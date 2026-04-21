Martín Berasategui estrena nuevo restaurante en Barcelona: así es su carta asequible con platos principales desde 12 €

Martín Berasategui estrena restaurante informal en Barcelona (Instagram / @berarestaurant)

Probar la cocina del chef con más estrellas Michelin de España por menos de 30 euros ya no es solo un sueño. No lo es gracias a Martín Berasategui, quien hoy inaugura Bera, su nuevo restaurante en el Monument Hotel Barcelona (Passeig de Gràcia, 75). Un proyecto entre el bar y el restaurante que nos permite acercarnos a la cocina de este triestrellado sin necesidad de rascar nuestros bolsillos; sin perder nunca de vista la calidad del producto ni el cuidado en cada detalle.

El nombre de esta nueva propuesta hace homenaje al propio chef; Bera es el diminutivo cariñoso de Berasategui, una forma cercana de dirigirse al cocinero vasco que refleja la amabilidad y el ambiente distendido que aquí pretende ofrecer.

Al frente de los fogones, trasladando las ideas de Berasategui a ingredientes y elaboraciones, se encuentra Gabriele Milani, chef del hotel y encargado de dar vida a una carta basada en deliciosos bocados y platos para compartir. Ubicado en el lobby del hotel, el espacio ha sido completamente remodelado y se organiza en torno a una barra situada al fondo, estrella del local. Un espacio que, además, abre durante todo el día, acompañando al cliente desde el café hasta la coctelería, pasando por el aperitivo y el ‘afterwork’.

Martín Berasategui, el chef con 11 estrellas Michelin que salvó su primer restaurante gracias al dinero de un pastor.

Qué se come en Bera, lo nuevo de Berasategui en Barcelona

La carta firmada por Berasategui presenta una variedad de opciones para picar y para compartir, destacando algunos clásicos de la cultura de bar española y catalana elevados con la visión propia del chef con más estrellas Michelin del país.

Entre los entrantes, encontramos el pan de masa madre con mantequilla de sidrería (3,5 €) y el pan de coca con tomate y AOVE arbequina (3 €), también aceitunas aliñadas con cítricos, hierbas y guindilla encurtida (4,5 €) y anchoa del Cantábrico con aceite AOVE arbequina (7 €). La tortilla de bacalao (12 €) y los tacos de steak tartar estilo MB con perlas de Kalamata (14 €) amplían la selección con recetas más contundentes, pensadas para compartir.

Entre los bocados más innovadores, se encuentran el brioche con salpicón de salmón marinado y anguila ahumada (14 €), el Bokata Martintxo by MB de solomillo de vaca gallega con crema de sardinilla (18 €) y el bikini trufado con butifarra de perol y scamorza ahumada (14 €). Para quienes prefieran opciones clásicas, la carta incluye pochas con almejas en salsa verde (18 €), cap i pota (14 €) y albóndigas melosas en salsa de ceps (16 €), además de algunas fusiones como pasta gratinada con txistorra, guanciale y parmesano (16 €).

Platos y cócteles del restaurante Bera, la nueva apertura de Martín Berasategui (Instagram / @berarestaurant)

En el apartado de vegetales, el puerro asado con yema curada y fondo escabechado (12 €) se lleva el premio al plato principal más económico de la lista, con otras propuestas como el cogollo con salsa César, lascas de parmesano, anchoas y pollo de corral (16 €) como propuestas frescas de la huerta. También está disponible una ensalada de hojas tiernas con verduras crujientes y vinagreta de albahaca (14 €), ideal para quienes buscan opciones más ligeras.

La sección de platos principales del mar y la tierra incluye kokotxas de bacalao ligadas con berberechos y cebollino (22 €), tataki de atún del Mediterráneo en crema ligera de marmitako y pimentón (21 €), presa ibérica a la plancha con champiñón y jugo reducido (19 €), roast-beef de wagyu con salsa de mostaza y verduritas glaseadas (21 €) y dados de solomillo con salsa Périgueux y puré de apionabo (23 €), la opción más cara de toda la carta.

Para finalizar, la selección de postres propone tarta tatin de manzana con helado de vainilla (10 €), cheesecake de la casa (9 €), chocolate al horno con helado de caramelo (11 €), panna cotta de yogur con maracuyá y piña (9 €) y trufa de chocolate (3 por unidad).