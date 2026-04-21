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Fran Sanchez, psicólogo: “Cuando alguien nos genera muchas dudas, solemos poner la etiqueta de que es evitativo e igual solamente es una persona egoísta”

La etiqueta puede convertirse en un arma de doble filo y llevar a tomar decisiones equivocadas sobre cómo actuar en la relación

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La posición de un psicólogo con las falsas etiquetas y las justificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un video reciente publicado en sus redes sociales (@middtalk) el psicólogo Fran Sánchez aborda una situación frecuente en las primeras fases de las relaciones afectivas: la tendencia a buscar explicaciones para los comportamientos ambiguos o cambiantes de la otra persona. “El otro día alguien me decía: Creo que la persona que estoy conociendo es evitativa, porque unos días es supercercano, pero de pronto se pone frío y se distancia”, relata Sánchez al iniciar su reflexión.

Esta escena, reconocible para muchos, suele activar un mecanismo automático: la búsqueda de una etiqueta que explique el vaivén emocional. El psicólogo señala cómo, ante actitudes que generan confusión, es habitual que aparezcan términos como “evitativo” para intentar comprender lo que sucede. La interpretación parece dar sentido a las contradicciones: “Unos días me dice que soy especial y que le encanta esto que estamos viviendo, pero cuando intento dar un paso más, me dice que soy muy intenso y que voy muy rápido”.

Según Sánchez, este impulso por clasificar responde a la necesidad de encontrar un marco de referencia que brinde seguridad ante la incertidumbre. Sin embargo, el especialista advierte que la etiqueta puede convertirse en un arma de doble filo, pues no siempre se ajusta a la realidad y puede llevar a decisiones equivocadas sobre cómo actuar en la relación.

El riesgo de etiquetar: de lo evitativo a lo egoísta

Fran Sánchez pone el foco en la peligrosidad de reducir la complejidad del comportamiento humano a una sola explicación. A menudo, cuando alguien muestra actitudes intermitentes, acercamientos seguidos de distanciamiento, elogios alternados con reproches, quienes lo padecen intentan encajar esa conducta en una categoría. El psicólogo subraya: “Esta interpretación sobre lo que está pasando ahí dentro puede ser un gran problema”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Para Sánchez, la intermitencia no necesariamente responde a un patrón de apego evitativo. “Este tipo de comportamientos encajan multitud de perfiles y no solo en la etiqueta que nos queremos creer”, sostiene. El profesional menciona que detrás puede haber motivos tan distintos como el egoísmo, la necesidad de reforzar el propio ego manteniendo cerca a otros, o simplemente un interés parcial por la relación.

El especialista describe el alivio momentáneo que produce encontrar una explicación: “Cuando le ponemos un nombre o una etiqueta, incluso aunque esta sea imprecisa o errónea, parece que ya tenemos algo que hacer”. Ese consuelo, advierte, es engañoso. Muchas veces se opta por la etiqueta menos desfavorable para seguir alimentando la esperanza de que la situación pueda mejorar. Así, el deseo de comprender lleva a justificar actitudes que podrían ser abiertamente perjudiciales.

Justificarse para no mirar la realidad

Fran Sánchez expone el mecanismo psicológico que lleva a muchas personas a aferrarse a la etiqueta y a la posibilidad de cambio, en vez de atender los hechos concretos de la relación. El experto observa: “La etiqueta convierte algo que no está funcionando y que te está haciendo daño en una posibilidad, y eso engancha y mucho”. El foco se desplaza de la experiencia real a la fantasía de lo que podría llegar a ser, lo que genera un ciclo de expectativas y decepciones difícil de romper.

El error de querer justificarlo todo. (Freepik)
El error de querer justificarlo todo. (Freepik)

El psicólogo advierte que este proceso puede llevar a ignorar señales claras de un trato desfavorable: “Cuando una relación está empezando y hay intermitencia, dudas constantes, mentiras que siempre parecen tener una justificación, es decir, un trato desfavorable hacia ti, eso es lo que estás recibiendo y es lo que tienes que atender, no la versión potencial, la real”. La insistencia en comprender y adaptar el propio comportamiento para encajar en el esquema que uno mismo ha creado termina, según Sánchez, por perpetuar el malestar.

Finalmente, el especialista invita a quienes se reconocen en esta dinámica a preguntarse si verdaderamente desean ese tipo de vínculo en sus vidas, en vez de invertir energía en justificar por qué podría cambiar el otro. “Cuando te centras en la etiqueta, dejas de preguntarte si eso es lo que querrías para tu vida y empiezas a centrarte en justificar por qué podría cambiar. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas”.

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