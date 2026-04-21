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Italia la vuelve a liar: prostitutas y gas de la risa para las fiestas de futbolistas de la Serie A después de los partidos

Aunque no hay nombres desvelados, se barajan cifras de hasta 70 futbolistas de Inter, Milán y Juventus y un piloto de Fórmula 1

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La policía italiana desmantela una red de prostitución que ofrecía fiestas con "todo incluido" a futbolistas. (Foto: FGR)
La policía italiana desmantela una red de prostitución que ofrecía fiestas con "todo incluido" a futbolistas. (Foto: FGR)

Prácticamente un mes después de que la eliminación para el Mundial 2026 frente a Bosnia y Herzegovina pusiera patas arriba el entramado de la Federación Italiana de Fútbol, una investigación señala directamente a numerosos futbolistas de la Serie A como clientes de prostitutas y drogas durante las fiestas que organizaba una compañía que ofrecía sus servicios por redes sociales.

El 23 de agosto de 2024, una joven decidió declarar ante las autoridades y relatar lo que había vivido desde 2019 en un edificio de Cinisello Balsamo, a las afueras de Milán.

El caso, adelantado por La Gazzetta dello Sport, apunta a una organización que actuaba bajo la tapadera de empresa de eventos llamada Ma.De Milano, especializada en ocio nocturno. Sin embargo, en la práctica, según la Fiscalía, era el eje de una red de prostitución con una facturación superior a 1,2 millones de euros.

Partido de la Serie A entre el Inter y el Milán. (EFE/Roberto Bregani)
Partido de la Serie A entre el Inter y el Milán. (EFE/Roberto Bregani)

Fiestas “todo incluido” tras los partidos

Tras los encuentros de la Serie A, los clientes (principalmente futbolistas) accedían a paquetes exclusivos que arrancaban en locales de moda y podían terminar en habitaciones privadas con escorts. Espacios como Pineta Milano, Langosteria Bistrot o Voya Rooftop formaban parte del circuito habitual.

“Durante esas noches, las jóvenes eran invitadas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero con los huéspedes, seleccionados principalmente entre futbolistas profesionales”, recogen documentos de la Fiscalía difundidos por Tg1.

Para garantizar la discreción, la organización evitaba hoteles convencionales y utilizaba sus propias estancias en Cinisello Balsamo. El servicio se promocionaba incluso en redes sociales, dirigido a clientes dispuestos a pagar “sumas significativas”.

En condiciones infrahumanas, contagiadas de enfermedades venéreas y sin descanso, eran obligadas a ejercer la prostitución en Tenerife

El gas de la risa

Uno de los elementos más llamativos es el uso del óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. Según los investigadores, “se utiliza como sustancia psicoactiva, pero al mismo tiempo es indetectable mediante las pruebas antidopaje estándar”, lo que lo hacía especialmente atractivo para deportistas de élite.

En las escuchas telefónicas se refleja un uso intensivo del gas: “Necesitamos globos... Estamos en el Duca, en Me Milan”, se repetía, según recogen los diversos medios italianos.

Pero la red no se limitaba solo a Milán. En verano se trasladaba a Mykonos (Grecia) y, según la testigo principal, se organizaban fiestas casi a diario.

Es más, ni el confinamiento por la pandemia frenó la actividad. En abril de 2021, en plena emergencia sanitaria, se identificó a 17 personas reunidas en la sede, cuando este tipo de encuentros estaban prohibidos.

Globos y gas para el óxido nitroso. (Ayuntamiento Sant Antoni/Euripa Press)
Globos y gas para el óxido nitroso. (Ayuntamiento Sant Antoni/Euripa Press)

Un piloto de Fórmula 1

Además de los futbolistas, también hay grandes nombres fuera de otras disciplinas deportivas. En las escuchas telefónicas aparece la referencia: "Hay un amigo mío, piloto de Fórmula 1, que viene a Milán esta noche y quiere una chica”.

Ni su identidad ni la de otros clientes ha sido revelada, y ninguno está siendo investigado.

Salida de una carrera de Fórmula 1
Salida de una carrera de Fórmula 1

Cuatro detenidos y más de un millón incautado

La operación de la Guardia Civil di Finanza se ha saldado con cuatro detenidos, considerados el núcleo de la organización. Entre ellos están Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, principales responsables, quienes han sido puestos en libertad bajo arresto domiciliario.

Se enfrentan a delitos de favorecimiento de la prostitución, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Por otra parte, están los clientes, alrededor de 70 futbolistas, según ANSA, quienes no serán investigados: “No es un delito, no está tipificado como tal. Las chicas eran totalmente complacientes”, explicaron fuentes de la Guardia di Finanza.

Entre los equipos mencionados en el contexto del caso aparecen clubes como Inter, Milan o Juventus, aunque sin nombres concretos.

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