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Pasta con remolacha: es una receta alta en proteína, saludable y muy sencilla de preparar

Es un plato que se hace en 20 minutos y da un toque de color a tus comidas

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Primer plano de un plato blanco lleno de pasta en espiral de color magenta intenso, cubierta con queso parmesano rallado. Se ve un tenedor insertado en la pasta.
Pasta con remolacha y parmesano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasta es uno de los emblemas de la gastronomía italiana. Existen muchas maneras de prepararla, desde recetas clásicas hasta propuestas más creativas y modernas. Si no quieres hacer las típicas recetas de siempre, esta versión con remolacha es una gran opción diferente, colorida y llena de sabor.

Este plato se hace con espirales de lentejas rojas, que se cubren con una salsa cremosa a base de yogur griego light y remolacha cocida triturada. La clave es mezclar muy bien para que la salsa se adhiera y la pasta quede jugosa.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos
  • Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes

  1. 250 g de pasta de lentejas rojas (espirales)
  2. 1 remolacha cocida grande (150 g)
  3. 1 yogur griego light (125 g)
  4. 30 g de queso parmesano rallado
  5. Sal al gusto
  6. Pimienta negra al gusto

Cómo hacer pasta con remolacha, paso a paso

  1. Cuece la pasta de lentejas rojas en una olla con abundante agua hirviendo y una pizca de sal durante 8-10 minutos, o según las indicaciones del paquete. Remueve de vez en cuando para que no se pegue. Escúrrela bien y resérvala caliente.
  2. Mientras tanto, prepara la salsa colocando la remolacha cocida troceada junto con el yogur griego en un vaso batidor. Tritura hasta obtener una crema suave, homogénea y de color intenso.
  3. Ajusta la textura si lo deseas añadiendo un poco de agua o leche. Después, salpimienta al gusto y mezcla bien para potenciar el sabor.
  4. Vierte la salsa de remolacha y yogur sobre la pasta aún caliente para facilitar que se integre correctamente.
  5. Añade el queso parmesano rallado y remueve bien para que la salsa envuelva toda la pasta y el queso se funda ligeramente con el calor.
  6. Sirve inmediatamente y, si lo deseas, decora con un poco más de queso parmesano o con hierbas frescas como albahaca.
  7. Si prefieres una textura más cremosa, añade una cucharada extra de yogur justo antes de servir y mezcla suavemente.
Esta ensalada de pasta, con ingredientes sabrosos que combinan a la perfección, puede salvarte el verano

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 3 platos medianos. Si quieres preparar más cantidad, aumenta los ingredientes de forma proporcional para que no pierda su sabor.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 420 kcal
  • Proteína: 25 g
  • Hidratos de carbono: 45 g
  • Grasas: 8 g

Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones generales, y que los valores reales pueden variar dependiendo de factores como la marca, la frescura y la cantidad exacta de los ingredientes que utilices. Por eso, estos datos deben tomarse como una guía orientativa y no como valores absolutos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar la pasta con remolacha en la nevera, en un recipiente hermético, hasta 2 días sin problema. Asegúrate de que esté bien cerrada para conservar mejor su sabor y textura. Si la recalientas, añade un poco más de yogur para recuperar la cremosidad y evitar que se reseque. Remueve bien antes de servir para que la salsa vuelva a integrarse correctamente y la pasta quede jugosa.

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