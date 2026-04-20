El restaurante en Valdemoro que sirve el menú de estrella Michelin más barato de Madrid y unos callos de premio

Receta de callos del restaurante Chirón, en Valdemoro (ACYRE)

El restaurante Chirón, ubicado en la localidad madrileña de Valdemoro y distinguido con una estrella Michelin, se alzaba hace solo unos días con un nuevo reconocimiento gastronómico, esta vez por un plato en concreto: los callos. Esta cocina valdemoreña se ha llevado el primer premio del certamen ‘Los mejores callos de la Comunidad de Madrid’, un concurso organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid) y celebrado en el marco de Salón Gourmets.

“Lo que hace diferentes a nuestros callos es que en Chirón utilizamos tripa negra, callo, morro y pata. Además, incorporamos un embutido asturiano que aporta un toque ligeramente picante”, explicaba la responsable de este éxito, Estefanía Cazalla, quien ha representado al restaurante en el campeonato. “En el sofrito no puede faltar una buena cebolla con sello M Producto Certificado y nuestro propio aceite madrileño, todo ello combinado con jamón Joselito”.

Con esta competición, la asociación de cocineros ha querido poner en valor uno de los platos más típicos del recetario castizo, convirtiéndolos en protagonistas. Los callos, uno de los platos emblemáticos de la cocina madrileña, alcanzan en los fogones de Chirón la categoría de alta cocina, gracias a la combinación de técnica, respeto al producto y excelencia culinaria que demuestran en este premiado restaurante.

Al torneo han concurrido también otros siete restaurantes de diferentes puntos de la región, consiguiendo el segundo y tercer premio respectivamente Plademunt, en Alcalá de Henares (C. Francisco Díaz, 1) y La Bola, en pleno centro de Madrid (C. de la Bola, 5).

Un menú de estrella con precio asequible

Al frente de Chirón se encuentra el chef Iván Muñoz, que trabaja junto a su hermano Raúl (sumiller) en una propuesta que defiende a ultranza la gastronomía madrileña con producto de calidad y toques de alta cocina. Galardonado con una estrella Michelin desde 2013, en Chirón se demuestra que las raíces castizas no están reñidas con una cocina moderna y creativa.

Restaurante Chirón en Valdemoro (Chirón)

Todo ello sucede en su sencillo local ubicado en una callejuela estrecha del centro del pueblo, concretamente en el número 27 de la calle Alarcón. El principal motivo por el que se conoce a Chirón es por la calidad de su ‘alta cocina de mercado madrileña’, pero también por sus precios, ya que ostenta el honor de ser el estrella Michelin con el menú más asequible de toda la Comunidad Valenciana.

Hablamos de su completo menú ejecutivo, en el que, por 43 €, podemos disfrutar de siete aperitivos de bienvenida, un primer plato, un pescado, una carne y un postre. Entre las recetas disponibles en esta temporada, encontramos la caldeirada emulsionada de rodaballo y anisados, el entrecot de vaca a la parrilla, pimienta verde y patata en texturas o el guiso de pochas frescas con carabinero, cabracho y piparras. También algunos clásicos de la casa, como el yogur de morcilla o la croqueta melosa de leche de oveja y jamón ibérico.

Además, Chirón ofrece otros menús degustación más extensos, como el Menú Ruta por las Vegas (120 €), el Menú de Clásicos (64 €) o el Menú Degustación a la carta (98 €).