opción, tuvo que improvisar sobre la marcha. La situación se complicaba aún más por un condicionante personal importante: su religión. Como musulmana, Soko no cocina carne de cerdo, lo que reduce sus alternativas en determinadas pruebas. Ante la falta de ingredientes adecuados para elaborar un fondo: "Lo que quería eran los huesos de la ternera, pero como no tenía para hacer un buen fondo, he usado el entrecot y un trozo de solomillo", una decisión que acabaría pasándole factura.

El problema no fue solo la elección, sino el uso del producto. La concursante empleó prácticamente una pieza entera de carne de alto valor para elaborar una salsa, de la que apenas aprovechó una pequeña parte en el resultado final. El gesto no pasó desapercibido para el jurado, que reaccionó con sorpresa e incredulidad al comprobar lo ocurrido.

Soko, concursante de 'MasterChef 14' (RTVE).

Los jueces ponen el grito en el cielo

Fue Pepe Rodríguez quien primero expresó su desconcierto al ver la cazuela: "¿Has utilizado trozos de un entrecot para hacer un fondo?“. A su lado, Jordi Cruz fue aún más contundente, afeando a la concursante lo que consideró una falta de respeto hacia el producto, una de las normas básicas del programa: ”Esta olla vale 150 euros. Este plato sería impagable. Lo que no me gusta nada y no te puedo permitir es que hayas maltratado y usado mal el producto“.

Soko, consciente del error, pidió disculpas en varias ocasiones: “Ya sé que me he equivocado y que hay que respetar el producto. Lección aprendida”. Explicó que su única intención era conseguir una salsa con sabor intenso a carne, aunque reconoció que el resultado no justificaba el gasto. “Que la próxima vez me den carne para hacer fondos. Si solo hay cerdo, ¿qué hago?“, explicó visiblemente afectada tras recibir las críticas del jurado.

Gala 2 de 'MasterChef 14' (RTVE).

Mientras tanto, la gala avanzó con otra noticia importante: la expulsión de Vicente, cuya salida provocó una fuerte reacción emocional entre sus compañeros. Sin embargo, el foco también se mantuvo en Soko, que logró continuar en el concurso, aunque con una advertencia clara del jurado: debe mejorar rápidamente si quiere seguir avanzando.

Su situación pone de relieve que MasterChef no solo evalúa técnica, sino también capacidad de adaptación. En un entorno tan exigente, cada detalle cuenta, y saber reaccionar ante los imprevistos puede marcar la diferencia entre seguir o marcharse.