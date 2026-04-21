Martín Berasategui estrena nuevo restaurante en Barcelona: así es su carta asequible con platos principales desde 12 €

Probar la cocina del chef con más estrellas Michelin de España por menos de 30 euros ya no es solo un sueño. No lo es gracias a Martín Berasategui, quien hoy inaugura Bera, su nuevo restaurante en el Monument Hotel Barcelona (Passeig de Gràcia, 75). Un proyecto entre el bar y el restaurante que nos permite acercarnos a la cocina de este triestrellado sin necesidad de rascar nuestros bolsillos; sin perder nunca de vista la calidad del producto ni el cuidado en cada detalle.
El nombre de esta nueva propuesta hace homenaje al propio chef; Bera es el diminutivo cariñoso de Berasategui, una forma cercana de dirigirse al cocinero vasco que refleja la amabilidad y el ambiente distendido que aquí pretende ofrecer.
Al frente de los fogones, trasladando las ideas de Berasategui a ingredientes y elaboraciones, se encuentra Gabriele Milani, chef del hotel y encargado de dar vida a una carta basada en deliciosos bocados y platos para compartir. Ubicado en el lobby del hotel, el espacio ha sido completamente remodelado y se organiza en torno a una barra situada al fondo, estrella del local. Un espacio que, además, abre durante todo el día, acompañando al cliente desde el café hasta la coctelería, pasando por el aperitivo y el ‘afterwork’.
Qué se come en Bera, lo nuevo de Berasategui en Barcelona
La carta firmada por Berasategui presenta una variedad de opciones para picar y para compartir, destacando algunos clásicos de la cultura de bar española y catalana elevados con la visión propia del chef con más estrellas Michelin del país.
Entre los entrantes, encontramos el pan de masa madre con mantequilla de sidrería (3,5 €) y el pan de coca con tomate y AOVE arbequina (3 €), también aceitunas aliñadas con cítricos, hierbas y guindilla encurtida (4,5 €) y anchoa del Cantábrico con aceite AOVE arbequina (7 €). La tortilla de bacalao (12 €) y los tacos de steak tartar estilo MB con perlas de Kalamata (14 €) amplían la selección con recetas más contundentes, pensadas para compartir.
Entre los bocados más innovadores, se encuentran el brioche con salpicón de salmón marinado y anguila ahumada (14 €), el Bokata Martintxo by MB de solomillo de vaca gallega con crema de sardinilla (18 €) y el bikini trufado con butifarra de perol y scamorza ahumada (14 €). Para quienes prefieran opciones clásicas, la carta incluye pochas con almejas en salsa verde (18 €), cap i pota (14 €) y albóndigas melosas en salsa de ceps (16 €), además de algunas fusiones como pasta gratinada con txistorra, guanciale y parmesano (16 €).
En el apartado de vegetales, el puerro asado con yema curada y fondo escabechado (12 €) se lleva el premio al plato principal más económico de la lista, con otras propuestas como el cogollo con salsa César, lascas de parmesano, anchoas y pollo de corral (16 €) como propuestas frescas de la huerta. También está disponible una ensalada de hojas tiernas con verduras crujientes y vinagreta de albahaca (14 €), ideal para quienes buscan opciones más ligeras.
La sección de platos principales del mar y la tierra incluye kokotxas de bacalao ligadas con berberechos y cebollino (22 €), tataki de atún del Mediterráneo en crema ligera de marmitako y pimentón (21 €), presa ibérica a la plancha con champiñón y jugo reducido (19 €), roast-beef de wagyu con salsa de mostaza y verduritas glaseadas (21 €) y dados de solomillo con salsa Périgueux y puré de apionabo (23 €), la opción más cara de toda la carta.
Para finalizar, la selección de postres propone tarta tatin de manzana con helado de vainilla (10 €), cheesecake de la casa (9 €), chocolate al horno con helado de caramelo (11 €), panna cotta de yogur con maracuyá y piña (9 €) y trufa de chocolate (3 por unidad).