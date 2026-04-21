Álvaro Aguado, exjugador del Espanyol, se enfrenta a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una trabajadora de una discoteca de Barcelona

Alvaro Aguado antes de un partido como jugador del Espanyol (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La Fiscalía solicita nueve años de prisión para Álvaro Aguado, exjugador del RCD Espanyol, acusado de agredir sexualmente a una trabajadora del club en el baño de una discoteca de Barcelona en 2024. Asimismo, le reclaman una indemnización de 65.000 euros para la víctima por el daño moral y las secuelas psicológicas, según el escrito de acusación al que ha accedido EFE.

La denuncia de la víctima señala que Aguado, de 28 años, agredió a la mujer la madrugada del 24 de junio en el lavabo masculino de la discoteca Opium, pese a que ella, en estado de shock, le pidió que se detuviera y manifestó que no quería mantener relaciones sexuales. El exfutbolista llegó hasta el club junto a otros miembros del RCD Espanyol tras la victoria que les brindó el ascenso del equipo a Primera División.

El futbolista del RCD Espanyol Álvaro Aguado a su salida de la Ciutat de la Justicia, a 14 de mayo de 2025, en Barcelona (David Zorrakino - Europa Press)

Álvaro Aguado niega la agresión

El pasado mes de octubre, la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona procesó al exfutbolista del Espanyol tras detectar indicios de un presunto delito de agresión sexual con penetración. Según el auto judicial al que tuvo acceso Europa Press, la jueza considera como indicios la declaración de la víctima, quien ha mantenido su versión inicial ante la policía. Asimismo, el informe forense y las declaraciones de testigos corroboran los momentos previos y posteriores al acto.

Entre las pruebas también se barajan los mensajes enviados por Whatsapp y el estado anímico de la víctima tras los hechos. Por su parte, Álvaro Aguado admitió haber mantenido relaciones sexuales con penetración con la denunciante, aunque sostiene que fueron consentidas.

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