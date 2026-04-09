Los chefs coinciden en que pedir carne de wagyu en un restaurante es como perder el dinero

La carne de Wagyu es especialmente apreciada en Japón, y se paga a valores increíblemente altos. / Imagen de archivo - Revista Chacra

Encargar wagyu en un restaurante se ha convertido, según la mayoría de los grandes chefs, en una forma de gastar mucho dinero sin obtener a cambio un producto que justifique ese desembolso. Excentridad pura, en resumidas cuentas. Así lo exponen en ElNacional.cat, que recoge cómo este tipo de carne se ha establecido como símbolo de exclusividad y lujo en la oferta gastronómica actual, a menudo sin fundamento real.

El wagyu original, estrictamente certificado y de trazabilidad completa, resulta extremadamente caro y de difícil acceso fuera de Japón. Según recoge el medio catalán, la mayoría de carnes que aparecen etiquetadas como wagyu en restaurantes occidentales carecen de autenticidad, ya que suelen ser el resultado de cruces de razas u operaciones comerciales que utilizan el prestigio del nombre para elevar artificialmente el precio.

El dato diferenciador reside en que solamente las piezas de auténtico wagyu japonés cuentan con un sistema de certificación estricto y regulado, lo que hace de su presencia fuera de Japón una rareza notable. Los cocineros consultados por ElNacional.cat subrayan que el fraude arranca en el momento en que se comercializa carne como wagyu sin cumplir los estándares de origen, y se agrava cuando en las cartas aparecen a precios accesibles productos que no pueden ser originales. Esta manipulación de la denominación se traduce en un engaño para el consumidor, que asume un sobreprecio sin recibir a cambio el producto exclusivo que espera.

Ejemplares Wagyu en el rancho Grasslands Wagyu, cerca de Blanchard, Oklahoma. / Reuters - Nick Oxford

Qué se esconde tras el alto precio del wagyu en restaurantes

Además de la cuestión del origen, los profesionales apuntan a la manera en la que se utiliza esta carne como un segundo foco de problemas. Los expertos sostienen que en elaboraciones como hamburguesas, tacos o platos de fuerte condimentación, el rasgo fundamental del wagyu, el veteado de grasa, pierde toda relevancia y no aporta diferencia alguna al resultado final. De hecho, cocinar la carne de wagyu de este modo o mezclarla con otros ingredientes impide al comensal apreciar lo que realmente distingue a esta variedad, pese al coste elevado que implica.

En muchos de estos casos, una carne de calidad convencional puede igualar o incluso superar la experiencia resultante, sin que la palabra wagyu aporte nada más allá del atractivo del nombre. Según la valoración que recoge ElNacional.cat, la etiqueta ‘wagyu’ suele pesar mucho más en la decisión de compra que el propio valor gastronómico que ofrece en el plato.

La recomendación generalizada de los chefs consultados por el medio catalán es clara: conviene desconfiar de las etiquetas de lujo en restauración cuando el precio resulta sorprendentemente moderado o la preparación no permite apreciar las virtudes de la materia prima. Porque, en gastronomía, no todo lo que suena exclusivo lo es realmente, y el wagyu ejemplifica que, a menudo, el supuesto lujo reside más en el coste que en la experiencia real que finalmente disfruta el comensal.

Elisabeth G. Iborra, sumiller de carnes, comparte sus mejores consejos para lograr una chuleta perfecta. Aprende los secretos del atemperado, la cocción y el reposo para un resultado lleno de sabor y jugosidad.

El medio catalán que aborda entre sus páginas el fraude de este tipo de carne concluye que muchos consumidores podrían estar pagando de más por una denominación sin garantías, animando a tomar decisiones informadas y no dejarse arrastrar por reclamos comerciales sin respaldo en el producto servido.