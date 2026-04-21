Una profesora corta el pelo a dos estudiantes en clase y al día siguiente le regalan flores: “Me fascina la estupidez ajena”

Una profesora corta el pelo a dos alumnas en clase. (Composición Infobae)

Una profesora sustituta ha sido suspendida cautelarmente después de cortarle el pelo con unas tijeras a dos alumnas de tercero de secundaria durante una clase delante de todos sus compañeros. Los hechos han sucedido en el instituto Bellini de Mestre, en el Véneto italiano, y la profesora no ha negado dicha acción.

Todo comenzó con una pregunta rutinaria. “Profesora, ¿cuántas líneas tenemos para hacer este resumen?”, le planteó una alumna durante la clase. La docente respondió tomando unas tijeras y cortándole un mechón de pelo. Cuando otro estudiante protestó por lo ocurrido, recibió el mismo trato. La profesora justificó posteriormente su reacción afirmando que “simplemente exageró para hacerse entender mejor”, ha recogido el medio italiano Il Messaggero.

En su perfil profesional, la profesora se describía como “humanista de corazón y espeleóloga por naturaleza”, y como “médium y, a veces, implacable facilitadora”. Incluía una cita atribuida al escritor Ennio Flaiano y había publicado en redes sociales la frase: “Me fascina la estupidez ajena, pero prefiero la mía”.

Instituto Bellini de Mestre. (Captura Google Maps)

Suspensión inmediata

El centro reaccionó con rapidez. La directora del instituto, Antonina Randazzo, convocó una reunión extraordinaria del consejo de clase con todos los padres antes incluso de que el caso trascendiera a la prensa. Tras reunirse con la docente, firmó su suspensión cautelar.

“Dada la complejidad del caso, se ha solicitado la activación de la suspensión cautelar”, explicó Marco Bussetti, director de la oficina regional de educación. La profesora estaba como sustituta temporal hasta finales de abril, aunque podía haberse prolongado hasta finales de curso. Llevaba apenas veinte días en el centro cuando se produjo el incidente.

La medida se mantendrá hasta que concluya el procedimiento abierto por la Inspección Educativa Regional del Véneto, que solicitó la investigación tras ser informada por el propio centro. Esto significa que la profesora no volverá a esa aula ni a ninguna otra mientras dure el proceso.

“Uso condón porque si no sale una aberración como tú... eres una rata de cloaca”: cuando el acoso en el colegio más elitista de Madrid te obliga a irte del país.

La reacción de las familias

Los familiares recibieron la noticia con preocupación. Uno de los padres implicados optó, sin embargo, por elogiar la actuación del centro: “El colegio está manejando bien el incidente, aunque sea negativo, como parte de un proceso que no solo es educativo, sino que también apoya el crecimiento de nuestros hijos en una etapa tan delicada de su desarrollo”.

Y reconoció el peso de lo ocurrido, pero subrayó que confía en la institución: “Lamentamos este incidente, que superaremos”.

A pesar de ello, otras familiares mostraron una posición más crítica. Algunos padres hablaron de un “grave daño a la dignidad de la escuela”. Una madre insistió en que “nada justificaba la acción” y que es necesario saber qué era lo que estaba sucediendo en el aula en ese momento.

Según se informó, al día siguiente del incidente los propios alumnos llevaron un ramo de flores a la profesora, un gesto que algunos interpretaron como una disculpa por su comportamiento previo en clase.

Reunión de una profesora con los padres de sus alumnos. (Freepik)

La posición institucional

“La escuela debe ser, ante todo, un lugar seguro, respetuoso e inclusivo, donde cada estudiante pueda desarrollarse en paz, con su dignidad personal e integridad física protegidas. Cualquier comportamiento que se desvíe de estos principios es inaceptable e injustificable”, dijo la consejera regional de Educación, Valeria Mantovan.

Además, reclamó que se esclarezcan los hechos “lo antes posible” y expresó su confianza en que la administración escolar y los organismos competentes actuarían con la diligencia necesaria.

Un aula. (Europa Press)

Posibles consecuencias penales

Más allá de la suspensión cautelar, la docente podría enfrentarse a un procedimiento disciplinario e incluso a acciones penales si los padres decidieran denunciarla. La Fiscalía podría intervenir por un posible delito de violencia y abuso de medidas disciplinarias.