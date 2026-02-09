España

Martín Berasategui, chef: “La sopa de ajo se hace con pimentón dulce, pulpa de pimiento choricero, tomate frito, un poco de cayena y agua del grifo”

El cocinero vasco, que acumula 9 estrellas Michelin, es un gran amante de recetas humildes como esta, para las que solo se necesita un puñado de ingredientes sencillos y asequibles

Guardar
Martín Berasategui da el paso
Martín Berasategui da el paso a paso para preparar una sopa de ajo, la primera receta que preparó en el restaurante familiar (Montaje Infobae)

La sopa de ajo, también conocida como sopa castellana, es uno de los platos más reconfortantes y económicos de la cocina española, una delicia que se disfruta especialmente en los días más fríos del otoño y el invierno. Esta receta humilde, por definición de aprovechamiento, tiene sus raíces en las cocinas rurales de Castilla, donde el pan duro y el ajo, los ingredientes más básicos de las despensas, se unían para convertirse en un plato sabroso y nutritivo.

Para prepararla, poco más se necesita más allá de ajo, pan y agua. Eso sí, a partir de ahí, la mezcla siempre se puede mejorar. Especialmente si seguimos las recomendaciones de Martín Berasategui, uno de los grandes nombres de la alta cocina española. El chef con más estrellas Michelin de toda España dedicaba a la humilde sopa de ajo uno de los programas de televisión de Robin Food, dirigido por el también cocinero David de Jorge y emitido por EITB.

Antes de arremangarse para empezar a preparar esta reconfortante receta, el cocinero vasco nos anuncia los ingredientes que utilizará: “La sopa de ajo tiene aceite de oliva, ajos, un poco de pimentón dulce, pulpa de pimiento choricero y salsa de tomate. Por supuesto que pan sopako, un poco de cayena y agua caliente, que lo cogeremos del grifo”. Todo ello ingredientes sencillos y popularmente conocidos, siendo quizá el menos habitual el pan Sopako, un pan para sopa muy típico del País Vasco.

“Son recetas que hay que recuperar y que hay que enseñar al ama y al amo de casa a que hagan recetas en pocos minutos en casa”, explica el cocinero, antes de asegurar que él mismo, en su restaurante con tres estrellas Michelin, ha preparado grandes recetas a partir de ingredientes tan humildes como el pan sopako. Son, dice, “recetas sencillas para que disfrutéis en casa en pocos minutos y la gente pierda ese miedo a cocinar en casa”.

El paso a paso para la sopa de ajo de Berasategui

Lo primero que nos recuerda el chef donostiarra es que no debemos escatimar en la cantidad de ajo. En su caso, utiliza entre 12 y 16 dientes de ajo, que pica y cocina ligeramente en una cazuela con un poquito de guindilla cayena. El tiempo y temperatura necesarios para que el ajo baile, pero que nunca coja color, para que no acabe amargando. Es aquí cuando el cocinero vasco señala un paso imprescindible: “Siempre al ajo le quitamos el germen interior que tiene, que es lo que le da ese regusto malo”.

Martín Berasategui, el chef con 11 estrellas Michelin que salvó su primer restaurante gracias al dinero de un pastor.

Una vez cocinados los ajos y la cayena, el chef añade el pan troceado y lo deja rehogar unos minutos. Martín Berasategui añade entonces tres ingredientes clave que van a multiplicar su sabor: pimentón dulce, dos cucharadas de pulpa de pimiento choricero y unas cuantas cucharadas de tomate frito casero.

Una vez que está todo mezclado en la olla, Martín Berasategui añade el puntito de sal y dos litros de agua del grifo caliente; no será necesario un caldo casero ni preparado para esta receta. Pasado ese tiempo, una vez todo bien removido, el cocinero deja cocer la sopa de ajo durante 10 o 15 minutos para que todos los sabores se integren. Como paso final, Berasategui añade un huevo en forma de hilo: “va a ir cuajando con el calor de la sopa de ajo y vamos a servir esta sopa de ajo con huevo. Ya veréis qué rica”.

Temas Relacionados

Martín BerasateguiChefs EspañaChefsEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cinco bebés hospitalizados tras tomar leche en polvo contaminada por una bacteria

Las autoridades europeas han retirado varios lotes contaminados de diferentes marcas desde el inicio del año

Cinco bebés hospitalizados tras tomar

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 9 febrero

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los ganadores

Hallan en Navarra el esqueleto casi completo de un bisonte de hace 4.000 años

Localizado en la Sima Arrafela, en el Parque Natural de Urbasa y Andía, se trata de un animal que fue cazado, como revela una punta de flecha de cobre incrustada entre las costillas del ejemplar

Hallan en Navarra el esqueleto

Los príncipes de Gales se pronuncian ante las últimas fotografías de Andrés de Inglaterra con Epstein: “Siguen centrados en las víctimas”

El príncipe Guillermo y Kate Middleton han quedado consternados tras la información publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado 30 de enero

Los príncipes de Gales se

La carambola tras las elecciones del 8F: Sumar no crece en Aragón, pero gana un escaño en Madrid con la salida de Pueyo

Desde Chunta Aragonesista dan por rentabilizado el coste de perder representación en la Cámara Alta, donde llegaron a votar tres veces en contra de su coalición

La carambola tras las elecciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La carambola tras las elecciones

La carambola tras las elecciones del 8F: Sumar no crece en Aragón, pero gana un escaño en Madrid con la salida de Pueyo

Quién es Alejandro Nolasco, el candidato de Vox que ha duplicado su representación en Aragón: escritor, abogado y presentador de televisión

Un juzgado de Valencia perdona una deuda de 73.595 euros a una mujer cuyo endeudamiento se agravó por los destrozos que dejó la DANA en su edificio

Feijóo quería dar una lección a Sánchez y se la ha llevado también él: Vox va en serio y quiere sustituir al PP

Un juez concede la nacionalidad española por origen sefardí a un turco que demostró que sus ancestros expulsados vivieron en territorio del Imperio Otomano

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami