España

El comisario de Energía de la UE advierte de un “verano difícil” por la guerra en Irán: “Estamos ante consecuencias económicas muy graves”

Los efectos del conflicto, que afectan de manera desigual a los Estados miembros del bloque, han sido más palpables en los países con una mayor dependencia del gas

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El comisario de Energía y Vivienda de la Unión Europea, Dan Jørgensen. en Bruselas, Bélgica, a 31 de marzo de 2026. (Yves Herman / Reuters)
El comisario de Energía y Vivienda de la Unión Europea, Dan Jørgensen. en Bruselas, Bélgica, a 31 de marzo de 2026. (Yves Herman / Reuters)

La guerra en Oriente Medio ha disparado el precio de la factura de la luz en muchos hogares de la Unión Europea. Los efectos inflacionistas del conflicto, que afectan de manera desigual a los Estados miembros del bloque, han sido más palpables en los países con una mayor dependencia del gas natural licuado y otras energías fósiles, frente a las naciones con mayor peso de las renovables.

Ante esta situación, sumada a la incertidumbre de la continuidad del conflicto, en una tregua que no ha logrado verdaderos acercamientos, desde la Unión Europea han advertido de que “nos encaminamos a un verano que va a ser difícil, incluso en el mejor escenario”, según el comisario de Energía y Vivienda de la Unión Europea, Dan Jørgensen.

El comisario ha destacado que, aunque el conflicto armado terminase esta misma tarde con la reapertura del Estrecho de Ormuz, “harían falta más de un par de años para recuperar la producción de gas”. Esto se debe a que durante el intercambio de proyectiles, Estados Unidos atacó instalaciones iraníes en Pars-Sur, el mayor yacimiento de gas del mundo, que comparte el país con Qatar.

La guerra, que podría prolongarse, en el peor de los casos, durante meses o años, ha generado para el comisario “un orden mundial completamente nuevo”, que traerá “consecuencias económicas muy graves, que van más allá del sector energético”, según Jørgensen.

Además, el mandatario europeo ha insistido en que “no hay seguridad real sin seguridad energética” y se ha mantenido firme en su postura contra el intercambio comercial con Rusia -sancionada por la UE desde el comienzo de la guerra en Ucrania-: “Nunca deberíamos volver a importar ni una sola molécula (de energía) de Rusia. Nunca deberíamos volver a confiar en un país que es fundamentalmente nuestro enemigo”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

La energía renovable como solución

Respecto a la preparación de la Unión Europea a las consecuencias que acompañan los conflictos internacionales, el comisario ha asegurado que el bloque está mucho mejor preparado a nivel energético que durante el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. “En primer lugar, hemos diversificado, así que contamos con muchas otras fuentes, y en segundo lugar, y aún más importante, nos estamos alejando del gas”, ha destacado.

“Pagamos demasiado por nuestra energía en Europa, dos o tres veces más que nuestros competidores en China y Estados Unidos”, ha lamentado, haciendo hincapié en que el bloque de los 27 debe preservar su competitividad, que se encuentra actualmente bajo presión.

En este sentido, Jørgensen ha considerado que la Unión Europea necesita una mayor capacidad de generar energía limpia y aprovechar mejor la infraestructura existente e invertir más en transmisión e integración: “Estamos bastante bien interconectados, pero necesitamos estarlo aún más, no estamos aprovechando todo el potencial que tenemos”.

Por su parte, España ya ha comenzado a evolucionar hacia la energía limpia, que ocupa el primer lugar de la producción nacional, con instalaciones de autoconsumo renovable ha superado los 12.387 gigavatios hora durante el último año, lo que representa el 73,7% de toda la energía destinada al consumo propio y el 7,7% de la producción renovable total de España. Este volumen, recogido en el informe del Observatorio a partir de los datos de Red Eléctrica, señala como dato diferenciador el papel central de la solar fotovoltaica, que ha aportado10.732 gigavatios hora, el 63,8% del total de autoconsumo.

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