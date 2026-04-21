España

Guardias civiles y militares españoles participan en el ejercicio militar que lidera Estados Unidos en Costa de Marfil

Una parte fundamental es la colaboración con el Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Furor’, actualmente desplegado en el golfo de Guinea

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Militares españoles en el despliegue del buque 'Furor' de la Armada en el golfo de Guinea (EMAD)
Despliegue del buque 'Furor' de la Armada en el golfo de Guinea (EMAD)

A pesar de las tensiones recientes en la relación entre España y Estados Unidos, las Fuerzas Armadas mantienen su colaboración. Una de las últimas muestras de este compromiso que tratan de conservar es la participación española en el ejercicio militar ‘Flintlock 26’, liderado por el Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos en África.

Este ejercicio, que se desarrolla en Costa de Marfil, reúne a más de 860 militares de 23 países diferentes, entre ellos España. El Estado Mayor de la Defensa (EMAD), asegura que el papel de España es clave en el intercambio de conocimientos y capacidades tácticas en el ámbito de las operaciones especiales. La edición 2026 de ‘Flintlock’ cuenta con la coordinación del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE) español, que integra a efectivos de los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil.

Declaraciones del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, quien ha defendido su propuesta de desplegar las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de cayucos a España asegurando que "el Gobierno tiene que hacer frente a una crisis migratoria y usar los recursos que tiene a su alcance". (Fuente: Congreso)

Entrenamiento conjunto en Costa de Marfil

La presencia española en Costa de Marfil se centra en mejorar la interoperabilidad y la colaboración con otros países aliados, especialmente en situaciones complejas que exigen una respuesta rápida y coordinada. Durante el desarrollo del ejercicio, las fuerzas españolas participan en sesiones prácticas de tiro, tiro de precisión, combate en espacios cerrados (CQB) y procedimientos marítimos para la visita y registro en buques en ambientes no cooperativos.

Una parte fundamental de este entrenamiento es la colaboración con el Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Furor’, actualmente desplegado en las Presencias Marítimas Coordinadas (PMC) de la Unión Europea en el golfo de Guinea. Esta colaboración permite a los militares españoles ensayar maniobras y procedimientos en escenarios marítimos reales, reforzando su capacidad de actuación y respuesta en situaciones de riesgo.

El ejercicio también incluye la participación de la Célula de Estabilización, encuadrada en el ROLE 2, que lleva a cabo prácticas de evacuación sanitaria por vía marítima. Este tipo de entrenamiento es esencial para mejorar los protocolos de asistencia, estabilización y traslado de heridos durante operaciones reales. La coordinación entre las capacidades tácticas y sanitarias desplegadas en la zona fortalece la preparación del contingente español y su capacidad para operar en diferentes escenarios.

La ministra Margarita Robles había destacado el jueves que esta misión de evacuación de tropas españolas ha sido “muy complicada”, y que la decisión se tomó después de que la Alianza Atlántica “adaptara” el mandato de la Nato Mission Irak tras el “ataque preventivo” de EEUU e Israel sobre Teherán. (Ministerio de Defensa)

Compromiso con la cooperación internacional

‘Flintlock 26’ es considerado el principal evento anual de operaciones especiales en África, y su objetivo central es mejorar la cooperación y el intercambio de procedimientos entre las fuerzas participantes. El ejercicio reúne a unidades de Europa, África y Norteamérica bajo el liderazgo estadounidense, y fomenta la integración de distintas capacidades tácticas y de apoyo.

El despliegue español, que incluye militares y guardias civiles, prtende reflejar el compromiso de las Fuerzas Armadas con la cooperación internacional y la preparación ante desafíos de seguridad compartidos. La integración de los diferentes cuerpos españoles permite una respuesta coordinada en operaciones conjuntas, tanto en el ámbito táctico como en el logístico y sanitario.

El EMAD explica que la participación en ‘Flintlock 26’ consolida el papel de España como socio relevante en la seguridad internacional y refuerza su capacidad para actuar en escenarios multinacionales, en línea con los objetivos de las misiones de la OTAN y la Unión Europea.

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