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Una mujer de 98 años entrena cuatro veces por semana: así es la rutina que la mantiene fuerte y ágil

La austriaca comenzó a ejercitarse hace 20 años y actualmente realiza ejercicios de equilibrio y movilidad

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Una mujer de 98 años entrena cuatro veces por semana. (@thelaurenohayon)
Una mujer de 98 años entrena cuatro veces por semana. (@thelaurenohayon)

A cierta edad, muchas personas dan por hecho que el cuerpo solo puede ir a menos. Sin embargo, la historia de Ilse, una mujer nacida en Austria, rompe por completo esa idea. Con 98 años, entrena cuatro veces por semana, pasea a su perro a diario y mantiene una rutina de movilidad que le permite conservar fuerza, coordinación y estabilidad en su vida cotidiana.

Su caso ha sido compartido por la entrenadora física, instructora de yoga y pilates Lauren Ohayon en sus redes sociales. “Me contó que empezó a hacer ejercicio después de que muriera su marido, cuando tenía sesenta y tantos años”, explica a Womens Health. A partir de ese momento, Ilse incorporó el ejercicio a su vida de manera progresiva, hasta convertirlo en un hábito.

Su historia también está marcada por una enorme resiliencia. Huyó de Austria a los 11 años durante el Kindertransport hacia Londres en plena anexión nazi, separándose de su familia, que posteriormente fue enviada a Auschwitz. Hoy, décadas después, vive una vida activa y comprometida, participando como activista, mecenas de las artes y amante de la ciencia.

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En el plano físico, Ilse ha pasado por cirugías importantes, como una operación de menisco, y recientemente sufrió una fractura de cadera. Aun así, continúa entrenando con regularidad. Su rutina se basa en movimientos funcionales diseñados para mejorar la fuerza, el equilibrio y la movilidad general, con el objetivo de prevenir lesiones y mantener la autonomía.

La rutina de 9 ejercicios de Ilse

La rutina de Ilse se compone de nueve movimientos sencillos pero muy completos que trabajan la fuerza, el equilibrio y la movilidad general del cuerpo. El primer ejercicio consiste en sentarse y levantarse de una silla, repitiendo el gesto diez veces, lo que ayuda a fortalecer las piernas y a mejorar la estabilidad en los movimientos básicos del día a día.

A continuación, realiza la misma secuencia, pero con una banda elástica colocada alrededor de las rodillas, lo que añade resistencia y obliga a activar de forma más intensa la musculatura de la cadera.

El trabajo de equilibrio llega con una postura escalonada, en la que coloca un pie delante del otro y mantiene la posición durante un minuto sin apoyo, desafiando su estabilidad y control postural. Después, incorpora un ejercicio poco habitual pero muy funcional: caminar hacia atrás durante diez pasos, repetido en varias series, un movimiento que mejora la coordinación y la percepción espacial.

Uno de los ejercicios más completos de la rutina es la transición controlada al suelo, en la que desciende desde la posición de pie hasta quedar tumbada, utilizando apoyos si es necesario. Desde ahí pasa a los puentes de glúteos, que realiza seis repeticiones por pierna, elevando la cadera para activar el tren inferior y reforzar la zona lumbar.

La mujer austriaca realizando uno de sus ejercicios. (@thelaurenohayon)
La mujer austriaca realizando uno de sus ejercicios. (@thelaurenohayon)

La movilidad de cadera continúa con un estiramiento en forma de cuatro, que mantiene durante treinta segundos por lado y que ayuda a liberar tensión en los glúteos. A esto se suma el trabajo de levantarse del suelo, un ejercicio especialmente relevante a nivel funcional, en el que pasa de tumbada a de pie en varias fases, activando el abdomen y utilizando los brazos como apoyo.

La rutina se completa con un ejercicio de desplazamiento lateral, en el que se mueve de lado cruzando una línea imaginaria o real, seis veces en cada dirección. Este gesto, aunque sencillo, contribuye a mejorar la agilidad, la coordinación y la capacidad de reacción en movimientos cotidianos.

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