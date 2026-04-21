Pasta con remolacha: es una receta alta en proteína, saludable y muy sencilla de preparar

Pasta con remolacha y parmesano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasta es uno de los emblemas de la gastronomía italiana. Existen muchas maneras de prepararla, desde recetas clásicas hasta propuestas más creativas y modernas. Si no quieres hacer las típicas recetas de siempre, esta versión con remolacha es una gran opción diferente, colorida y llena de sabor.

Este plato se hace con espirales de lentejas rojas, que se cubren con una salsa cremosa a base de yogur griego light y remolacha cocida triturada. La clave es mezclar muy bien para que la salsa se adhiera y la pasta quede jugosa.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 10 minutos

Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes

250 g de pasta de lentejas rojas (espirales) 1 remolacha cocida grande (150 g) 1 yogur griego light (125 g) 30 g de queso parmesano rallado Sal al gusto Pimienta negra al gusto

Cómo hacer pasta con remolacha, paso a paso

Cuece la pasta de lentejas rojas en una olla con abundante agua hirviendo y una pizca de sal durante 8-10 minutos, o según las indicaciones del paquete. Remueve de vez en cuando para que no se pegue. Escúrrela bien y resérvala caliente. Mientras tanto, prepara la salsa colocando la remolacha cocida troceada junto con el yogur griego en un vaso batidor. Tritura hasta obtener una crema suave, homogénea y de color intenso. Ajusta la textura si lo deseas añadiendo un poco de agua o leche. Después, salpimienta al gusto y mezcla bien para potenciar el sabor. Vierte la salsa de remolacha y yogur sobre la pasta aún caliente para facilitar que se integre correctamente. Añade el queso parmesano rallado y remueve bien para que la salsa envuelva toda la pasta y el queso se funda ligeramente con el calor. Sirve inmediatamente y, si lo deseas, decora con un poco más de queso parmesano o con hierbas frescas como albahaca. Si prefieres una textura más cremosa, añade una cucharada extra de yogur justo antes de servir y mezcla suavemente.

Esta ensalada de pasta, con ingredientes sabrosos que combinan a la perfección, puede salvarte el verano

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 3 platos medianos. Si quieres preparar más cantidad, aumenta los ingredientes de forma proporcional para que no pierda su sabor.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 420 kcal

Proteína: 25 g

Hidratos de carbono: 45 g

Grasas: 8 g

Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones generales, y que los valores reales pueden variar dependiendo de factores como la marca, la frescura y la cantidad exacta de los ingredientes que utilices. Por eso, estos datos deben tomarse como una guía orientativa y no como valores absolutos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar la pasta con remolacha en la nevera, en un recipiente hermético, hasta 2 días sin problema. Asegúrate de que esté bien cerrada para conservar mejor su sabor y textura. Si la recalientas, añade un poco más de yogur para recuperar la cremosidad y evitar que se reseque. Remueve bien antes de servir para que la salsa vuelva a integrarse correctamente y la pasta quede jugosa.