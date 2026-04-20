España

El restaurante en Valdemoro que sirve el menú de estrella Michelin más barato de Madrid y unos callos de premio

El restaurante Chirón se proclamaba como ganador en el primer premio del certamen ‘Los mejores callos de la Comunidad de Madrid’

Guardar
Receta de callos del restaurante Chirón, en Valdemoro (ACYRE)
Receta de callos del restaurante Chirón, en Valdemoro (ACYRE)

El restaurante Chirón, ubicado en la localidad madrileña de Valdemoro y distinguido con una estrella Michelin, se alzaba hace solo unos días con un nuevo reconocimiento gastronómico, esta vez por un plato en concreto: los callos. Esta cocina valdemoreña se ha llevado el primer premio del certamen ‘Los mejores callos de la Comunidad de Madrid’, un concurso organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid) y celebrado en el marco de Salón Gourmets.

“Lo que hace diferentes a nuestros callos es que en Chirón utilizamos tripa negra, callo, morro y pata. Además, incorporamos un embutido asturiano que aporta un toque ligeramente picante”, explicaba la responsable de este éxito, Estefanía Cazalla, quien ha representado al restaurante en el campeonato. “En el sofrito no puede faltar una buena cebolla con sello M Producto Certificado y nuestro propio aceite madrileño, todo ello combinado con jamón Joselito”.

Con esta competición, la asociación de cocineros ha querido poner en valor uno de los platos más típicos del recetario castizo, convirtiéndolos en protagonistas. Los callos, uno de los platos emblemáticos de la cocina madrileña, alcanzan en los fogones de Chirón la categoría de alta cocina, gracias a la combinación de técnica, respeto al producto y excelencia culinaria que demuestran en este premiado restaurante.

Al torneo han concurrido también otros siete restaurantes de diferentes puntos de la región, consiguiendo el segundo y tercer premio respectivamente Plademunt, en Alcalá de Henares (C. Francisco Díaz, 1) y La Bola, en pleno centro de Madrid (C. de la Bola, 5).

Un menú de estrella con precio asequible

Al frente de Chirón se encuentra el chef Iván Muñoz, que trabaja junto a su hermano Raúl (sumiller) en una propuesta que defiende a ultranza la gastronomía madrileña con producto de calidad y toques de alta cocina. Galardonado con una estrella Michelin desde 2013, en Chirón se demuestra que las raíces castizas no están reñidas con una cocina moderna y creativa.

Restaurante Chirón en Valdemoro
Restaurante Chirón en Valdemoro (Chirón)

Todo ello sucede en su sencillo local ubicado en una callejuela estrecha del centro del pueblo, concretamente en el número 27 de la calle Alarcón. El principal motivo por el que se conoce a Chirón es por la calidad de su ‘alta cocina de mercado madrileña’, pero también por sus precios, ya que ostenta el honor de ser el estrella Michelin con el menú más asequible de toda la Comunidad Valenciana.

Hablamos de su completo menú ejecutivo, en el que, por 43 €, podemos disfrutar de siete aperitivos de bienvenida, un primer plato, un pescado, una carne y un postre. Entre las recetas disponibles en esta temporada, encontramos la caldeirada emulsionada de rodaballo y anisados, el entrecot de vaca a la parrilla, pimienta verde y patata en texturas o el guiso de pochas frescas con carabinero, cabracho y piparras. También algunos clásicos de la casa, como el yogur de morcilla o la croqueta melosa de leche de oveja y jamón ibérico.

Además, Chirón ofrece otros menús degustación más extensos, como el Menú Ruta por las Vegas (120 €), el Menú de Clásicos (64 €) o el Menú Degustación a la carta (98 €).

Temas Relacionados

Guía MichelinRestaurantes MadridRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

El nuevo Plan Estatal 2026-2030 triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros y blinda la protección permanente de las casas financiadas con recursos estatales

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

Receta de tarta Larpeira, el riquísimo y desconocido postre tradicional de Galicia

Una delicia propia de fechas señaladas como Carnaval, Semana Santa o la noche de San Juan, pero que puede encontrarse casi todo el año

Receta de tarta Larpeira, el riquísimo y desconocido postre tradicional de Galicia

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

La investigación comenzó tras detectar la distribución de material pedófilo en redes de intercambio de archivos y llevó al registro de la vivienda del sospechoso, donde se halló el grueso del material ilícito

La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

La Unión Europea confirma que la suspensión del acuerdo con Israel no saldrá adelante al carecer de la mayoría cualificada necesaria entre los Veintisiete

Begoña Gómez acusa al juez Peinado de “generar una indefensión real y efectiva” y construir una causa en la que “siempre está detrás el presidente del Gobierno”

La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos y solicita que Pedro Sánchez declare como testigo

El PP contradice a Vox y niega que vayan a cortar las ayudas a Cáritas por “colaborar” con la inmigración irregular: “Tiene que acreditarse con sentencia”

ECONOMÍA

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

La prórroga del alquiler une a los votantes de PSOE, PP, Sumar y Vox: tres de cada cuatro españoles apoya la medida

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

El ladrillo se resquebraja: la construcción en España sufre una de las mayores caídas de la UE, un 10,2% el último año

De la cuna de Inditex a supermercado de barrio: el histórico local que albergó el primer Zara en A Coruña se convertirá en un Día

DEPORTES

Iga Swiatek, sobre sus entrenamientos con Rafa Nadal para preparar el Mutua Madrid Open y la temporada de tierra: “Fue realmente inspirador”

Iga Swiatek, sobre sus entrenamientos con Rafa Nadal para preparar el Mutua Madrid Open y la temporada de tierra: “Fue realmente inspirador”

Así es el camino de los tenistas españoles en el Mutua Madrid Open: Jódar y Sinner en la misma parte del cuadro

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”