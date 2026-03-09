Tendencias

7 errores cotidianos que pueden debilitar una relación amorosa, según expertos

Modificar hábitos arraigados, como la falta de atención o las respuestas defensivas, facilita la construcción de un vínculo más sólido y promueve una convivencia más estable

La falta de comunicación efectiva
La falta de comunicación efectiva debilita la relación de pareja y erosiona la confianza mutua, según expertos en relaciones citados por GQ

Las relaciones de pareja sanas y duraderas dependen en gran medida de las conductas cotidianas que se construyen y mantienen con el tiempo. Expertos en relaciones, citados por GQ, coinciden en que el desinterés no aparece de forma espontánea, sino que es consecuencia directa de ciertos hábitos negativos que pueden debilitar el vínculo si no se reconocen y modifican a tiempo.

Identificar y modificar conductas como no expresar emociones de forma directa, adoptar actitudes negativas, descuidar la comunicación, mentir, reaccionar a la defensiva, usar el teléfono en exceso, aplicar la ley del hielo en los conflictos y llevar cuenta de los errores mutuos permite restaurar la confianza en la pareja y favorecer una convivencia más equilibrada, según el análisis de GQ.

La pérdida de interés puede tener causas externas —como diferencias de objetivos en la vida— o causas internas susceptibles de corrección. GQ precisa que, aunque no siempre es posible controlar todos los factores, ciertos hábitos sí pueden transformarse mediante trabajo personal y compromiso mutuo, ayudando a preservar una relación sólida.

Siete hábitos que pueden destruir el interés en la pareja

1. Ocultar lo que se siente

Una mujer visiblemente ansiosa recibe
Una mujer visiblemente ansiosa recibe el consuelo de su pareja mientras se sientan en un banco de parque bajo la luz del atardecer.

No expresar emociones por temor a la vulnerabilidad crea una barrera que impide el desarrollo de confianza y dificulta la conexión auténtica en la pareja. Especialistas de VeryWell Mind, citados por GQ, advierten que evitar la vulnerabilidad o reprimir las propias necesidades genera hábitos automáticos que, a largo plazo, dificultan el establecimiento de relaciones saludables.

2. Actitud negativa y tendencia a dramatizar

Transformar cada problema en un gran conflicto o mantener una perspectiva constantemente negativa puede generar un ambiente abrumador y anular los aspectos positivos de la convivencia. GQ señala que la negatividad puede extenderse entre los miembros de la pareja; aunque el optimismo permanente no es realista, recomiendan un enfoque equilibrado para afrontar los desafíos diarios.

3. Falta de comunicación efectiva

Evitar conversaciones difíciles erosiona el vínculo y reduce el interés mutuo, limitando la capacidad de superar retos cotidianos. Reforzar la relación implica desarrollar una comunicación activa y demostrar interés por el otro. Según GQ, dialogar de manera abierta incrementa la consideración mutua y motiva a seguir trabajando por la relación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Mentir y responder a la defensiva

Mentir, incluso para evitar conflictos, o reaccionar de forma defensiva ante críticas, impide asumir responsabilidades y desgasta la base de la relación. Estas conductas, según GQ, pueden indicar problemas subyacentes y favorecer una dinámica de desconfianza que termina por minar el compromiso de la pareja.

5. Uso excesivo del teléfono

Consultar el móvil durante conversaciones o citas transmite un mensaje de desinterés y dificulta la atención plena. Esta conducta puede dar la impresión de que la pareja no es prioritaria. Sentirse poco valorado suele provocar una reacción similar, generando desapego y reduciendo la motivación para fortalecer el vínculo.

6. Aplicar la “ley del hielo” en los conflictos

Una mujer intenta captar la
Una mujer intenta captar la atención de su pareja, quien está absorto en su teléfono móvil, ilustrando el impacto de la distracción digital en las relaciones.

Evitar el diálogo y no ceder ante intentos de reconciliación ha sido identificado por el especialista estadounidense en relaciones, John Gottman, como uno de los “cuatro jinetes del apocalipsis”. Esta estrategia aplaza la solución de los problemas y contribuye a un clima de negatividad y distancia. GQ destaca la importancia de abandonar esta costumbre para mejorar la convivencia.

7. Llevar la cuenta de errores

Traer discusiones o fallos anteriores convierte cada conflicto en una competición, alimenta el resentimiento y obstaculiza el avance conjunto, impidiendo el desarrollo de la relación y dificultando el aprendizaje mutuo.

Estrategias para transformar hábitos y fortalecer la relación

Modificar hábitos negativos comienza por la toma de conciencia y un diálogo honesto. Los expertos consultados por GQ recomiendan trabajar la expresión emocional, practicar la comunicación asertiva, reservar momentos sin distracciones tecnológicas y mantener la apertura en la resolución de diferencias. Incorporar estos pasos a la construcción de confianza basada en la sinceridad y el apoyo mutuo permite revertir patrones perjudiciales y revitalizar la convivencia en pareja.

La tendencia a enumerar errores y culpas bloquea cualquier avance significativo. Romper ese ciclo, a través del respeto y la búsqueda de una mejor comunicación, facilita relaciones más sólidas y satisfactorias.

Las parejas más felices son
Las parejas más felices son las que dedican tiempo a cuidar el vínculo

Además, los especialistas subrayan la importancia de establecer acuerdos claros sobre expectativas y límites dentro de la relación. Definir de manera conjunta qué conductas son aceptables y cuáles no, así como compartir objetivos a corto y largo plazo, ayuda a prevenir malentendidos y refuerza el compromiso mutuo. De este modo, la pareja puede identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias concretas para fortalecer el vínculo.

