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El PP quiere evitar el efecto ‘bola de nieve’ con la “prioridad nacional” que pide Vox: “Aquí no se va a priorizar a nadie”

Los de Abascal quieren acabar con el arraigo y así lo formulan en varias mociones a nivel regional, autonómico y nacional. Denuncian que el giro del PP es un intento de boicot de la cúpula nacional

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. (REUTERS/Susana Vera)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. (REUTERS/Susana Vera)

El acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura esconde un elemento altamente inflamable que amenaza con hacer estallar la coalición en la región y las alianzas que están por venir en el resto del territorio español. Se trata de la interpretación del concepto “prioridad nacional”, un principio que se plantea introducir, a petición de Vox, en los formularios para solicitar las ayudas sociales en la región.

¿Qué significan estas palabras? Vox cree que es la prioridad de los españoles para acceder a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas, así como al acceso a la vivienda protegida y al alquiler social. Los de ultraderecha quieren acabar con el término del arraigo, una vía jurídica en el reglamento de Extranjería para que personas extranjeras en situación irregular puedan regularizar su estancia en España, ya sea porque trabajan aquí o por vinculación familiar excepcional.

Los de Abascal quieren hacer de su “prioridad nacional” el eje estratégico de su agenda en todos los territorios y preparan una batería de mociones a nivel regional, autonómico y nacional para implantar este término. El portavoz de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, recuerda que su medida no es nueva y ha afirmado que la idea de “prioridad nacional” también forma parte del acuerdo de investidura alcanzado con el popular Juanfran Pérez Llorca en la Generalitat Valenciana. La última ofensiva se ha dado en el Congreso, donde los de Abascal han llevado una moción, con su interpretación, para instar al Gobierno a implementar su “prioridad nacional”.

Vox sostiene que “no es capricho”, pero su medida deja de lado a 214.000 personas

“Mientras la población española disminuye y el Gobierno se afana en dificultar la vida a las familias e impedir que nazcan niños, el plan del ejecutivo es regularizar la invasión utilizando además herramientas como el arraigo”, señaló la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

En su moción, a la que tuvo acceso Infobae, defienden que no iría en contra de la legalidad porque, según ellos, “no se trata de arbitrariedad ni exclusión caprichosa, sino de afirmar un criterio de justicia vinculado al deber de atender a quienes sostienen y conforman la propia comunidad nacional”; aunque eso suponga obviar a los más de 214.000 migrantes que trabajan -y por tanto, contribuyen- en España gracias al arraigo.

El PP se enroca en el arraigo: “No se va a priorizar a nadie”

¿Dónde se posicionará el PP en la medida de Vox? Los populares quieren evitar que esto produzca un efecto de bola de nieve que hipoteque sus futuras negociaciones y desde el lunes advierte a Bambú que eso no es lo que firmaron. Fuera del marketing del nombre, los populares insisten en que no se da la prioridad de los españoles, sino que se pretende priorizar a quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable en el territorio, inspirándose en el principio de prioridad nacional. “Este es el alma del acuerdo en Extremadura”, defienden fuentes del PP. “El texto recoge de forma textual y literal el criterio de arraigo de las personas”, insistió también la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, en los pasillos del Congreso. Y así lo ha querido dejar por escrito en una enmienda a la moción que Vox lleva esta semana al Congreso.

La candidata a la presidencia de la Junta y ganadora de las elecciones, María Guardiola, también insistió en que “aquí no se va a priorizar a nadie”. Se pretende, añadió la extremeña, que las personas que viven en Extremadura “tengan oportunidades aquí y vamos a valorarlo con ese arraigo y con esa vinculación territorial”.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, contradice al PP con el concepto de "prioridad nacional" acordado en Extremadura para obtener ayudas sociales. Asegura que al principio "españoles primero" y no al "arraigo", como defienden los populares.

Los mensajes del PP han provocado el enfado de Vox, que ha cargado de nuevo contra el “boicot de Génova”. “Aquí ha habido un entendimiento con el PP de Extremadura y lo queremos dejar muy claro, el PP de Extremadura, porque la dirección del Partido Popular se ha dedicado a poner trabas”, denunció Millán, que calificó de “extraña” la estrategia de los populares.

La tensión entre ambos partidos tiene lugar en un momento crítico en las negociaciones en Aragón, donde se debe alcanzar un acuerdo para investir a Jorge Azcón antes del 4 de febrero si se quieren evitar elecciones. Allí Vox avisa que volverá a llevar su modelo de prioridad nacional con todavía más exigencias, tratando de no dejar lugar a especulaciones. ¿Aceptará el PP o cederá Vox ante el giro de los de Alberto Núñez Feijóo?

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