España

Dos mujeres, de 21 y 45 años, en estado crítico tras el derrumbe de un edificio en Ibiza: el origen ha sido una explosión de gas en una vivienda

El suceso ha ocurrido pasadas las 17:00 horas y ha generado una columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad

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La explosión ha dejado al menos a dos heridas graves
Carrer de Sant Vicent de sa Cala, en Ibiza donde ha habido una explosión (Google Maps)

Una explosión de gas en una vivienda del barrio de Can Cantó, en Ibiza, ha provocado el derrumbe parcial del inmueble y ha dejado al menos seis personas heridas, según informaron el Área de Salud de Ibiza y Formentera. El suceso ha ocurrido pasadas las 17:00 horas y ha generado una columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad. Por motivos de seguridad se ha tenido que evacuar a todos los residentes del edificio, según ha podido saber La SER.

Entre los afectados por el incidente se encuentran dos mujeres de 21 y 45 años que han ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses. Ambas fueron trasladadas tras recibir las primeras atenciones en el lugar y su evolución se considera de máxima gravedad. Junto a ellas se encuentra un hombre de 23 años, quien permanece estable en observación en el servicio de urgencias.

Asimismo, el mismo centro ha confirmado a Europa Press el ingreso de las dos pacientes en la UCI poco después de las 18:20. Mientras que otros tres heridos han tenido que ser derivados a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde reciben atención por lesiones de diversa consideración.

Camiones en el parque de bomberos (Europa Press)
Camiones en el parque de bomberos (Europa Press)

La explosión ha provocado un incendio en la vivienda

La explosión ha tenido lugar en el número 4 de la calle Sant Vicent de sa Cala, una zona residencial próxima al centro de Ibiza, como han informado en el medio mallorquín Ultima Hora. La onda expansiva afectó gravemente la estructura del edificio, provocando el colapso de varias paredes interiores y daños en el estacionamiento y las viviendas colindantes. El alcalde de Vila, Rafa Triguero, ha acudido al lugar para supervisar el operativo de emergencia.

Por su parte, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Ibiza, José Antonio López, ha explicado que la explosión pudo haber desencadenado el incendio posterior. El agente de seguridad ha confirmado que los vecinos han escuchado una “fuerte explosión” y después han sido testigos de cómo el fuego había generado una intensa humareda que ha sido visible por toda la isla.

Imágenes de la densa columna de humo negro que se eleva desde el Puerto de Barcelona debido a un aparatoso incendio. Los equipos de emergencia, incluyendo un barco de bomberos, responden para controlar la situación.

Debido a ellos, los bomberos han desplazado al menos tres camiones para combatir las llamas y asegurar la zona. Mientras el Servicio de Emergencias 061 y la Policía Local de Ibiza, junto a la Policía Nacional, han coordinado la atención a los heridos y la evacuación del inmueble.

A raíz del suceso, la calle Es Cubells, perpendicular al lugar de los hechos, permanece cortada al tráfico. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar la zona y seguir las indicaciones policiales mientras los técnicos municipales evalúan los daños estructurales y determinan si existe riesgo para los residentes.

*Noticia en ampliación

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